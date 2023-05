Guvernul „Zero soluții” așteaptă ca greviștii să se plictisească

Sindicatele au transmis că nu și-au propus nici să cerșească mila Executivului, nici să accepte orice fel de ofertă care să le „închidă gura”. În mediul universitar încă nu a fost grevă generală, ci de avertisment, fiind și mai puțini nemulțumiți decât în școli, licee și grădinițe. Sunt și unele cerințe ale sindicaliștilor care nu pot fi puse în practică, cel puțin deocamdată, precum decontarea ochelarilor de vedere pentru profesori și acordarea bonurilor de masă inclusiv pe durata concediilor.

Sindicaliștii din Educație sunt hotărâți să meargă mai departe cu protestul ajuns până la faza de grevă generală, mai ales după ce Guvernul le-a propus câteva „bonusuri” doar pentru unele categorii de angajați. „Ministerul Educației împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au început demersurile pentru elaborarea actelor normative care să creeze cadrul legal pentru: salarizarea întregului personal nedidactic din învățământul de stat, la nivelul grilelor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022. Din analiza Ministerului Educației, aceasta înseamnă o creștere de circa 9% a salariului și un impact bugetar estimat la 90 de milioane de lei, până la finalul anului calendaristic, pentru cei aproape 55.000 de beneficiari din învățământul preuniversitar și 10.000 din învățământul superior”, a transmis, ieri, Guvernul României, prin Ministerul Educației.

Aceste majorări includ acordarea unui bonus pentru profesorii debutanți, acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii care sunt încadrați în unități de învățământ din zone defavorizate, cu mențiunea că se are în vedere și acordarea unor stimulente financiare pentru cadrele didactice care își desfășoară activitatea în unități de învățământ din zone defavorizate, fiind unul dintre obiectivele cuprinse în proiectul Legii învățământului preuniversitar, care s-a aflat ieri la vot, în plenul Senatului României.

Răspuns tranșant al protestatarilor

Ca replică, sindicatele au transmis un răspuns tranșant: „Nu avem nevoie de ajutoare sociale! Nu suntem asistați social! Avem nevoie de salarii decente! Nu am decis să facem grevă peste noapte! Nu facem jocuri politice! Este greva oamenilor școlii, este greva celor peste 200.000 de angajați din învățământ, care s-au săturat de nepăsarea guvernanţilor. Este greva celor care spun răspicat: așa nu se mai poate!”, se arată în comunicatul de presă comun al celor trei federații, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”. Sindicatele fac un ultim apel la colegi să se alăture acțiunii și să nu cedeze la insistențele Guvernului, până când situația nu se va rezolva.

Solicitări imposibil de satisfăcut

Reprezentanții Guvernului au și ei nemulțumiri în legătură cu solicitările venite din partea sindicatelor. Pe lângă cerințele legate de salarizare, cea mai importantă fiind plasarea în grilă a profesorilor debutanți la nivelul salariului mediu pe economie, protestatarii mai cer și acordarea unor bonusuri și formule de sprijin dintre care unele au fost prevăzute de lege, dar nu se pot aplica. De exemplu, profesorii din preuniversitar au mai cerut și acordarea bonurilor de masă inclusiv pe perioada concediilor, după ce au obținut un document din partea Ministerului Muncii care admite faptul că aceste bonuri de masă ar trebui să se acorde pe tot parcursul anului calendaristic. De asemenea, profesorii cer Guvernului să acorde tuturor elevilor și tuturor cadrelor didactice aparatura necesară pentru a putea face învățământ la distanță. Este vorba despre prevederi introduse în legislație în anii pandemiei, care nu au fost aplicate. Această cerință din partea sindicatelor ar duce la o creștere semnificativă a bugetului alocat învățământului, în condițiile în care nici pentru majorări salariale nu se găsesc bani.

Profesorii mai cer și decontarea ochelarilor de vedere pentru cadrele didactice. Această măsură este prevăzută de actuala legislație, dar se va putea acorda după ce vor exista și norme de aplicare. Există și o decizie a Curții de Justiție Europene (CJUE) pentru acordarea acestui sprijin, însă va trebui să se stabilească în ce cuantum se acordă acest tip de ajutor, la ce interval de timp etc. Cerința nu a venit din partea universitarilor, dar s-ar putea adăuga, peste câteva luni.

