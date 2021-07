Guvernele pandemiei au distrus transportul de persoane, iar românul de rând suportă consecințele

Accidentul feroviar de la Fetești, de miercuri, a arătat ce înseamnă pentru călătorii din România falimentarea transportatorilor rutieri autorizați. Călătorii nu au avut prea multe șanse de a se urca într-un autocar sau microbuz, pe ruta București-Constanța, în timp ce era paralizată circulația trenurilor pe aceeași rută, pe ambele sensuri de mers. Transportatorii rutieri de persoane cer ajutor Guvernului.

Un tren de marfă a deraiat, miercuri, 21 iulie, blocând circulația feroviară la intrare în stația CF Fetești. Magistrala București - Constanța a rămas blocată până după miezul nopții, la intrare în stația CF Fetești, pe ambele sensuri de circulație. Noaptea, la ora 2.30 a fost redeschisă Magistrala București - Constanța, iar trenurile și-au reluat circulația pe ruta directă, după ce fuseseră redirecționate. Călătorii n-au mai putut fi preluați de autocare și microbuze, așa cum se-ntâmpla înainte de pandemie, pentru că niciun transportator nu și-a mai permis să circule la capacitatea din anul 2019, după ce deciziile Guvernului i-au adus în pragul falimentului. „Avem pierderi de până la 90% și niciun ajutor de la stat. Subvenții nu se acordă pentru transportatorii rutieri. Acum, chiar dacă am vrea să revenim la situația din 2019, nu mai avem nici șoferi, după ce am fost nevoiți să restrângem activitatea și să trimitem oamenii acasă. Noi am cerut o reevaluare a situației, pentru că există riscul să rămână zone neacoperite de cursele regulate, dar efectiv nu ne-a luat nimeni în seamă”, a explicat, pentru Jurnalul, unul dintre patronii firmelor de transport care operează pe ruta București-Constanța.

Transportul în comun poate dispărea

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere Guvernului României să ia măsuri urgent pentru deblocarea situației din transporturile rutiere de persoane. „Blocajele de pe căile ferate din ultima perioadă de caniculă, care au pus în pericol călătorii, arată că este nevoie de transport rutier autorizat. După un an și jumătate de restricții cauzate de pandemie, firmele de transport sunt aproape falimentate. În tot acest timp, pentru firmele de transport rutier de persoane nu s-a putut găsi nicio modalitate de a compensa pierderile suferite în pandemie. Această situație poate duce la blocarea transporturilor în toată țara, iar până acum se pare că nimeni nu-și dă seama de consecințele pe termen scurt, mediu și lung ale falimentării, cu bună știință, a transportatorilor autorizați din România”, precizează Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Alternativa „ia-mă nene” e periculoasă

Transportatorii rutieri mai spun că ajutorul din partea Guvernului României este absolut necesar acum, pentru a nu afecta viețile oamenilor. „Pe lângă disconfortul creat de lipsa mijloacelor de transport în comun, mai este problema căldurii excesive, care poate afecta grav sănătatea oamenilor, iar pe termen lung sunt multe alte probleme care apar, la nivel național, atunci când dispar transportatorii rutieri de persoane. Sa ne aducem aminte de cazul Caracal. Oare cei de la guvernare sunt conștienți de faptul că acel caz a existat din cauză că oamenii nu au decât alternativa «ia-mă nene»? Adică efectiv se încurajează transportul neautorizat și nefiscalizat, prin lipsa totală de reacție la problemele din Transporturi”, mai spune președintele COTAR.

Transportatorii rutieri de persoane cer ajutor Guvernului, după ce au diminuat foarte mult activitatea, din cauza restricțiilor din pandemie. Deși acest sector este vital și a fost direct afectat, nu s-a găsit nicio soluție pentru a nu lăsa România fără cursele regulate.