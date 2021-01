Bogdan Badea, Hidroelectrica: „Suntem onoraţi și încurajați de interesul arătat de consumatori faţă de ofertele companiei Hidroelectrica”

Liberalizarea pieţei de energie pentru consumatorii casnici de la 1 ianuarie 2021 este o oportunitate pentru compania Hidroelectrica de a-şi diversifica business-ul. Ofertele lansate pe piaţa concurenţială au atras deja mii de români, iar ţinta producătorului de energie este să devină un jucător important pe această piață. Despre toate acestea, dar şi despre obiectivele viitoare ale companiei am stat de vorbă cu Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica.

1. Hidroelectrica a intrat pe piaţa de furnizare a energiei electrice. Ce v-a determinat să faceţi această mişcare strategică?

Strategia societăţii pentru dezvoltarea activității de furnizare de energie este gândită de câţiva ani, în contextul liberalizării totale a pieței în anul 2018, procesul fiind însă întrerupt odată cu reintroducerea tarifelor reglementate. Este adevărat că odată cu revenirea la piaţa liberă, foarte mulţi consumatori casnici au ales oferta Hidroelectrica de furnizare și continuă să se îndrepte spre companie în ritm susținut.

Pentru noi, intrarea pe această piaţă înseamnă angajarea într-o competiţie cu jucători consacraţi care utilizează o infrastructură creată în ani de zile şi care au moştenit, odată cu contractele de privatizare, un lucru extrem de valoros: portofoliile de clienţi de la fostele companii de stat din energie. Pentru atragerea clienților luptăm noi acum. Acest lucru implică un efort de adaptare și de construcție pentru Hidroelectrica în sensul dezvoltării rapide a unei infrastructuri specifice și performante, în concordanță cu așteptările clienților. Vorbim aici despre investiţii în softuri performante specifice, înfiinţarea de puncte de lucru în ţară, înființarea de Call Centere și simplificarea modalității de plată a facturilor.

Tot acest program de dezvoltare l-am derulat în ultima perioadă sub o mare presiune, care ne-a forţat limitele.

Faptul că reglementarea prețurilor pentru serviciul universal a venit foarte târziu de la autoritatea în domeniu a accentuat presiunea pusă pe consumatori. Poate că, dacă prețurile pentru serviciul universal ar fi fost mai aproape de cele existente în piața concurențială, și nu ar fi implicat o creștere semnificativă, nu s-ar fi creat acest sentiment de panică, ce persistă și astăzi.

Marele nostru avantaj este că noi deţinem marfa şi venim cu preţuri corecte, care țin cont de condițiile de piață. Alții, pe de altă parte, încearcă să atragă clienți cu prețuri chiar mai mici decât cele de tranzacționare de pe piețele centralizate sau vin cu oferte semnificativ mai mari decât piața, bazându-se pe insuficienta informare a clientului final. Sunt cazuri în care acest gen de practici au condus la insolvența unor companii de trading/furnizare, creând situaţii neplăcute pentru consumatori.

2. Ce aduce nou societatea Hidroelectrica pentru consumatori? Ce vă diferenţiază în această piaţă puternic concurenţială?

Suntem o companie românească, 100% verde, o companie serioasă, care, indiferent de situaţie, îşi poate onora obligaţiile.

Având în vedere distorsiunile din piața de energie din ultimii ani generate de Ordonanța 114, coroborat cu prejudiciile pe care compania le-a înregistrat prin furnizarea de energie electrică la un preț reglementat, mult sub prețul de piață (fără ca acest efort făcut de noi să se vadă în buzunarul consumatorului), am hotărât să ne luăm soarta în propriile mâini și să ne adresăm direct consumatorului, eliminând intermediarii care au generat creșteri artificiale de prețuri.

Concomitent, suntem convinși că acționând în acest fel, pentru dezvoltarea activității de furnizare, efectul va fi acela de creștere a valorii companiei atât pentru acționari, cât și în perspectiva listării.





3. Este Hidroelectrica atrăgătoare din perspectiva consumatorilor casnici? Ce vă arată reacţiile oamenilor din primele două săptămâni de la începerea procesului de liberalizare?

Suntem onoraţi și încurajați de interesul arătat de consumatori faţă de ofertele companiei Hidroelectrica. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit către noi în această perioadă. Avem mii de cereri de trecere a clienţilor de la alți furnizori către Hidroelectrica. Este o perioadă extrem de solicitantă, cu o presiune foarte mare, căreia îi răspundem adaptându-ne rapid. În acest sens, am suplimentat numărul operatorilor de la Call Centerul 021.9834, am deschis o nouă linie de comunicare ce poate fi apelată la 0372.185.799, am alocat intern personal care să proceseze solicitările, răspundem la întrebările clienților pe paginile din rețelele sociale și am adus informații suplimentare pe site-ul societății.

