Austeritate, doar pentru cei mici: Guvernul scutește marile companii de impozitul care îi aducea 3,7 miliarde de lei

Acest impozit este astăzi de 1% și el se aplică în România de la 1 ianuarie 2024 pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, în ciuda opoziției manifestate fățiș de transnaționale prezente la noi. Pe lângă deficitul bugetar mare cu care se luptă țara noastră, eliminarea impozitului de 1% vine chiar în contradicție cu reglementările UE care vor impune această taxă în țările membre ale blocului comunitar începând cu anul 2028.

Potrivit fostului ministru de Finanțe și actual vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților, Adrian Câciu, la nivelul Comisiei Europene, s-a anunțat impunerea taxei pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 100 de milioane de euro.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru spune că Guvernul Bolojan a eliminat această taxă deși se știa de decizia Bruxelles-ului. Comisia Europeană propune ca din 2028 să fie implementată taxa CORE (Corporate Resource for Europe) pe cifra de afaceri, care va viza toate companiile cu o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro care își desfășoară activitatea în spațiul Uniunii Europene.

Potrivit postării lui Adrian Câciu, actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, nu a informat public despre propunerea Comisiei Europene, deși era la curent cu aceasta prin participarea la lucrările ECOFIN.

Adrian Câciu, un opozant al eliminării taxei de 1%

Adrian Câciu a respins de la început propunerea guvernului de a elimina impozitarea marilor companii, considerând că această măsură este injustă. Într-o declarație recentă el spunea că atunci când se abordează fiscal problemele României, nu este corect să fie taxați oamenii cu venituri mici, prin CASS sau TVA, în timp ce se reduc sau se elimină taxele pentru cei bogați. El a considerat injustă eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în condițiile în care se aplică un CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor.

„Recomand să căutați ce spune Comisia Europeană cu privire la taxarea pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Ministrul nostru de finanțe nu ne-a anunțat public despre asta, deși a participat la lucrările ECOFIN și știa de propunerea CE. (…) Așa că, orice vă spun lobbyștii (care, observ, că mă și înjură pe unele postări) sau alți oameni care au interese să favorizeze multinaționalele e o mare manipulare. Realitatea este că toți ne-am săturat să fim sfidați de forța și influența pe care o manifestă aceste multinaționale și așa-zișii analiști care nu sunt decât mercenari ieftini. Vă dați seama ce ridicol? Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce? De ce?

Impozitul pe cifra de afaceri nu este o prostie cum spun unii.

Puneți mâna pe carte! Nu doare!”, Adrian Câciu, postare pe Facebook

Ce a decis Guvernul

La sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul României a hotărât să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, taxă introdusă în legislația fiscală în 2023 și aplicată de la 1 ianuarie 2024. Măsura a fost inclusă în Pachetul 2 de austeritate și decizia a fost motivată oficial prin necesitatea stimulării investițiilor private, care au înregistrat o scădere după implementarea acestei taxe. Afirmațiile reprezentanților guvernului nu au fost însă întărite și de o statistică menită să susțină această concesie fiscală, cât despre un studiu de impact nici nu se mai pune problema.

Guvernul renunță la 3,7 miliarde de lei

Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) a fost introdusă pentru a asigura o contribuție minimă la buget chiar și pentru firmele care înregistrează pierderi fiscale. Prin eliminarea acestui impozit, România renunță la un venit sigur de 3,7 miliarde de lei din IMCA în 2024, susține Adrian Câciu, care consideră că acest lucru s-a făcut doar pentru a favoriza interesele străinilor. „Mai mult. Au renunțat la un venit cert de 3,7 mld. lei (atât au încasat din IMCA, în mod real în 2024) pentru nimic. Doar ca să le facă pe plac străinilor! Nu e corect! Nu e normal!”, a scris acesta pe contul său de socializare.

„Vom depune amendamente la această lege pentru ca Impozitul pe Cifra de Afaceri să rămână în vigoare.

Vom depune amendament și pentru ca mamele să fie scutite de plata CASS.

Dl. Prim-Ministru trebuie să înțeleagă că există și un mâine. Atât în politică, cât și în viața românilor!

Mai devreme sau mai târziu, ce zicem că facem noi, cei din PSD, facem!

Taxați bogații, domnule! Sau vă e frică de ei?”, Adrian Câciu, postare pe Facebook

PSD vrea eliminarea concesiei fiscale

Adrian Câciu a anunțat că PSD nu este de acord cu poziția Guvernului Bolojan și cere reintroducerea taxei de 1% pentru marile companii. În acest sens, partidul va introduce în Parlament un amendament pentru revenirea la situația anterioară. Totodată, PSD va propune un amendament prin care mamele să fie scutite de plata CASS.