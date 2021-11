Exclusiv: Spirala generalilor de Ziua Națională

A fost „Black Friday” la avansări în grad, de Ziua Națională a României. In acest an, printre cei propuși la grade înalte se numără personaje ciudate: un chestor in cadrul Ministerului de Interne - abonat la distincții și epoleți lați, un altul, șef de Direcție Informativă - cu lipici la promovări și avere obscură, plus un coleg de clasă de ministru.

Printre cei propuși anul acesta la grade înalte, cu ocazia Zilei Naționale, se numără personaje ciudate: un chestor in cadrul Ministerului de Interne - abonat la distincții și epoleți lați, un altul, șef de Direcție Informativă - cu lipici la promovări și avere obscură, plus un coleg de clasă de ministru.

Vineri seară, Președinția României a publicat o serie de decrete semnate de Klaus Iohannis prin care mai mulți ofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost înaintați în grade profesionale. Președintele și-a dat acordul pentru toți cei propuși pe lista MAI. Chiar dacă, în învălmășeala numelor ce vor beneficia de grade – și salarii – mai mari, există și personaje cel puțin „interesante”.

Ionel Ștefan Săvulescu este un chestor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ocupă poziția a patra pe lista de nou promovați. Decretul semnat de Președintele României arată că „se înaintează în gradul profesional de chestor principal de poliție domnul chestor de poliție Săvulescu Ionel-Ștefan”. Interesant, personajul pare că are un fel de abonament la fiecare festivitate de Ziua Națională a României: în 2019 a fost promovat în grad, anul trecut a fost decorat!

Chestorul de poliție Ionel Ștefan Săvulescu este directorul general al Direcției Generale de Management Operațional (D.G.M.O) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Structura, potrivit prezentării, este o unitate fără personalitate juridică, ce se subordonează direct ministrului Afacerilor Interne. Adică, a celui care propune direct numele celor care urmează a fi avansați. Tot din prezentarea unității, DGMO are în subordine Comenduirea garnizoanei București a MAI și îndeplinește atribuții „privind organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică”.



În 2019, Săvulescu a fost prins pe lista celor propuși spre promovare de către președintele Iohannis, tot cu ocazia Zilei Naționale a României. La acea dată, Săvulescu trecea, astfel, prin decret prezidențial, de la gradul de comisar șef, la gradul de chestor. Ofițerul superior - aflat atunci tot la conducerea DGMO - a fost avansat în 2019 chiar dacă numele său figura în scandalul „10 August”: fusese implicat direct în coordonarea intervenției din Piața Victoriei. Săvulescu recunoștea la o audiere avută la Parlament, alături de Carmen Dan, că a asigurat „transmiterea fluxului informațional”, structura sa fiind cea care a luat și decizia închiderii stației de metrou Piața Victoriei.

Anul trecut, tot de Ziua Națională, Ionel Ștefan Săvulescu apărea din nou pe lista decretelor prezidențiale. Doar că șeful DGMO nu mai era la „promovați” ci la „decorați”. Astfel, potrivit Decretului 942 din 25 noiembrie 2020, „cu prilejul Zilei Naționale a României, pentru rezultate remarcabile obținute în activitatea profesională, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se conferă Ordinul Bărbăție și Credință, în grad de Cavaler domnului chestor de poliție Săvulescu Ionel Ștefan”! Potrivit Cancelariei Ordinelor din România, decorația primită, anul trecut, de „abonatul” Săvulescu continuă tradiția medaliei cu același nume înființată în 1903 în scopul răsplătirii acelor funcționari „care au contribuit la restabilirea ordinii și siguranței publice”. Din 2006, distincția se acordă funcționarilor cu studii superioare „care activează – în principal – în cadrul Ministerului Administrației și Internelor (precum și în Serviciul Român de Informații, în Serviciul de Informații Externe, în Serviciul de Telecomunicații Speciale și în Serviciul de Protecție și Pază)”.

Din punct de vedere al activității, în acest an, numele lui Săvulescu nu se regăsește în vreo comunicare publică a Ministerului Afacerilor Interne vizavi de merite deosebite. În declarația de avere, Săvulescu figurează cu două apartamente și un cont bancar de 270.000 de lei. Dar și cu datorii de peste 345.000 de lei. Noua poziție a chestorului principal îi va aduce un spor la salariu. Potrivit tabelului veniturilor salariale nete achitate personalului din aparatul central M.A.I, în luna ianuarie 2021, un funcționar public cu funcție de conducere avea un venit maxim de 14.192 lei.

Pe listele semnate vineri de Președintele României au mai încăput alți doi ofițeri cu „istroric”. Primul este Tiberiu Silviu Dumitrache – șeful Direcției Generale de Protecție Internă, din M.A.I. Anul trecut, Dumitrache era promovat de la gradul de colonel, la cel de general de brigadă cu o stea. Vineri, Dumitrache a fost avansat la gradul de general-maior, cu două stele.

În primăvara acestui an, presa arăta cum un imobil al sindicalistului Liviu Luca – care fusese trimis în judecată pentru corupție – a fost trecut pe numele copiilor săi. Presa arăta că șeful DGIPI nu este altcineva decât ginerele sindicalistului, iar DIICOT susținea că proprietatea apărută în declarația de avere a generalului (un conac, cu bazin olimpic plus un helioport) i-au aparținut liderului sindical Liviu Luca. Șeful structurii de protecție internă a M.A.I declara la vremea respectivă că proprietatea fusese donată „în conformitate cu rigorile legii”.



Al doilea nume care a atras atenția, aflat pe lista M.A.I pentru promovarea în grad de Ziua Națională a României, este cel al comisarului șef Marius Florin Mihailă. Acesta – potrivit știripesurse.ro – este directorul de cabinet al ministrului Lucian Bode și fost coleg de clasă la Grupul Școlar „Iuliu Maniu” din Șimleul Silvaniei, Sălaj. De vineri, Mihailă a fost avansat la gradul de chestor de poliție, pe lista trimisă Președintelui României de către Ministerul Afacerilor Interne.