Secretul bulgăresc de pe litoral

Deși ideea înființării OMD-urilor, pe model bulgăresc, a pornid din 2015, iar din 2017 a fost și legiferată, nu avem nici astăzi aceste structuri funcționale în țara noastră. Unul dintre membrii Camerei de Turism din Varna, prof. univ. dr. Stoyan Marinov, a explicat de ce formula care pare a fi aceeași dă roade doar în Bulgaria, nu și în România: trebuia să pornească „de jos în sus”, nu „de sus în jos”.

Cu 20 de ani în urmă, hotelierii din Bulgaria, mai ales cei de pe litoral, au creat Camerele de Turism, coordonate de la nivel universitar, de experți care au conceput strategii într-o colaborare perfectă cu mediul de afaceri, dar și cu Parlamentul și Guvernul. Așa s-a ajuns la performanțele actuale ale Bulgariei în domeniul turismului. Mai ales litoralul Bulgariei funcționează perfect și atrage milioane de români, dar și alte milioane de vest-europeni, anual, pentru că hotelierii nu fac nimic „de capul lor”, ci se acționează în baza unei strategii și a unor oferte cu prețuri calculate pornind de la punctele slabe ale concurenței.

În cazul nostru, Bulgaria face ofertele anuale pentru turiștii din România după ce analizează ofertele de pe litoralul românesc. Astfel, dacă un hotel de 3 stele din Mangalia oferă cazare cu mic dejun pentru o săptămână de vacanță, unui cuplu, cu 1.000 de euro, Bulgaria face o ofertă la 4 stele all inclusive, pentru aceeași perioadă, la 1.700 de euro pentru un cuplu. Dar s-a calculat că respectivul cuplu va plăti circa 1.000 de euro doar pe mesele zilnice, dacă mănâncă la restaurantele din Mangalia. Astfel, oferta din strategia bulgarilor e mult mai avantajoasă. În Bulgaria sunt foarte puține hoteluri care nu respectă strategia creată pentru turism, atât la nivel regional, cât și de țară - model pe care o „minte luminată” a-ncercat să-l aducă în România, însă s-a transformat în fiasco.

Experții concurenței sunt uimiți

Prof. univ. dr. Stoyan Marinov, decanul Facultății de Management, Departamentul de Economie și Turism, membru al Camerei de Turism din Varna, a explicat, pentru Jurnalul, de ce OMD-urile nu funcționează în România. „În primul rând, noi am început să lucrăm în această formulă de acum 20 de ani, când inițiativa a pornit de jos, de la nivelul hotelierilor, care aveau nevoie de o astfel de organizare și de o strategie perfectă care să ne ajute să facem turism în Bulgaria. Din câte înțeleg, în România s-a încercat implementarea unei astfel de structuri, dar de sus în jos, nu de jos în sus. Dacă ar fi venit de la bază, de la cei care au nevoie de strategii pentru a fi ajutați să câștige cât mai mult în afacerile lor, atunci ar fi funcționat și în România”, a explicat, pentru Jurnalul, dr. Stoyan Marinov.

Acesta mai spune că este surprins să vadă, în fiecare an, că hotelierii de pe litoralul românesc nu vin cu oferte competitive bazate pe concepte all inclusive și ultra all inclusive, pentru că aproape toți cei de pe litoralul Bulgariei pe asta mizează. „Noi avem întotdeauna un raport foarte bun calitate-preț și cei mai mulți hotelieri au adus foarte multe inovații în oferte, de la all inclusive până la ultra all inclusive premium, astfel încât să atragă din ce în ce mai mulți turiști”, a mai explicat expertul.

De fapt, specialiștii bulgari care fac în fiecare an strategii pentru turism nici măcar nu văd în litoralul românesc o concurență reală, pentru că hotelierii români nu fac nimic din ceea ce ar putea să atragă publicul-țintă al vecinilor de la sud.

Hotelierii români ar putea măcar să copieze

Dacă all inclusive era inițial un concept care se referea la regimul de masă, fiind toate cele trei mese incluse în prețul pachetului turistic, acum sunt concepte noi, ultra all inclusive sau varianta premium pe care o oferă hotelurile de 5 stele. Acestea cuprind și gustări și băuturi în afara programului de masă, dar și acces gratuit la SPA, piscine, locuri de joacă pentru copii, programe de divertisment, șezlonguri și umbrele gratuite pe plajă, dar și mâncare și băutură pe toată durata zilei, pe plajă. În România sunt încă puține hoteluri care au, eventual, o ofertă mixtă, cu pachete all inclusive, dar nu le pot face concurență bulgarilor, pentru că nici măcar nu le copiază ofertele sau strategia.

Decanul Facultății de Economie din Varna s-a oferit să-i consilieze pe românii care vor să înceapă să facă strategii, însă OMD-urile din România încă nici nu s-au înființat, cu foarte puține excepții.

Din asociere fac parte și instituțiile statului. Cel mai important este Parlamentul bulgar, dar și Guvernul oferă sprijin mediului de afaceri din turism. Actualul ministru al Turismului din Bulgaria este unul dintre doctoranzii profesorului Stoyan Marinov, astfel încât există garanția că înțelege exact cum trebuie să funcționeze întregul mecanism și fie ajută, fie măcar nu-i încurcă.

