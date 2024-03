Interviu cu Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika, noul Ambasador al Republicii Elene la București: „ Independența Greciei a început, de fapt, în România”

Ambasadoarea speră să întărească relațiile bilaterale de cooperare în toate domeniile de activitate, din cele două țări, mai ales ținând cont de fraternitatea care leagă cele două popoare, nu doar prin cultură sau religie, ci și prin ceea ce semnifică Ziua Națională a Greciei. Revoluția care a făcut posibilă eliberarea și independența Greciei a fost sprijinită de români și organizată de pe teritoriul României, unde s-a format și a activat Etheria. Nu în ultimul rând, românii sunt turiștii preferații ai grecilor, pentru că și Grecia e preferata românilor, mai ales în vacanțele de vară.

Adrian Ursu: Excelență, bine ați venit în România și la mulți ani de Ziua Națională!

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Vă mulțumim foarte mult. Și este cu adevărat o plăcere pentru mine să mă aflu aici, în România, și de asemenea, să am ocazia să vă salut și aici, la ambasada noastră, care este o frumoasă clădire neoclasică din București, un București care are multe clădiri frumoase.

Adrian Ursu: Este prima dumneavoastră sărbătoare a Zilei Naționale aici în București, după ce v-ați început misiunea. Cum va fi, în acest an, acest moment special de sărbătoare la București?

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Este ceva care îi emoționează foarte mult, cred, pe toți grecii. Ar trebui să spun, vom sărbători în România Ziua Independenței Greciei, pentru că independența Greciei a început de fapt și a fost lansată aici, în România, în zona Iașiului. Vom sărbători aici, în București, la Ateneu, dar și la biserica noastră, cu o zi înainte. După slujbă, sper că se vor alătura și mulți greci din administrația locală, comunitatea locală, comunitatea greacă de aici, dar avem și mulți turiști care vor vizita Bucureștiul, din Grecia, pentru a-și petrece sărbătorile aici, pentru că este și o destinație apreciată din ce în ce mai mult și de turiștii greci - atât Bucureștiul, cât și România, în general.

Adrian Ursu: Comunitatea greacă este în creștere, în ultimii ani?

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Comunitatea greacă are o prezență istorică aici, de secole, dar bineînțeles că ne bucurăm să vedem că, pe lângă cei 16.000-17.000 de greci stabiliți aici, care sunt români greci și sunt recunoscuți - și suntem recunoscători pentru asta - de către Constituția României și care își vorbesc limba, de asemenea, suntem bucuroși să vedem că există o comunitate de afaceri dinamică aici, precum și studenți care studiază în universitățile din România, în București, în Iași și în alte părți, de asemenea, la Cluj. Numărul lor poate varia, dar sunt câteva mii.

Adrian Ursu: Vorbind despre relația bilaterală, bineînțeles că ați menționat deja afacerile, oportunitățile de ambele părți. Ați menționat, de asemenea, schimburile educaționale și există transferuri de studenți din ambele țări, dar care credeți că este principala oportunitate pe care o au cele două țări, în acest moment în care vorbim?

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Evoluțiile actuale, evoluțiile internaționale în mediul de securitate - care este, bineînțeles, o situație dificilă și îngrijorătoare pentru Europa - au prezentat o foarte importantă oportunitate geopolitică pentru cele două țări ale noastre, Grecia și România, precum și, desigur, pentru întreaga regiune de aici, de a ne spori cooperarea bilaterală și mai ales conectivitatea noastră. Așadar, suntem foarte bucuroși să ne aflăm aici. Acest lucru este în beneficiul rezilienței țărilor noastre, în beneficiul securității energetice, securității alimentare și este foarte important să profităm de aceste oportunități și să ne îmbunătățim conexiunile, conectivitatea noastră feroviară, conexiunile digitale, toate aceste lucruri, iar noi facem conectivitatea energetică. Acest lucru prezintă multe oportunități de dezvoltare economică, dar și pentru consolidarea legăturilor și a relațiilor reale dintre cele două țări ale noastre. Suntem parteneri în UE, suntem aliați în NATO, suntem împreună în fața acestei noi provocări și trebuie să ne împuternicim reciproc țările noastre și să rămânem împreună.

