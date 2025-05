Aproape 6 din 10 români se tem că veniturile lor nu vor ţine pasul cu creşterile de preţuri

A doua cea mai mare temere este legată de instabilitatea socio-politică, menţionată în 42,2% dintre răspunsuri. 37,3% se tem că nu îşi pot găsi un job nou, iar 18,5% se tem că îşi vor pierde echilibrul emoţional. Alte aspecte care generează anxietate în această perioadă în rândul românilor sunt perspectiva pierderii job-ului, imposibilitatea de a ieşi din starea deprimantă în care se regăsesc sau faptul că nu îşi vor rezolva problemele personale.



"Cea mai mare parte a problemelor cu care se confruntă românii în această perioadă are legătură cu viaţa lor profesională. Fie nu câştigă suficient pentru nevoile pe care le au, fie au un job care nu le oferă stabilitate, fie au rămas fără locul de muncă pe care îl aveau sau, dimpotrivă, muncesc prea mult şi au ajuns într-un punct în care se simt copleşiţi şi epuizaţi. De altfel, 50% dintre respondenţi spun că anul 2025 a început prost şi că nu au speranţe că lucrurile se vor redresa până la final. Cuvinte precum 'incertitudine', 'îngrijorare' sau 'singurătate' apar frecvent în răspunsurile participanţilor la sondaj atunci când sunt întrebaţi care este starea lor emoţională în prezent. Concret, 45% simt o puternică stare de incertitudine, 46,5% sunt îngrijoraţi cu privire la viitor, 17,8% şi-au pierdut echilibrul emoţional, 17% sunt deprimaţi, iar 15% se simt singuri. Doar 15,1% sunt optimişti şi 2,3% simt că şi-au găsit, în sfârşit, echilibrul", apreciază Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, platformă de recrutare online din România, citată într-un comunicat.



Doar 26,4% spun că, în ultimul an, au simţit nevoia de a apela la ajutor psihologic specializat, respectiv terapie. Dintre cei care au simţit această nevoie, numai 40% au făcut pasul următor şi au mers la consiliere psihologică. 36,8% au plătit din resurse proprii acest serviciu, în timp ce 3,4% au avut terapia ca beneficiu oferit de compania pentru care lucrează. Cei 60% care nu au apelat, deşi au simţit nevoia, motivează decizia prin faptul că este un serviciu prea scump pe care nu şi-l permit, că nu s-au simţit confortabil să discute despre problemele lor cu cineva străin sau că se temeau că ar putea fi judecaţi de necunoscuţi.



Totodată, 12,4% dintre cei care au luat parte la sondaj au, în lista de beneficii, consilierea psihologică. 51% nu au, dar şi-ar dori, în timp ce 36,6% spun că nici nu au, dar nici nu ar folosi acest beneficiu dacă angajatorul l-ar implementa. De asemenea, mai puţin de un sfert dintre respondenţi consideră că, în compania pentru care lucrează, managerii sunt cu adevărat interesaţi de sănătatea emoţională a angajaţilor.



Legat de factorii de stres pe care îi resimt la job, după salariul prea mic pentru nevoile lor actuale, cei mai mulţi se plâng de faptul că muncesc prea mult şi sunt epuizaţi, că angajatorul lor nu acceptă munca remote, că au o relaţie tensionată sau chiar conflictuală cu managerul şi că au temerea că şi-ar putea pierde locul de muncă.



Sondajul a fost realizat în luna aprilie 2025 pe un eşantion de 1.974 de respondenţi.

AGERPRES