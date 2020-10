Românul Tarek Nazer, doctorul lui Manchester United. A lăsat Anglia ca să lucreze în țară

Dr. Tarek Nazer, chirurg ortoped, este președintele Asociației Europene de Artroscopie și Chirurgie Minim Invazivă. Trăiește în România de 30 de ani. Avea 5 ani când familia lui s-a mutat din Siria la București. Are doi frați și două surori. Au venit doar pentru vacanța de vară, dar au rămas definitiv aici. Toți membrii familiei au câte un business în domenii diverse - medicină, industria evenimentelor, horeca și construcții.

Dr. Tarek Nazer avea posibilitatea să practice medicina în Marea Britanie, dar s-a întors în România. A lucrat 5 ani la spitale din Anglia, timp în care a făcut parte din echipa de medici a echipei de fotbal Manchester United. Vrea să dezvolte un spital specializat în tratamentele moderne minim invazive, primul spital din estul Europei dedicat medicinei regenerative în ortopedie. Ține Coranul la loc de cinste în cabinet, respectă sărbătorile specifice religiei lui, merge și se roagă atunci când îi permite timpul la o moschee din apropierea casei.

De ce ați venit în România?

T.N. Tatăl meu avea afaceri cu România. Am trăit aici de mic, o consider țara mea natală, am familie, frați, părinți. Am vrut să fiu alături de ei. Este foarte greu, nu greu, să pleci dintr-un loc unde era totul posibil și aveai acces la absolut tot ce vrei și să o iei de la zero. Cine crede că e ușor să îți construiești o carieră greșește. Trebuie să ai încredere în tine, să muncești mult, să crezi în ceea ce faci, să crezi în abilitățile tale și să nu renunți. Dacă nu renunți, poți avea ceea ce vrei. Dacă aș fi renunțat la primul obstacol pe care l-am întâlnit, m-aș fi întors în Anglia, unde aveam posibilitatea de a rămâne și de a lucra pentru o perioadă nedeterminată, însă am vrut să încerc, să încerc și să încerc.

De ce aleg străinii să își facă viața în România?

T.N. Categoric, e o țară foarte frumoasă, iar poporul este foarte prietenos. Îți poți permite să trăiești într-un confort foarte bun comparativ cu alte țări, unde există rasism și nu ești foarte ușor acceptat. În România, nu există asta. Ai tot confortul.

Au vreo reticență românii în a veni la un medic străin?

T.N. Există categorii și categorii. Dar din ce în ce mai mulți apelează la medici străini. Nu știu dacă e vorba de pregătire sau de încredere, se interesează înainte de a veni unde ai studiat, unde ai mai lucrat. Vor să acceseze din ce în ce mai mult și medici care au activat în alte țări. Este un avantaj că am fost în Anglia. Am câștigat o experiență pe care nu o puteam câștiga la fel de repede în România. După ce m-am întors și am pus în aplicare tot ce am învățat acolo, am ajuns să am referințe de la un pacient la altul. Deja pacienții vin prin recomandări. Unii sunt reticenți când văd un nume strain, însă, după ce vin la consultații și observă atitudinea diferită, capătă încredere. Unii recunosc că erau reticenți și chiar mi-au spus: ”Mi-a fost frică să vin la un medic străin, eram cu un pas înainte și doi înapoi, însă, după ce mi-ați explicat tot, mă simt mult mai liniștit”. Modul în care comunici cu oamenii e foarte important. Oamenii vin la medic în suferință și trebuie să îi ajuți, să le acorzi atenție și să le explici toate variantele de tratament posibile.

Ați lucrat și la stat?

T. N. O perioadă. Din păcate, acolo resursele sunt limitate și nu poți să te dezvolți la fel de mult. Faptul că sectorul privat este un business face că oamenii să fie mult mai dispuși să investească în echipamente, în tehnologie.

Este România atractivă pentru străinii care au bani de investit?

T.N. Probabil că da, există multe oportunități care nu sunt în altă parte, pentru că e loc de dezvoltare. În alte țări, care sunt deja foarte dezvoltate, dacă vrei să vii cu ceva nou e foarte greu. În România, e loc să ai succes.

Există în România tehnologie ca în străinătate? Suntem în pas cu occidentul?

T.N. Aparatura medicală contează foarte mult pentru un diagnostic bun. Marea diferență e că, în afară, oamenii investesc în ei și în dezvoltarea lor. În România, încă nu am ajuns să investim în noi. Am început să investim în aparate, dar încă nu am ajuns să investim în noi și asta trebuie să implementăm în țară.

Pacientul român cum este, comparativ cu alți pacienți?

T.N. Vestea bună e că pacientul român începe să fie din ce în ce mai informat și educat. Am văzut o îmbunătățire în cultura medicală a românilor în ultimii ani. Pe social-media, pe YouTube, oamenii nu sunt atrași numai de subiecte mondene, ci și de tehnologie, sănătate, caută informații înainte să ajungă la medic. Bineînțeles că apar și erori. Mulți vin la doctor cu gândul că au cancer. Genunchiul, asupra căruia mă concentrez eu, este cea mai afectată articulație. Satisfacția mea este când văd recunoștința pacienților printr-un zâmbet și ochii înlăcrimați de fericire că au scăpat de dureri, dar și că sunt funcționali la fel ca înainte.