Adrian Ursu: Excelență, vorbim despre celebrarea Zilei Independenței Naționale a Greciei, dar vorbim și despre restul celor 364 de zile ale anului. Care credeți că este noul obiectiv al cooperării bilaterale? Există noi domenii de cooperare economică. Am văzut pasul important pe care companiile energetice îl pun aici, în România. Am văzut și în domeniul IT, sunt companii noi care vin. Care este viitorul pe care îl puteți anticipa?

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Am avut un an excepțional în ceea ce privește comerțul bilateral. Un volum de 2,8 miliarde de euro de comerț bilateral între Grecia și România. După cum ați menționat, compania publică elenă de energie PPC, care nu este chiar publică, este privatizată, a investit 1,3 miliarde de euro în România și sunt în curs de realizare și alte investiții. Grecia este pe locul 5. Investitorul străin numărul 5 în România. Sunt peste 8.000 de companii grecești înregistrate aici, în România. Și sunt și mai multe companii românești care vin în Grecia și în special în domeniul IT și e-commerce. Dar sunt multe alte domenii și sectoare în care companiile grecești și companiile românești sunt foarte active în cele două țări ale noastre. Perspectivele sunt mari. În sectorul energetic, bineînțeles, se întâmplă multe. Avem conexiuni la rețeaua de electricitate și perspective de investiții în surse regenerabile, în beneficiul întregii regiuni și, de asemenea, pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Acestea sunt foarte importante. Așadar, există multe promisiuni. Viitorul este foarte promițător. Și aștept cu nerăbdare ca anul viitor să am poate ocazia să adaug o mulțime de vești bune pe acest front al cooperării economice bilaterale.

Adrian Ursu: Și, de asemenea, proiectul de conectivitate în Alexandroupolis pentru noul gazoduct, care va aduce gazul din sud spre partea de vest a Europei este important în acest context geostrategic, presupun.

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Într-adevăr, a avut loc un summit trilateral la Varna, în Bulgaria, anul trecut, acum câteva luni, în octombrie. Și prim-miniștrii din Grecia, Bulgaria și România au căzut de acord să împingă înainte conectivitatea între Alexandroupolis, în nordul Greciei, Varna din Bulgaria și Constanța, portul Constanța din România. Ne bucurăm să vedem că România investește mult în modernizarea orașului Constanța și există, de asemenea, proiecte pentru îmbunătățirea conectivității cu Bulgaria. Din partea noastră, suntem pregătiți și noi să investim mai mult și așteptăm cu nerăbdare să vedem aceste planuri în sectorul energetic, în sectorul transporturilor, în conectivitatea digitală, așa cum am menționat mai devreme, să fie puse în aplicare în viitorul apropiat, în beneficiul rezilienței întregii părți estice și sud-estice a Europei.

Adrian Ursu: Excelența Voastră, ați vorbit despre această cooperare chiar și între guverne, nu doar între companii. Și este important de spus că România a devenit un partener important pentru toate aceste tipuri de comerț și pentru această conectivitate, așa cum ați menționat deja. Dar, de asemenea, este o punte către Republica Moldova și este o veste importantă care a venit cu puțin timp în urmă: Grecia va avea o ambasadă la Chișinău.

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Grecia va deschide luna viitoare o ambasadă. În aprilie 2024, vom avea o ambasadă deschisă la Chișinău, în Republica Moldova, ca semn al sprijinului nostru în procesul său de integrare europeană. Noul nostru ambasador care își va prelua funcțiile acolo va sosi la începutul lunii aprilie. Și aceasta este o evoluție și un pas important în această direcție.

Adrian Ursu: Ați sosit în România de curând. De când v-ați început mandatul - și sunt sigur că va fi un mandat de succes – ați avut timp pentru a călători puțin prin România, în această perioadă?

