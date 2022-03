Fenomen: Mamă la 11 ani

Astfel, pentru personalul din maternităţi nu mai este ceva ieşit din comun când văd o gravidă în vârstă de 12 ani sau 13 ani în chinurile facerii. Copile care ar trebui să se joace cu păpuşile, ajung să aibă grijă de „păpuşi” vii!

Lăsată gravidă de unchi

O fată în vârstă de 14 ani, din comuna Bradu, județul Argeș, a adus pe lume o fetiță, cu câteva ore înainte de „Ziua Mamei”, anul acesta. Maria (n.r. - numele nu este real) a rămas însărcinată după ce a fost sedusă de un consătean. Locuiește cu bunica și un unchi, în vârstă de 39 de ani, cu grave probleme de sănătate, într-o casă modestă, cu două camere. Nu a avut cine să-i facă educație sexuală! Mama ei, acum în vârstă de 32 de ani, a plecat de ani buni în Italia și și-a lăsat copila în grija bunicii.

Povestea fetei pare trasă la indigo cu a mamei care, la rândul ei, a născut-o pe Maria pe vremea când era minoră. Nici ea nu a fost recunoscută de tată, așa cum și micuța venită pe lume recent are o linie trasă în dreptul numelui tatălui. Cel care a lăsat-o însărcinată la vârsta de 13 ani este un unchi, concubinul mătușii ei, care are un copil mai mare cu două luni decât Maria. Bărbatul este cercetat de polițiști, acuzat că a sedus-o pe minoră. Acum este fugit și oamenii legii îl caută.

Maria nu a abandonat școala. Și-a învins rușinea, dar și teama că va fi victima bullying-ului și a mers la cursuri până când a născut. Fata a intrat sub protecția membrilor Organizației Salvați Copiii, Filiala Pitești. „De la spital, noi am luat-o! Am dus-o acasă cu lapte, pampers, şerveţele umede, detergent, alimente de bază, zahăr, făină, ulei. Aşa va primi lună de lună. Nu este primul caz. Noi le moşim, le năşim, le facem acte. Le ducem la medic, le cumpărăm medicamente. Ne-am dus noi să-i facem baie copilului, că nu-i făcuse baie deloc de când s-a născut, zicea că nu i-a căzut buricul. I-am găsit medic care să o monitorizeze”, declară pentru Jurnalul Dumitra Sima, preşedinta Salvaţi Copiii Filiala Argeş.

Mobilizare în comuna Bradu

Pe vremea când era însărcinată, Maria trăia din indemnizația de handicap pe care bunica ei o primea pentru că îşi îngrijeşte fiul bolnav. Acum, la acei bani se adaugă şi alocaţia de stat pentru copii în valoare de 243 de lei şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului, de 600 de lei. Cu toate că împlinise 14 ani, nu avea carte de identitate și a fost nevoie ca mama ei să fie adusă în țară pentru demersurile necesare.

Pentru ca fata să aibă condiţii normale în care să îşi crească fetiţa, Primăria Bradu o ajută să îşi construiască o căsuţă în curtea bunicii. Imobilul este ridicat cu muncitori care folosesc materiale din donaţii.

„Este în construcţie, nu am finalizat. Vrea să rămână cu rudele şi vecinii ei, că altfel, ar fi trebuit să o ia în plasament la Câmpulung. Am zis să o ajutăm. Îi facem o cameră cu baie şi bucătărie, ca să aibă condiţiile solicitate de cei de la Protecţia Copilului. Am apelat la câţiva oameni de afaceri de pe raza localităţii, care ne ajută cu muncitori şi materiale. Un ajutor financiar o să primească şi de la primărie, când o să fie gata căsuţa, ca să îşi ia electrocasnice şi ce mai are nevoie. Am vorbit cu cineva care să îi facă mobilă. Nu a ştiut nimeni că este însărcinată. A fost un şoc pentru mai multe persoane din comună, inclusiv pentru preotul din sat, care oferă o masă caldă la copiii cu probleme din sat. Când a auzit că a născut, nu-i venea să creadă că în urmă cu puțin timp fusese şi servise masa la el. Este în clasa a VII-a. La şcoală s-a aflat tot printre copii, că au început să vorbească între ei”, a povestit Dan Stroe, primarul comunei Bradu.

„Se mută la băiat și se consideră căsătorite”

Elena locuieşte în comuna Călineşti şi a devenit mamă înainte de a împlini 13 ani. Născută în februarie 2008, a rămas însărcinată la 11 ani şi 11 luni, iar în noiembrie anul trecut a adus pe lume un băieţel. Deşi la această vârstă alte fete încă au timp de joacă, sunt pasionate de reţelele de socializare sau de muzică, Elena este mama unui bebeluş de 5 luni. Cunoaşte greutăţile şi nopţile nedormite din cauza plânsului bebeluşului. Copilul este „un accident” ca urmare a unei relaţii ocazionale cu un vecin major și care nu l-a recunoscut. Elena a absolvit 6 clase, după care a abandonat şcoala.

„Avem mai multe fete minore care sunt mămici. Ele, după ce se mărită, nu mai vin la școală. Se mută la băiat și se consideră că sunt căsătorite, nu fac acte. La noi este o comunitate mare de romi, tot satul Valea Corbului este de romi. Sunt situații în fiecare an când trei, patru (n.r eleve) se mărită la diferite vârste şi abandonează şcoala în clasele a VI-a, a VII-a sau a VIII-a, în general la gimnaziu. De obicei, familiile soţilor nu le mai lasă la școală sau, pur și simplu, nu mai vin ele. Cât sunt la şcoală le consiliază psihologul și mediatorul social”, a declarat pentru Jurnalul directorul Şcolii Gimnaziale Vrăneşti-Călineşti, Monica Nistor.

