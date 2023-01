Executivul a eliminat și nu prea declarația pentru locul de consum al energiei electrice

Având în vedere că legea nu acționează retroactiv, Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 192 din 28 decembrie 2022, care a eliminat declarația pe proprie răspundere pentru cei care au mai multe locuri de consum, intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023, dată de la care poate să-și producă efectele, adică nu mai sunt necesare declarații pentru mai multe locuri de consum și plafonarea se aplică indiferent de numărul acestora. Până la acel moment, subliniază Asociația Energia Inteligentă, rămân în vigoare prevederile precedente incluse în Legea 357/2022, respectiv în perioada 16 decembrie - 31 decembrie 2022 se aplică plafonarea prețului la un singur loc de consum, iar pentru celelalte locuri de consum clientul nu beneficiază de ea.

Legea plafonării prețului la energie (Legea 357/2022) care produce efecte din 16 decembrie 2022 stabilește la art 1, alin 10: „În cazul clienţilor casnici, preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă ale clienţilor finali”, respectiv clienții nu pot beneficia de preţ plafonat la energie electrică decât pentru un loc de consum. Acest articol a fost eliminat de noua OUG care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar pentru perioada 16 - 31 decembrie 2022, Legea 357/2022 a produs efect și trebuie să fie aplicată, respectiv urmează să se acorde preț plafonat doar pentru un singur loc de consum în această perioadă și să se aplice un alt preț la acest interval.

Eliminarea declarației, doar de la 1 ianuarie

Aceeași Lege 357/2022 la art 1, alin 1, lit a spune că beneficiază de preț maxim plafonat de „0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv […]”. Luând în considerare că legea se aplică începând cu data de 16 decembrie 2022 (la 3 zile de la publicarea ei în Monitorul pe 13 decembrie 2022), de la acea dată beneficiază de preț plafonat doar cei care au un sigur loc de consum. Având în vedere că OUG 192, prin care a fost modificată Legea 357/2022, care suspendă această restricție de a acorda preț plafonat la un singur loc de consum se aplică doar din data de 1 ianuarie 2023, înseamnă că în perioada 16 - 31 decembrie 2022, toți consumatorii de energie electrică care au mai mult decât un loc de consum trebuie să achite un alt preț decât prețul plafonat la al doilea, al treilea etc, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă.

Ce vor plăti consumatorii

Concret pentru un consumator care locuiește în București și care are mai multe locuri de consum și are în contract un preț de 3,999 lei/kWh TVA inclus, ar avea de achitat în decembrie 2022 pentru al doilea, al treilea etc loc de consum, în funcție de consumul mediu din anul 2021 și consumul din anul 2022, următoarele sume: