Ciolacu, tatăl comitetelor și comisiilor

Noua structură, care se va numi Comitetul Interministerial de Supraveghere, va avea rolul de coordonare și monitorizare a stadiului utilizării banilor din Fondul pentru Modernizare și va funcționa în cadrul Cancelariei premierului. Comitetul va avea în subordine mai multe comitete tehnice care să-l ajute la desfășurarea activității, iar persoanele care vor face parte din noua organigramă vor fi remunerate.

Comitetul va fi responsabil cu aprobarea necesarului de investiții și cu prioritizarea proiectelor de investiții, precum și monitorizarea complementarității între diferitele surse de finanțare destinate investițiilor aferente sectoarelor prioritare. Ministerul Energiei va asigura secretariatul tehnic pentru Comitet printr-o structură distinctă în organigrama acestuia, condusă la nivel de secretar de stat. De asemenea, la nivelul Guvernului va fi creat un Departament de lucru care să asigure suportul tehnic pentru îndeplinirea atribuțiilor Comitetului Interministerial de Supraveghere. În plus, vor fi stabilite structuri în cadrul Ministerului Energiei ce vor fi responsabile cu gestionarea finanțării investițiilor din Fondul pentru modernizare. Totodată, vor fi create grupuri tehnice de lucru care să asigure expertiza necesară din partea altor instituții/structuri din subordinea/coordonarea sau autoritatea coordonatorilor de sector prioritar/Ministerului Energiei pe tot parcursul gestionării fondurilor alocate din Fondul pentru Modernizare (stabilirea necesarului, prioritizarea investițiilor, derularea și monitorizarea investițiilor etc.). Comitetul Interministerial de Supraveghere va fi condus de un președinte și un vicepreședinte, respectiv premierul și ministrul Energiei, și are ca membrii titulari: ministrul Transporturilor și Infrastructurii; ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. În termen de 10 zile de la înființarea Comitetului Interministerial de Supraveghere, la nivelul Cancelariei premierului se înființează un departament de lucru, cu caracter permanent, constituit din experți cu atribuții relevante în sectoarelor prioritare. Structura, componența și atribuțiile departamentului de lucru se vor aproba prin decizia premierului, care va fi emisă în termen de 20 zile de la data înființării Comitetului Interministerial de Supraveghere, mai precizează proiectul de ordonanță de urgență.

Pentru activitatea din cadrul Comitetului Interministerial de Supraveghere și al grupurilor de lucru tehnice înființate la nivelul Ministerului Energiei, ale coordonatorilor de sector prioritar, precum și personalul din Departamentul de lucru înființat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, fiecare membru, titular sau supleant, va beneficia de o indemnizație lunară brută al cărei cuantum nu va depăși 20% din indemnizația brută prevăzută de lege pentru funcția de secretar de stat, care în prezent este de 16.640 de lei.

Ce este Fondul pentru Modernizare

Noile măsuri fac parte din modalitățile de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare. Acesta reprezintă un instrument-cheie pentru dezvoltarea investițiilor în proiecte energetice, care prevăd îmbunătățiri în eficiența energetică, modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune în statele membre cu PIB pe cap de locuitor mai mic de 60% din media UE (10 state - Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia). Banii din acest fond vor fi disponibili până în decembrie 2030 și ei asigură o finanțare de până la 100% din cheltuielile eligibile pentru proiectele prioritare și de până la 70% din cheltuielile eligibile pentru investiții non-prioritare.

Un comitet și o agenție sunt deja gata de înființare

Decizia înființării acestei noi structurii vine după ce Executivul a hotărât recent înființarea Comitetului Interministerial de Coordonare a Investițiilor, în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Echipa de coordonare va fi formată din angajați noi cu normă întreagă și va beneficia de suportul unei echipe tehnice, care, la rândul ei, va necesita alți angajați. Guvernul a pregătit trei variante de structuri pentru viitorul comitet, iar costurile de funcționare ajung, în varianta cea mai scumpă, la peste opt milioane de lei anual. Această inițiativă venea după ce tot Guvernul Ciolacu a decis înființarea unei suprastructuri care să coordoneze toate companiile de stat, aceasta urmând să aibă nu mai puțin 88 de angajați, exclusiv demnitarii. Conducerea Agenției va fi asigurată de un președinte, ajutat în activitatea sa de doi vicepreședinți. În ceea ce privește salarizarea, aceștia vor fi asimilați funcției de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat. Mandatul lor va fi de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. Un secretar de stat are, în prezent, un salariu brut de 16.640 de lei, ceea ce ar însemna un salariu net de 9.734 de lei (aproximativ 2.000 de euro). Angajații Agenției sunt plătiți cu 50% în plus comparativ cu ceilalți bugetari, în funcție de grilele de încadrare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