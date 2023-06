Doi trădători pe față și șase susținători ascunși, la învestirea lui Ciolacu. Palma dată de UDMR

Din cei 465 de senatori și deputați, au fost prezenți în sală 411. Din aceștia, 385 au votat, cu bile, pentru sau împotriva învestirii Guvernului PSD-PNL, condus de Marcel Ciolacu. La final, conform procesului-verbal, au fost centralizate 290 de voturi pentru instalarea guvernului, 95 de voturi împotriva instalării executivului și nicio abținere.

La apelul nominal făcut către fiecare parlamentar în parte, chemat să îi fie înmânate bilele ce urmau a fi introduse în urnele de vot, toți parlamentarii UDMR au menționat „prezent, nu votez”. Iar, din acest punct, situația devine mai mult decât interesantă. Nu au fost prezenți în sală, la momentul votului, patru parlamentari PNL. Este vorba despre senatorul Ioan Cristian Chirteș și despre deputații Florică Ică Calotă, Ștefan Bucur Stoica și Gheorghe Cristian Eugen. De asemenea, a fost absent și deputatul PSD Iulian Alexandru Badea.

Mai mult, de la USR au absentat 6 senatori și 5 deputați, de la AUR au lipsit 7 senatori și 11 deputați, iar din partea neafiliaților au absentat 2 senatori și 17 deputați.

Doi „dezertori” și mai mulți chiulangii



Ca atare, la momentul votului, în sala de Plen s-au aflat pentru a-și exercita votul 154 parlamentari PSD, 115 parlamentari PNL, 53 parlamentari USR, 22 parlamentari AUR, 17 membri ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților și 22 de parlamentari neafiliați. La un calcul simplu, se poate observa că actuala Coaliție de guvernare, fără UDMR, avea în sala de Plen 286 de parlamentari, incluzându-i, aici, și pe cei de la Minoritățile Naționale.

Doi liberali – senatorul Florin Cîțu și deputatul Dan Vîlceanu, au votat împotriva instalării Guvernului Ciolacu, în ciuda faptului că secretarul general al PNL, Nicolae Bode, a avertizat în ședința partidului că orice vot împotriva Executivului PSD-PNL se va sancționa cu excluderea din partid.

Scăzând voturile lui Cîțu și Vîlceanu, rezultă că Guvernul a mizat pe 284 de voturi și a obținut 290 de voturi, cu 6 mai multe. Chiar și așa, Executivul condus de Marcel Ciolacu avea nevoie, pentru învestire, de doar 233 de voturi.

Ciolacu și-a publicat, în ultima zi, declarația de avere

Miercuri seară, cu doar câteva ore înainte de ședința Plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, întrunită pentru a acorda votul de învestitură Cabinetului Ciolacu, premierul Marcel Ciolacu și-a completat și depus ultima sa declarație de avere în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

Documentul este datat 14 iunie 2023 și menționează că noul șef de la Palatul Victoria deține în proprietate, împreună cu soția sa, două terenuri intravilane în Buzău. Unul a fost achiziționat în anul 2002 și are suprafața de 387 metri pătrați, iar al doilea a fost achiziționat în anul 1999 și are suprafața de 61,74 metri pătrați, Marcel Ciolacu mai deține, împreună cu soția, tot la Buzău, două case. Una construită în anul 2005, cu suprafața de 281,51 metri pătrați, iar a doua, cumpărată în 1999, cu suprafața de 43.04 metri pătrați.

Prim-ministrul Ciolacu nu deține mașini și nici obiecte de valoare. Are, în schimb, în conturi și depozite bancare economii în cuantum de 52.403,16 lei și 38.879,04 euro. Cea mai interesantă rubrică din această declarație de avere este cea a plasamentelor. Ciolacu menționează că a acordat unei persoane pe nume Mihai Cristian Ciolacu un împrumut în nume personal de 490.000 de lei. Asta, în condițiile în care, o rubrică mai jos, Marcel Ciolacu menționează datorii la Banca Transilvania în cuantum de 85.000 de euro și 35.000 de lei.

În ultimul an fiscal, proaspătul premier a realizat venituri, ca președinte al Camerei Deputaților, de 167.916 lei pe an. Soția sa, Roxana Mihaela Ciolacu, lucrează la SC Lucia Com 94 SRL Buzău, de unde, în ultimul an fiscal, a câștigat 52.740 lei pe an.

Kelemen Hunor, către noul premier: „N-a trecut încă pericolul de a te culca sănătos şi de a trezi mort”

Reprezentanții UDMR, care au părăsit Coaliția de guvernare, s-au ținut de cuvânt și nu au votat învestirea Cabinetului PSD-PNL. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a avut un discurs acid la adresa foștilor săi colegi de la Palatul Victoria.

„Dacă cineva din viitorii membri ai Guvernului are o legătură mai specială cu contele Brukenthal, să-i trimită şi salutul nostru. (…) Stimaţi colegi liberali: după ce aţi reuşit să puneţi mâna şi pe Dezvoltare, şi pe Mediu, vă văd extrem de mulţumit şi relaxaţi. Vă şi înţeleg, aţi muncit enorm şi cu multe sacrificii pentru acest lucru. După acest rezultat fulminant vă lăsăm în grija PSD-ului (…) Domnule prim-ministru desemnat Marcel Ciolacu, aveţi grijă de Partidul Naţional Liberal. Sunteţi un magician politic extrem de talentat, aveţi grijă să nu se trezească. Este adevărat că n-a trecut încă pericolul de a te culca sănătos şi de a trezi mort. Domnule prim-ministru desemnat, bănuiţi şi dumneavoastră, ştiu şi eu că, dacă se vor trezi, vă vor lăsa singuri. Eu mai am încredere în dumneavoastră, domnule prim-ministru desemnat, fiindcă ştiu că n-aţi vrut să vindeţi Ardealul. Ştiam acest lucru când alţii v-au acuzat absolut gratuit. Şi tot de la dumneavoastră am înţeles în aceste zile explicaţia pentru acea acuzaţie de acum trei ani. Când v-am întrebat acum câteva zile de ce ar trebui să renunţăm la ambele ministere, unde am avut miniştri buni - şi vreau să le mulţumesc lor pentru cei doi ani şi jumătate - mi-aţi dat un argument care m-a lăsat perplex. Răspunsul era în felul următor: că aşa e în politică. Da.”, a declarat Kelemen Hunor de la Tribuna Parlamentului.