„Noi nici nu am început greva generală, ci am avut o grevă de avertisment, pentru că avem alt cap de acuzare față de preuniversitar. Suntem împotriva politicii economice și sociale a Guvernului, în primul rând. Decontarea ochelarilor pentru cadrele didactice este unul dintre lucrurile scrise în Legea Educației, care trebuie să se aplice. Noi nu am cerut așa ceva până acum, dar vom cere în următorul contract colectiv de muncă, probabil din iarnă. Deocamdată nu suntem în negocieri pentru asta”, a explicat, pentru Jurnalul, președintele sindicatului cadrelor didactice din sistemul universitar, Anton Hadăr.

Cheltuielile cu ochelarii, decontate de angajator, prin decizie CJUE

Decizia CJUE se referă la toți angajații din UE care au vederea afectată de lucrul la computer, laptop, tabletă etc., iar profesorii au avut o perioadă îndelungată de ore online, ceea ce face ca și ei să se încadreze în prevederile acestei hotărâri de instanță. CJUE a decis, în ianuarie 2023, că „ochelarii de vedere pentru cei care lucrează la un monitor trebuie furnizați de către angajator sau că angajatorul trebuie să ramburseze cheltuielile aferente. Interpretând dispozițiile art. 9 din Directiva 90/270/CEE ce are ca obiectiv protejarea ochilor și a vederii lucrătorilor, Curtea a decis că: Noțiunea de «aparate de corecți» include nu doar ochelarii, ci și alte tipuri de aparate susceptibile să corecteze sau să prevină dificultățile vizuale; Dificultățile vizuale nu trebuie să fi fost cauzate în mod necesar de lucrul la monitor pentru ca angajatul să beneficieze de un aparat de corecție special; Aparatele de corecție nu trebuie să fie utilizați exclusiv la locul de muncă sau în exercitarea unor sarcini profesionale”, conform paginii oficiale a Curții Europene de Justiție. CJUE a fost sesizată de către instanța română cu o serie de întrebări preliminare privind Directiva 90/270 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor.

Sporurile acordate până acum angajaților din învățământ nu acoperă cheltuielile pentru ochelarii de vedere, dar noua legislație oricum urmează să elimine o mare parte din sporuri, micșorând și mai mult veniturile cadrelor didactice.

Atenţionăm Guvernul României că, dacă în perioada imediat următoare nu se implică serios în soluționarea problemelor care fac obiectul grevei generale din învățământ şi nu vine cu propuneri care să fie acceptate de membrii de sindicat, salariaţii din educaţie sunt hotărâți ca, în paralel cu greva generală, să iasă masiv în stradă.

Cele trei federații sindicale din învățământ

Guvernul așteaptă ca protestatarii să renunțe singuri la greve

Mulți profesori au fost deja determinați să nu intre în grevă, prin amenințarea cu imposibilitatea de a mai da examenele pe care le aveau programate pentru obținerea gradelor didactice. Alții sunt prea săraci pentru a-și permite să nu fie plătiți în perioada grevei generale, așa cum prevede legea.

Surse din învățământ spun că de fapt Guvernul așteaptă să se stingă în scurt timp conflictul, prin presiunile care se fac asupra profesorilor.

Același lucru s-a obținut deja în privința altor bugetari care au declanșat greve în ultima perioadă, precum cei de la Institutul Național de Statistică și cei din Serviciul de Probațiune. „Nu am primit răspuns favorabil din partea Ministerului Justiției. Închidem și noi porțile”, a declarat, pentru Jurnalul, Andreea Faur, președinta sindicatului consilierilor de probațiune. Greva lor generală ar trebui să înceapă de astăzi. Totuși, de la declanșarea conflictului până acum, cei mai mulți au fost deja descurajați. „Ministrul Justiției ne-a ignorat total, apoi am declanșat greva de avertisment și ne-a transmis că în continuare nu există soluții pentru noi. Avem colegi care încep să renunțe la ideea de grevă, fiind descurajați de faptul că nu vom putea obține nimic din ce am cerut”, spune un consilier de probațiune. Protestul consilierilor de probațiune a fost declanșat cu trei săptămâni înaintea celui din învățământ, dar tot fără nicio șansă. Ar urma să parcurgă toți pașii prevăzuți de lege și angajații din INS, dar și lor li s-a transmis până acum că nu există soluții.

