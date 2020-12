Academicianul Răzvan Theodorescu, despre școala online: „Un perete teribil ne separă”

Vicepreședintele Academiei Române și membru titular de 20 de ani, profesorul Răzvan Theodorescu vorbește cu amărăciune despre noile condiții în care se desfășoară învățământul din cauza restricțiilor impuse de pandemie. În opinia sa, efectele se vor vedea la examenele din ianuarie-februarie.

Cum s-a schimbat interacțiunea cu studenții?

R.T. S-a schimbat fundamental! Fac cursurile de Istoria civilizației, Istoria artei, le vorbesc, ei sunt extrem de cooperanți din câte îmi dau seama, dar este un perete care ne separă, un perete teribil într-un fel. Voi vedea în ianuarie-februarie cât din ceea ce am transmis a fost perceput. Nu există o legătură directă, e foarte stânjenitor.

Ce feedback aveți de la cursanți? Cum percep ei această nouă relație?

R.T. Întrerup cursul, îi întreb dacă au înțeles sau le arăt o imagine, îi întreb ce observați. Câteva secunde de tăcere, apoi aud o voce și încă o voce... Ei percep, dar pentru mine e straniu să intru în raport cu ei în acest fel.

La examene cum va fi?

R.T. Nu știu încă. Am niște studenți foarte atenți, îmi dau seama de asta. Pe rând, ei intră în contact cu mine, dar... e un dar. Pentru disciplinele tehnice, științifice și umaniste nu cred că online-ul este formula de viitor. Unii spun că da. Eu nu cred.

Ar fi fost mai bine să fie înghețat anul?

R.T. Nu. Ar fi perturbat totul. Cred că, păstrând distanțele firești, se puteau face în continuare cursuri cu prezența fizică în cazul cursurilor la care ai cel mult 20 de studenți. La istoria artei, unde predau eu, nu am mai mult de 20 de studenți. Ar fi fost mult mai eficient. În timpul cursurilor cu prezența fizică, le vezi reacția, aveau liber să pună întrebări, să mă întrerupă chiar. De două sau trei ori, am fost întrebat, am răspuns, dar dialogul nu are vioiciunea dinainte. Online-ul este o situație utilă în aceste vremuri de criză, dar să dea Domnul să nu mai dureze. Nu cred că pentru educația tinerilor sistemul acesta este cel mai bun.

Acad. Răzvan Theodorescu, 81 de ani

Istoric de artă, doctor în ştiinţe istorice

Vicepreședinte al Academiei Române

Membru titular al Academiei Române din 2000 (corespondent din 1993)

Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române Secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene

Profesor la Universitatea de Arte