În paralel, dezvoltăm soluții informatice specializate care să simplifice și mai mult procesul de contractare și de plată a facturilor. De asemenea, extindem în această perioadă parteneriatele cu băncile, în vederea introducerii modalității de plată a facturilor prin direct debit.





4. Cum vedeţi piaţa de energie complet liberalizată?

Am mai văzut această piaţă şi în 2018. Este cea mai corectă piaţă. Nu există intervenţii externe asupra preţurilor, care să creeze arbitrar distorsiuni, astfel că acestea se formează în funcţie de balanța dintre cerere şi ofertă.

În același timp, se realizează şi cuplarea cu alte pieţe de energie zonale și regionale, ceea ce va aduce noi provocări, dar și beneficii. Vom intra într-o etapă în care concurenţa va fi mult mai mare. Noi suntem pregătiți, ne simțim bine în mediul concurențial, iar acest lucru ne va permite să demonstrăm adevărata forţă a companiei. Într-o piaţă liberă putem să arătăm capacitatea reală, iar acţionarii au de câştigat, la fel și clienții.

5. Se pune serios în discuţie listarea companiei Hidroelectrica la bursă. Ce impact va avea o eventuală listare asupra relaţiei cu clienţii finali?

Listarea la bursă este un pas normal, Hidroelectrica fiind printre ultimele companii mari din sectorul energetic nelistate încă. Așteptăm de aici, ca efect, o mai mare deschidere și transparenţă, care să vină la pachet cu atragerea de noi capitaluri pentru investiţii în dezvoltarea companiei. La sfârşitul anului trecut am făcut un pas important, am închis cu succes procedura competitivă de achiziţionare a parcului eolian Crucea – unul dintre cele mai moderne și bine întreținute din România, acesta urmând să treacă în portofoliul Hidroelectrica. Diversificarea activităţii înseamnă capital, iar acesta este drumul corect.

Consolidarea companiei înseamnă, în relația cu clientul final, o garanție suplimentară asupra stabilității produsului și serviciilor.

Noi ne propunem dezvoltarea continuă, cu menținerea etichetei de companie verde 100%. Toate investițiile noastre merg către zona energiilor regenerabile, astfel că, atunci când aleg oferta noastră, clienții pot fi siguri că iau o decizie bună pentru viitorul copiilor lor și pentru echilibrul ecologic al planetei.

Sperăm ca, odată cu clarificarea din punct de vedere legislativ a procedurilor de listare, să ajungem pe bursă spre sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor.

6. Hidroelectrica se poziționează ca o companie verde. Aţi achiziţionat parcul eolian Crucea. Vor mai exista şi alte achiziţii?

Nu ne vom opri aici. Urmărim piaţa şi dorim să facem investiții semnificative în zona de energie regenerabilă. În contextul adoptării de către Uniunea Europeană a Pactului Ecologic European (The European Green Deal), România are noi ținte ambițioase în ceea ce privește atât decarbonizarea sectorului energetic național, cât și în ceea ce privește ritmul de realizare al acestei acțiuni – neutralitate totală până în 2050. Hidroelectrica dorește și trebuie să fie pilonul principal al acestei schimbări. Compania are principalele atuuri pentru a-și asuma și a îndeplini acest rol deosebit de important: este deja o companie integral verde (etichetă pe care dorește să o păstreze și în viitor), deține o cotă semnificativă din piața de energie națională și are, așa cum au dovedit rezultatele ultimilor ani, puterea financiară de a promova investiții importante, realizate în interes românesc și european.

Aceasta este direcția pe care o urmărim.

Suntem interesaţi să investim în zona eolienelor offshore,și așteptăm să apară reglementările pentru acest sector, suntem interesaţi de investiţiile în hidrogenul verde ca sursă alternativă la combustibilii actuali, care au o amprentă de carbon ridicată și o contribuție semnificativă la poluarea aerului, suntem interesați de parcuri solare, de electromobilitate etc. Urmărim toate oportunitățile pe care le oferă piaţa energiei regenerabile.



7. Anul 2020 a fost unul atipic, din cauza pandemiei de COVID. Cât de mult v-a afectat acest an?

În principiu, a fost cel mai greu din ultimii 6-7 ani. Am avut costuri suplimentare din cauza crizei COVID-19 și a fost nevoie de o mobilizare extrem de rapidă pentru asigurarea continuității în activitatea de producere a energiei electrice. A trebuit ca în primăvară, în contextul pandemiei, să izolăm la locul de muncă sute de salariați, în centralele critice. Peste acestea s-a suprapus seceta puternică din prima jumătate a anului. A fost o secetă fără precedent, debitul Dunării a ajuns la minime istorice, cele mai mici de când se fac măsurători. Cu toate acestea, din primele estimări, putem aprecia că vom închide anul în bugetul propus, atingând pragul de rentabilitate stabilit.