Mama minoră şi copilul ei locuiesc cu bunica maternă. Singurul venit al acestora este alocaţia de stat pentru nou-născut şi banii obţinuţi de bunică atunci când munceşte cu ziua.

„Îngrijită” de tatăl care a comis incest

În comunităţile de romi, minorele îşi încep viaţa de familie mult prea devreme. Ele îşi iau în serios rolul de soţii şi la vârste fragede devin mame, spală, fac curăţenie, pregătesc mâncare şi au grijă de casă. Au existat însă şi cazuri în care, confruntate prea devreme cu astfel de probleme, nu reuşesc să discearnă ce este bine pentru ele şi ajung să facă gesturi nesăbuite.

„Avem cazuri pe care le-am anunţat și către DGASPC unde au fost consiliate și luate în centru. Recent am avut o fată de 13 ani care a născut şi a stat o perioadă în plasament. Mama a luat-o de acolo pe semnătură, dar apoi femeia s-a recăsătorit, a plecat într-un alt sat, iar fata a ajuns la tatăl copilului, un bărbat de 30 de ani, care este și cercetat penal pentru că a întreținut relații sexuale cu ea. Au încercat să o ia de la el şi să o integreze într-un centru, iar ea a ameninţat că se sinucide şi că o să omoare și copilul”, a povestit Monica Nistor.

Gravidă în clasa a V-a

Poate părea incredibil, dar o altă copilă, în vârstă de 13 ani, este mama unei fetiţe de un an şi două luni. Şi ea locuieşte la Călineşti. A rămas însărcinată la 11 ani, când era elevă în clasa a V-a. Habar nu avea de ce nu mai are sângerările lunare. A avut relaţii sexuale ocazionale şi nu ştie cine este tatăl, iar copilul poartă numele ei. Când a văzut că i-a crescut burta a înţeles că este însărcinată şi nu s-a mai dus la şcoală, de ruşine. O are în întreținere tot bunica, o femeie în vârstă, care nu lucrează şi singurul venit este alocaţia de stat pentru micuță. La începutul anului şcolar, mama minoră va fi înscrisă în programul „A doua şansă”. Pe lângă produsele oferite lunar, va putea primi şi indemnizaţie.

„Organizaţia «Salvaţi Copiii» România, Filiala Argeș derulează proiectul «Siguranţa prin educaţie pentru nutriţie şi sănătate», SENS, din anul 2018. Proiectul se adresează minorelor până la vârsta de 16 ani, însărcinate sau cu copii sub 5 ani. Acestea beneficiază de consiliere socială şi consiliere privind creşterea şi hrănirea minorilor, igiena zilnică. De asemenea, primesc suport pentru ameliorarea statusului nutriţional pentru mamă şi copil: lapte praf, biberoane, Pampers, materiale de igienă corporală, alimente, îmbrăcăminte. Pentru asta, minorele sunt îndrumate şi înscrise în programul «A doua şansă», în vederea continuării şcolii”, a explicat Dumitra Sima.

Probleme cu soacrele

Şi în comuna Miceşti sunt minore care au născut sau sunt însărcinate. Provin din familii nevoiaşe şi sunt în atenţia asistenţilor sociali. Aceştia le cunosc problemele şi încearcă să le ajute. „Le acordăm şi consiliere, şi suport material. O dată pe lună, merg la ele pentru a le da produsele. Eu mă duc frecvent în zonă. Cunosc foarte bine familiile. Avem cazuri când mai stau cu părinţii, un an, doi, trei, după ce nasc. Minorele sunt protejate şi de părinţi. Sunt familii numeroase, cu limitări de ordin material. Apar şi probleme. Apar certuri între membrii familiei, la cele care stau la soacre. Nu s-a ajuns la a fi date afară din casă. Eu când mă duc, le atrag atenţia că legea s-a schimbat şi pentru violenţă în familie sunt pedepse aspre. Multe nu au buletin, dar au certificat de naştere. Atunci când nasc, sunt chemaţi părinţii, care dau declaraţii pentru ele. În unele cazuri se întârzie cu recunoaşterea paternităţii, se întârzie cu încheierea certificatului de naştere a copilului. Se feresc să se afle când rămân însărcinate. Chiar dacă aparent nu funcţionează după reguli şi după legi, au şi ei anumite principii”, explica Dorel Voicu, asistent social Primăria Miceşti.

La Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, în 2021 au născut 123 de minore. Dintre acestea, 14 sunt mămici a căror vârstă a fost de până în 15 ani. În perioada ianuarie-martie 2022, la SJU Piteşti au devenit mame 35 de minore, dintre care 11 au până în 15 ani.

Legea prevede că indemnizația de 600 de lei/lună se acordă mamelor minore dacă în cele 12 luni premergătoare naşterii, acestea au frecventat, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, cu excepţia absenţelor motivate. La această indemnizaţie se adaugă alocaţia de stat pentru copii, de 243 de lei/lună.

„Avem un proiect care se adresează minorelor până la vârsta de 16 ani, însărcinate sau cu copii sub 5 ani. Acestea beneficiază de consiliere socială şi consiliere privind creşterea şi hrănirea minorilor, igiena zilnică”, Dumitra Sima preşedinta Salvaţi Copiii-Filiala Argeş.