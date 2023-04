Omul chemat cu bomba la Poliție: „112 m-a întrebat dacă pot să trag de ea, să o văd mai bine”

„Am constatat că se află ceva sub ea. M-am uitat. Era un dispozitiv. Cum să vă explic… erau ca nişte petarde, dar mai mari. Era montat sub toba la maşină”, ne-a povestit în exclusivitate victima atacului de săptămâna trecută, din Capitală. Se întâmpla joi seara, pe la ora 19. „Am tras maşina pe dreapta, am apelat serviciul de urgenţă 112, le-am zis ce este acolo, le-am explicat detaliat ce este, şi nu am putut să le explic cu adevărat, pentru că nu vedeam”, ne-a explicat bărbatul.

Şi de-aici urmează un şir de întâmplări halucinante:



Reporter: - Ei ce ţi-au spus când le-ai zis că nu poţi să vezi?

Victimă: - Poţi să tragi de ea?

Reporter: - Cine ţi-a zis asta?

Victima: - Cei de la 112. Mi-au zis doar dacă pot să trag de ea, să mă uit mai bine. Adică, s-o trag probabil mai afară.

Reporter: - Şi nu ţi-a fost teamă c-o să sari în aer?

Victimă: - Nu mi-a fost teamcă, că n-am ştiut.

Reporter: - Erai la telefon cu 112 când ai tras de ea?

Victimă: - Nu. Le-am închis. Am rupt-o şi pe urmă le-am spus că am rupt-o. Şi m-am suit cu ea în maşină.



Povestea bombei improvizate nu s-a terminat aici.



Reporter: - Şi unde ai pus-o?

Victimă: - Pe bancheta din dreapta mea.

Reporter: - Şi maşina de Poliţie de unde te-a preluat?

Victimă: - De la Republica, de acolo.

Reporter: - Şi ei au mers cu tine?

Victimă: - Nu. Ei au mers în faţă şi eu după ei.

Reporter: - Şi când te-au văzut cu ea ce ţi-au zis.

Victimă: - Mi-au zis s-o las aşa să n-o ating şi să mergem la secţie. Începusem s-o desfac în maşină. Mi-a fost un pic de frică pe urmă.

Reporter: - Dar poliţiştilor care te-au văzut cu ea în braţe, nu le-a fost frică?

Victimă: - Cred că le-o fi fost. Nu ştiu, nu i-am întrebat nici pe ei. Mi-au zis doar că de ce am dat-o jos.

Reporter: - Cam ce distanţă e de la locul în care ai găsit-o până la Secţia 23?

Victimă: - Să zic că la în jur de 4 kilometri.



Din fericire, dispozitivul prost improvizat a rezistat.



Reporter: -Şi unde te-ai dus cu el?

Victimă: - La Secţia de Poliţie 23.

Reporter: - Ai intrat cu dispozitivul în braţe în Secţia 23?

Victimă: - Nu.

Reporter: - Dar cum?

Victimă: - Afară. Am băgat maşina parcată pe o alee la Pantelimon, la Secţia 23 de Poliţie şi acolo mi-au zis ce este.

Reporter: - Ce ţi-au zis că este?

Victimă: - E un dispozitiv explozibil, făcut cu praf de puşcă. Ei au preluat-o de la mine şi s-au dus cu ea la alţi colegi care au venit acolo şi le-au zis ce este. Au pus-o undeva pe masă afară. Şi eu eram acolo. Deci nu au intrat chiar în secţie.



În holul de la intrarea din secţie.



Victimă: - Au luat-o de la mine, după ce eu apucasem să o desfac în maşină. Au fost mai mulţi poliţişti acolo, au cercetat ce este aceea.

Reporter: - Ţi-aminteşti cam câţi poliţişti erau în jurul bombei?

Victimă: - Habar n-am. Cred că undeva la 7-8.



După o oră în care toţi cei care se aflau în jurul dispozitivului au pus mâna pe el, au chemat şi Serviciul Pirotehnic, care a neutralizat pachetul format din două baterii cu întrerupător şi sonerie, petarde cu încărcătură pirotehnică, praf de puşcă, toate legate la un fitil.

Concluzia preliminară a geniştilor: încărcătura pirotehnică putea fi activată, iar pulberea ar fi făcut ca petardele să explodeze. Cât de mare ar fi fost daunele, asta urmează să stabilească anchetatorii.

În vârstă de 36 de ani, bărbatul care a fost ţinta atacului, sau a celei mai proaste glume, ne-a spus că nu e la prima atenţionare de acest fel. În urmă cu două-trei luni a găsit lipit sub maşină un alt pachet: „Tot aşa, o cutie cu praf de puşcă. Nici nu ştiu ce mai era acolo. Am desfăcut-o, am aruncat-o, n-am sunat la serviciul de urgenţă”.



Bărbatul cumpără şi vinde maşini second-hand şi nu exclude ca un client nemulţumit să-i fi lăsat o atenţionare:



Reporter: - Ai idee cine ţi-a făcut asta?

Victimă: - Bănuiesc că am supărat pe careva. Nu ştiu.

Reporter: - Ţi-e teamă acum pentru viaţa ta?

Victimă: - Nu.

Singurul oficial care a recunoscut public situaţia halucinantă de la Secţia 23 şi a şi făcut declaraţii este ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, care a precizat în urmă cu două zile că dispozitivul nu era unul funcţional. Ministrul a cerut însă o anchetă, pentru că astfel de întâmplări nu fac cinste Poliţiei Române.

„Eu am mers cu dispozitivul în maşină, pe bancheta din faţă, şi poliţia în faţa mea. Cu maşina. Cam 4 kilometri, până la secţie”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