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: În această scurtă perioadă am vizitat deja Constanța și Iași. Și am apreciat foarte mult ambele vizite. Aștept cu nerăbdare să vizitez mult mai multe locuri din frumoasa dumneavoastră țară. Este bine cunoscut câte orașe interesante sunt și abia aștept să văd munții frumoși pe care îi aveți. Este bine cunoscut câte mănăstiri sunt cu adevărat repere care merită să fie vizitate. Și abia aștept să explorez cât mai mult posibil în timpul șederii mele aici, în România.

Adrian Ursu: Ați gustat deja din mâncarea românească. Aveți deja o mâncare preferată, poate, o mâncare preferată a românilor?

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Am deja. Sarmale și papanași. Le apreciez foarte mult pe amândouă. Sarmalele sunt aproape de ceva ce avem și noi în Grecia, dar ale voastre sunt puțin diferite și le apreciez foarte mult.

Adrian Ursu: Ce loc din Grecia ați recomanda pentru miile de români care vă vizitează țara? Și poate că este un loc necunoscut, secret, pe care îl recomandați să fie vizitat.

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Ei bine, noi apreciem foarte mult cât de loiali sunt turiștii români față de Grecia și că se pot întoarce în număr mare. Și aștept cu nerăbdare ca ei să viziteze Grecia anul acesta, anul viitor și din ce în ce mai mult. Grecia are multe locuri frumoase, nu doar pentru turismul de vară, ci doar iarna sau primăvara sau toamna. Pot să le sugerez turiștilor români să descopere poate și Grecia continentală și nu doar partea de est, pe măsură ce venim spre sud, spre Atena, să zicem, Platamonas, lângă Olimp, care a fost deja descoperită prin multe plaje frumoase și acolo. Dar și partea de vest a Greciei continentale, țărmurile Epirului. De asemenea, Peloponezul este o destinație de descoperit. Se poate ajunge ușor cu mașina. Olimpul, Miceneul, Nafplio, fosta capitală a Greciei, mergând spre sud, de asemenea, Kalamata, Koroni, Methoni, cu castele frumoase, plaje frumoase peste tot, bune și pentru vizite în familie. Și, bineînțeles, insulele. Trebuie să spun că și eu încerc să vizitez, cel puțin o dată la doi ani, o insulă grecească. Sunt foarte multe. Toate sunt excelente. Pot sugera Limnos, în nord, care poate nu este prea cunoscută, cu plaje frumoase. Și Skyros, în mijlocul Mării Egee, de asemenea cu plaje foarte frumoase, în Ciclade. Poate că Naxos nu este foarte bine cunoscută, dar este și ea o insulă mare, bună și pentru familii. Și Creta. Sunt atât de multe locuri în Creta de descoperit. Insulele Ionice, de asemenea. Unele locuri sunt foarte turistice, dar apoi sunt mult mai multe lucruri de descoperit. Ithaca, Kefalonia, Corfu are câteva locuri frumoase care acum se dezvoltă mai mult pentru turiști. Cu siguranță, omit multe și chiar îi încurajez pe turiștii români să le descopere.

Adrian Ursu: Excelența Voastră, vă rog să transmiteți un mesaj pentru românii care ne citesc în această zi importantă pentru poporul grec, și, de asemenea, să trimiteți un mesaj comunității grecești care trăiește aici, în România.

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika: Este un mesaj de fraternitate. Suntem două popoare care avem multe afinități. Independența Greciei a fost primul pas care a încurajat și a împins crearea și independența celorlalte națiuni, în afară de Grecia, în regiune, inclusiv în privința României a influențat, crearea statului român modern. Mesajul meu este că avem un trecut, un prezent și mai ales un viitor măreț care ne aduce împreună, unul lângă altul, și trebuie să profităm de el. De asemenea, aștept cu nerăbdare aderarea deplină a României la spațiul Schengen, astfel încât călătoriile și schimburile de călătorie ale turiștilor, dar și comerțul dintre țările noastre să devină și mai ușoare și să beneficiem de apropierea noastră și de legăturile care ne unesc.