În plus, bulgarii beneficiază de un sprijin anual în bani pentru promovare, atât din partea Guvernului, cât și din partea mediului de afaceri, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple și în România, tot prin înființarea OMD-urilor, dar de 8 ani încă nu s-a ajuns la un consens în privința împărțirii atribuțiilor și a fondurilor pentru categoriile de OMD locale, regionale și OMD-ul național care a fost propus pentru a prelua atribuțiile actuale ale Ministerului Turismului.

Lucrează împreună și beneficiază de sprijin

Experții bulgari vizitează anual țara noastră și colaborează cu unele universități, fiind deschiși la schimburi de know-how, dar până acum nu au primit solicitări din partea mediului de afaceri sau din partea statului. „Hotelierii bulgari și Parlamentul s-au constituit în comunități precum Camerele de Turism, din care fac parte și universitățile. Noi lucrăm împreună, iar sprijinul este reciproc. Cele trei părți, hoteluri, universități și touroperatori lucrează împreună pentru a face strategiile anuale, iar studenții noștri fac practică în hoteluri și agenții de turism, fiind pregătiți pentru a intra direct pe piață. Pe litoralul vostru, în primul rând hotelierii ar trebui să se unească, să lucreze împreună. Trebuie să faceți o revoluție în turism, dar începând de la nivelul de jos. În primul rând, eu nu am văzut conceptul de all inclusive pe litoralul românesc”, a mai explicat Stoyan Marinov. Sunt foarte puține hoteluri care nu colaborează cu aceste structuri asociative, dar și acestea beneficiază de rezultatele pe care le dau strategiile comune.

Organizarea e abia la început în România

Aceste forme de asociere deja există, dar rezultatele sunt deocamdată puține. OMD Mangalia a fost primul care s-a înființat și rezultatele notabile s-au văzut anul trecut, când stațiunile din asociere au „luat fața” celebrei Mamaia, eclipsând aproape toată vara nordul litoralului. Apoi au apărut mai multe scandaluri legate de Primăria Mangalia, iar legea OMD s-a mai schimbat o dată, la cererea unei părți a mediului de afaceri.

De anul acesta par a fi uniți și hotelierii de la Mamaia, dar singurul lucru vizibil până acum a fost o conferință de presă comună, organizată la începutul lunii mai. Până vor ajunge să facă și să aplice strategii comune, OMD-urile din România mai au mulți pași de parcurs. OMD Constanța s-a organizat, dar încă sunt mari probleme legate de lucrările pentru infrastructură care vor menține haosul în trafic toată vara. În plus, se apropie anul electoral 2024, care va duce către campaniile electorale toate inițiativele. Sezonul estival care deja e în plină desfășurare pe litoralul Bulgariei va începe din nou cu întârziere în România.

Trebuie să existe, în primul rând, un interes comun, astfel încât colaborarea dintre mediul privat și stat să fie funcțională. Dacă statul este cel care vrea să creeze o astfel de formă de asociere, nu va da rezultate. Noi suntem dispuși să mergem în România, să le oferim consiliere.

Prof. univ. dr. Stoyan Marinov

Anul acesta, bulgarii așteaptă doar pe litoral peste 3,5 milioane de români, mai mult decât în 2019, datorită ofertelor făcute special pentru noi.

Conceptele sunt create pentru noi

Experții bulgari lucrează la toate strategiile pornind de la analiza așteptărilor pe care le au românii, pentru că se bazează pe oaspeții din țara noastră mai mult decât în trecut. „S-a schimbat și structura turiștilor care vin în Bulgaria, pe primul loc fiind România, după ce acum câțiva ani era Germania. Nu mai vin turiști din Rusia și din Ucraina, dar vom atrage mai mulți români, pentru care concepem ofertele astfel încât să fie conform așteptărilor lor”, a explicat prof. univ. dr. Stoyan Marinov.

Se analizează comportamentele de consum, disponibilitatea în timp și în bani, chiar și profilul psihologic și preferințele de divertisment ale clientului venit din România, iar pretențiile și preferințele s-au modificat de la an la an, ceea ce înseamnă că și strategiile și tipurile de oferte trebuie să fie îmbunătățite la fiecare pregătire a noului sezon.

„Am pregătit o strategie concepută pentru dezvoltarea turismului pe litoralul bulgăresc, în sezonul actual. Acum 20 de ani am avut onoarea de a fi directorul stațiunii Sunny Beach. Nu mai este nimic la fel, pentru că atunci erau 50.000 de paturi, iar acum sunt peste 150.000. Peste 75% din turismul Bulgariei se concentrează pe litoral, din mai până în octombrie inclusiv. Între 2019 și 2020 diferența a fost enormă, pandemia aducând o scădere de 40%. Acum ne pregătim să depășim cifrele anului 2019, după ce situația s-a îmbunătățit de la un an la altul, în 2021 și 2022. Crește numărul de turiști, numărul de înnoptări, dar și încasările, de la an la an”, mai explică specialistul bulgar.

.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