Una dintre marile realizări ale sistemului de educație din Ilfov este crearea unui sistem de învățământ dual care ar putea ajuta foarte mult comunitatea, venind atât în sprijinul familiilor din județ, cât și în cel al angajatorilor care astfel vor putea prelua forța de muncă din zonă. Toate problemele învățământului românesc, dar mai ales soluțiile, pornind de la exemplele de bune practici din județul Ilfov, s-au dezbătut în cadrul conferinței „Învăţăm, cu folos, lecţii de succes în educaţie din Ilfov”, din seria „România Inteligentă”, care a avut loc ieri, la București.

Școli „verzi”, autobuze școlare electrice, evaluare continuă a elevilor, începând de la clasa a V-a, pentru o cât mai bună orientare pentru viitor, renovarea și echiparea școlilor, astfel încât să fie cât mai „prietenoase” și atractive, inclusiv din punct de vedere arhitectural, colaborarea cu mediul de afaceri, pentru crearea cât mai multor clase de învățământ tehnologic dual sunt proiectele despre care se vorbește de mulți ani în România, dar în județul Ilfov sunt deja unele dintre ele sunt deja aplicate, altele sunt în fază de proiect, iar altele sunt pregătite pentru implementare.

Prin proiectul integrat al educației, județul Ilfov se diferențiază de toate celelalte zone ale țării și poate fi luat ca exemplu pentru toți cei care vor să le ofere elevilor programe școlare cât mai performante. Pentru că este un județ în care se face industrie și agricultură, Ilfovul are deja școli și licee tehnologice, inclusiv cu profil agricol, unde copiii și adolescenții se pot pregăti pentru viitoarele meserii în acest domeniu, dar și pentru viitoarele afaceri pe care și le vor putea administra cu ajutorul cunoștințelor dobândite în școală.

Învățământul dual, bun pentru comunitate

În cadrul Conferinței „Învăţăm cu folos, lecţii de succes în educaţie din Ilfov”, organizată de Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, alături de cotidianul național Jurnalul, invitații au dezbătut problema cadrului legislativ care ar trebui schimbat pentru a permite implementarea tuturor proiectelor benefice pentru viitorul educației în România, începând cu legislația fiscală care să faciliteze învățământul dual.

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJ Ilfov, a explicat cât de avansat este proiectul integrat de organizare a sistemului de educație la nivelul județului, inclusiv pentru a veni în sprijinul implementării programelor de învățământ dual. „Consiliul Județean oferă asistență tehnică în vederea obținerii de finanțări europene sau guvernamentale tot primăriilor. CJ are atribuții, conform legii, în domeniul educației, dar nu deține în domeniul public școlile, grădinițele, liceele și nu le administrează. Sunt administrate de primăriile din județul Ilfov, așa este în fiecare județ, aceasta este legislația națională. S-au obținut finanțări importante în județul Ilfov și se obțin în continuare. Avem pe fondul de mediu reabilitare și eficientizare energetică la clădiri publice-unități de învățământ. Avem prin PNRR proiectele de 250.000 de euro pe fiecare localitate/unitate de învățământ pentru mobilier și echipamente de dotare a laboratoarelor. Laboratoare de biologie, chimie, fizică, informatică. Avem parteneriatul cu Universitatea Politehnică pentru construirea unui campus nou școlar unde elevii din învățământul profesional dual să-și poată continua pregătirea pentru a avea o meserie”, a explicat Ștefan Rădulescu.

Este nevoie de modificări legislative

Învățământul dual este una dintre prioritățile politicienilor, dar pașii s-au făcut greoi pentru implementarea acestor programe. Prezentă la conferință, Natalia-Elena Intotero, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a explicat care sunt prioritățile PSD în privința stimulării acestei forme de educație. Atât învățământul liceal dual, cât și cel universitar sunt domenii prioritare.

Și Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, actualmente președintele Comisiei pentru învățământ de la Senat, a precizat ce pași s-au făcut, în ultimii ani, pentru organizarea sistemului de educație, inclusiv pentru introducerea consilierii vocaționale.

Și pentru a se face o cât mai bună consiliere vocațională este nevoie de câteva modificări ale cadrului legislativ, iar primii pași deja s-au făcut, prin noile legi ale învățământului. Implementarea acestora va avea nevoie și de implicarea profesorilor care vor completa zilnic fișe de evaluare pentru fiecare elev, începând de la clasa a cincea, astfel încât elevii să fie testați permanent, pentru a li se identifica abilitățile și pentru a putea fi îndrumați către profilul care li se potrivește cel mai bine.

În Ilfov se implementează deja astfel de proiecte, iar elevii și părinții sunt ajutați să înțeleagă ce decizie ar trebui să ia, atunci când aleg profilul liceului sau mai degrabă ar putea alege un liceu cu profil tehnologic sau o școală profesională, în cunoștință de cauză. În cadrul conferinței s-a mai discutat și despre nevoia de a se modifica legislația, astfel încât să le permită angajatorilor preluarea elevilor, în programe de învățământ dual, cu posibilitatea de a le face contracte „part-time” fără obligația de a plăti taxe și impozite similare cu cele pentru angajații cu normă întreagă. Printr-o astfel de modificare legislativă ar fi mult mai ușor să se extindă aceste programe educaționale care deocamdată sunt privite cu reticență de mulți angajatori.

Am creat diverse proiecte și programe prin care să sprijinim elevii pe tot parcursul învățământului, de la clasa zero până la clasa a XII-a. Am avut anul trecut un proiect-pilot prin care am identificat zonele vulnerabile și am făcut un parteneriat cu câteva primării.

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJ Ilfov

