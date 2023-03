Parfumurile și gastronomia, combinația perfectă în relațiile diplomatice

Balsamurile şi loţiunile erau considerate esenţiale pentru sănătatea şi randamentul egiptenilor, indiferent de clasa socială din care făceau parte. Erau atât parte a igienei zilnice, cât și parte din ritualurile sacre, pentru egipteni existând o conexiune puternică între hrană și îngrijirea corporală, atât materială, cât și spirituală. O parte din această artă de a trăi a egiptenilor s-a transmis de la o epocă la alta și de la o cultură la alta, până astăzi, chiar dacă parfumurile și uleiurile și-au pierdut o parte din latura magico-mistică pe care o aveau în antichitatea egipteană.

Din acest motiv, prima temă culturală aleasă de soția Ambasadorului Egiptului, pentru a organiza un eveniment cultural, a fost „Parfumul în Egiptul antic”, un subiect mereu de actualitate și care face legătura între toate culturile și țările lumii.

Ambasada Egiptului la București devine din ce în ce mai implicată în viața culturală, prin evenimentele pe care le organizează Ambasadorul sau soția acestuia. Dna. May Saied, soția E.S. Dl. Moayad Fathallah Mohamed Eldalie, Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, a organizat un prim eveniment pentru grupul format din soțiile șefilor de misiune din București (SPOHOM) din România, la reședința Ambasadorului, din București.

Și pentru că relațiile diplomatice se bazează foarte mult pe comunicare, cunoaștere, colaborare și schimburi culturale, iar din cultura unei țări, gastronomia este întotdeauna foarte importantă, pentru a da și gust evenimentului organizat săptămâna trecută, soția Ambasadorului Egiptului a comandat o masă festivă care să îmbine perfect preparatele tradiționale din țara sa și din gastronomia țărilor arabe cu ciocolata artizanală și dulciuri la fel de rafinate ca și esențele de parfum ale brandurilor celebre de astăzi.

Atât parfumurile, cât și gastronomia sunt subiecte de studiu pentru Antropologia Culturală, având un rol important și în diplomație. Dna. May Saied vorbește despre activitatea sa în România și importanța întâlnirilor pe teme culturale ale grupului SPOHOM.

Jurnalul: Cât de important este rolul soției unui ambasador pentru diplomație și de ce este important grupul format din soțiile șefilor de misiune din București (SPOHOM) din România?

May Saied: Rolul soției unui ambasador este foarte important pentru diplomație. În calitate de soție a unui ambasador, am o mulțime de responsabilități, ne dedicăm timpul și efortul pentru a reprezenta țările noastre. Grupul SPOHOM este de mare importanță pentru noi, ca soții de ambasadori, deoarece ne împărtășim experiența unele cu celelalte. De asemenea, este important pentru a ne ține companie, prin întâlnirea și împărtășirea ideilor și a activităților, precum și pentru a le ajuta pe noile membre ale grupului să cunoască țara sau să afle unde pot găsi anumite lucruri de care au nevoie.

Jurnalul: Ce evenimente ați organizat până acum pentru SPOHOM?

May Saied: Am venit recent în România și acesta a fost primul meu eveniment pentru SPOHOM. Am ales ca primă temă culturală a evenimentului o discuție despre parfumurile și cosmeticele Egiptului antic, evenimentul a avut loc la reședința noastră și am invitat-o pe președinta Asociației Parfumurilor și Aromaterapiei să susțină o prezentare. Am mai organizat, până la acest eveniment, doar mese de întâlnire mai restrânse și dimineți de cafea pentru grupuri mai mici. Este întotdeauna important pentru noi să ne întâlnim și să ne cunoaștem, să împărtășim experiențe din culturi diferite, precum și să învățăm lucruri noi unele de la celelalte, cum ar fi hobby-uri, arte sau orice ne-am putea împărtăși.

Jurnalul: Legat de istoria și cultura Egiptului, ce credeți că este mai important de promovat în special?

May Saied: După cum știm cu toții, civilizația egipteană este prosperă și nelimitată. Egiptul antic este mama civilizației, așa cum spunem în Egipt. Istoria culinară egipteană datează din cele mai vechi timpuri. Are o bucătărie bogată, care oferă vizitatorilor mult de așteptat, în special celor cu gust pentru mâncarea vegetariană. De asemenea, în Egiptul antic, parfumurile au fost foarte importante, iar machiajul a avut rol de semn al bogăției, despre care se crede că atrage zeii. Liniile ochilor, foarte elaborate, sunt caracteristice pentru arta egipteană. Acest tip de machiaj a apărut atât la femei, cât și la bărbați, încă din anul 4.000 î.Hr. Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii ar trebui să le cunoască despre istoria și cultura Egiptului, iar cei care merg în vacanță în țara noastră au posibilitatea să descopere taine ale civilizației noastre. Recomand tuturor să viziteze Egiptul, pentru relaxare, plajă, soare, pentru hotelurile excepționale de la malul mării, pentru a gusta mâncărurile noastre tradiționale și pentru a ne descoperi istoria și cultura.

Astfel de întâlniri pentru discuții pe teme culturale vor mai fi organizate, pentru întâlnirile periodice ale grupului SPOHOM, la reședința Ambasadorului Egiptului. Încă nu au fost stabilite temele viitoarelor evenimente, dar vor fi adaptate în funcție de conjunctură.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