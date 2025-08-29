Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat

Guvernanții mențin amenzile de 4.000 de euro pentru doctorii din spitale care nu respectă programul de consultații în regim de policlinică, dar s-au răzgândit în privința spitalelor private care transferă nejustificat pacienții la stat.

Practic, măsura care prevedea că spitalele private vor trebui să plătească tratamentul bolnavului dacă acesta este reinternat în sistemul public la scurt timp după ce a fost externat din spitale private, anunțată de acum o lună de Ministrul Sănătății și inclusă în proiectul de Ordonanță a Guvernului pus în transparență decizională, săptămâna trecută, de Ministerul Sănătății, nu se mai regăsește în forma finală a Pachetului 2 de reforme. De asemenea, creșterea cu 1,5 lei a valorii punctului pe serviciu medical promisă de Alexandru Rogobete medicilor din ambulatoriu de la 1 august 2025, apoi de la 1 octombrie 2025, a fost amânată pentru anul următor.

Una dintre problemele actuale ale sistemului medical este că, de foarte multe ori, pacienții la care apar complicații devin nerentabili pentru clinicile private și sunt trasferați în spitale de stat, iar contravaloarea tratamentului complex ajunge să fie suportată de Casa de Asigurări de Sănătate, chiar dacă spitalul privat a tratat incomplet bolnavul sau l-a externat prematur.

Astfel că, printre măsurile de reformare a Sănătății anunțate de ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, s-a numărat și aceea că spitalele private aflate în această situație vor fi bune de plată.

Măsura este inclusă și în proiectul de Ordonanță, pus în dezbatere săptămâna trecută de Ministerul Sănătății, care prevede că spitalele private vor plăti tratamentul pacienților dacă-i transferă nejustificat la spitale de stat ori dacă aceștia sunt internați în 48 de ore de la externare într-o unitate sanitară publică pentru aceeași patologie plata urmând a se face indiferent dacă bolnavul era sau nu asigurat.

„Norma propusă are în vedere faptul că transferul sau reinternarea rapidă (în 48 de ore) dintr-un spital privat într-un spital public, pentru aceeași patologie și același tip de îngrijire, indică frecvent o externare prematură, o îngrijire inadecvată sau o lipsă de continuitate în tratament în unitatea privată. Prin transferul costurilor către unitatea privată, se creează un mecanism de răspundere financiară pentru actul medical prestat, descurajând astfel abordările comerciale în detrimentul siguranței pacientului”, se arată în proiectul de ordonanță, precizându-se că această măsură vine să „reducă povara financiară asupra spitalelor publice și să descurajeze externările premature sau incomplet tratate în spitalele private”.

Cu toate acestea, măsura a dispărut cu totul din proiectul de lege care face parte din forma finală a Pachetului 2 de reforme.

Citește pe Antena3.ro O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport

Amenzile pentru medici rămân în vigoare

Pe de altă parte, măsura privind dublarea programului din ambulatoriile spitalelor, prin organizarea a două ture pe zi, pe care să le efectueze toți medicii din secțiile unităților medicale cu paturi, prin rotație, a rămas în picioare.

În ciuda faptului că mai mulți medici consideră că, la câți bani încasează spitalul pe o consultație în ambulatoriu, „este ineficient să blochezi un medic 5 ore pe săptămână (2,5 ore la UMF-ist), când în acest timp ar putea face 1-2 internări continue sau 7-8 spitalizări de zi”, iar alții încă se întreabă ce vor face dacă, în timpul programului de consultații în ambulatoriu, apar urgențe la pacienții lor internați – fug să rezolve urgența medicală, riscând amenzi usturătoare sau rămân să consulte pacientul programat în regim de policlinică și ignoră urgența -, guvernanții mențin în forma finală a proiectului legislativ obligația tuturor doctorilor care lucrează în spitale să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat, precum și sancțiunea de 4.000 de euro pentru cei care încalcă regula.

Concret, „medicii, cu excepția șefilor de secție, care acordă servicii medicale într-o secție/compartiment dintr-un spital public, acordă în cadrul programului de lucru și consultații în ambulatoriul integrat, conform programului stabilit de managerul spitalului, la propunerea șefului de secție pentru maxim o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână”, prevede proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Pentru doctorii care nu respectă noua regulă privind acordarea unor consultații în regim de policlinică, Guvernul a pregătit și sancțiuni: avertisment scris la prima constatare și amendă de 20.000 lei începând cu a doua constatare, iar autorii proiectului legislativ susțin că impun o sancțiune atât de drastică din grijă pentru pacienți.

Amenda de 20.000 lei „are ca scop asigurarea respectării măsurii, întrucât afectarea funcționării ambulatoriului integrat limitează accesul pacienților la servicii medicale decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”, se arată în nota de fundamentare.

„Vom majora punctul pe serviciu medical în ambulatoriul clinic”, dar nu chiar acum!

„Nu putem dezvolta ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de zi fără a plăti și fără a deconta corect serviciile din ambulatoriul de specialitate. Din acest motiv vom majora punctul pe serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate de la o valoare de 5 lei, cât este astăzi, neactualizată de peste 10 ani de zile, la 6,50 lei de la 1 august și la 8 lei de la 1 ianuarie (2026 – n.r.)”, declara ministrul Alexandru Rogobete, pe 21 iulie, când a anunțat pachetul de măsuri cuprinse în reforma din Sănătate.

Ordonanța publicată săptămâna trecută de MS prevedea că „valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice este de 6,5 lei” începând cu 1 octombrie 2025, însă medicii au fost duși din nou cu zăhărelul: leul promis vine abia la anu′, iar mărirea anunțată pentru 2026 a mai fost amânată încă un an.

„În anul 2026, valorile garantate ale punctelor pentru acordarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară şi, respectiv, suma orientativă/medic specialist în asistenţa medicală stomatologică se menţin la nivelul valabil în trimestrul IV al anului 2025.

Începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialitățile clinice este de 6,5 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2027, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice este de 8 lei”, stipulează proiectul de lege trimis de Guvern la CES.



