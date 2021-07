Jaf la ulița mare: hoții au folosit un sat întreg pe post de „figurant”

Un jaf ca-n filme a lăsat o familie din Argeș fără speranța de a adopta un copil, dar și cu datorii la bancă pentru următorii ani. Au fost jefuiți în timp ce ajutau niște vecini să stingă incendiul izbucnit la casa lor. De altfel, tot satul era acolo. Numai că focul era menit chiar să îi scoată pe oameni din locuință și să fie concentrați în altă parte. Paguba este de 47 de mii de euro. Banii îi aveau cash, în locuință, pentru că a doua zi urmau să își cumpere un apartament.

9 februarie 2020, comuna Suseni, satul Țuțulești. Țipetele unei femei alertează toată ulița. Luase foc o casă. Era seară și oamenii au sărit să stingă. Tot satul, chiar și primarul a venit. Flăcările s-au extins și la o altă locuință. Era panică și, printre cei care au intervenit, au fost și soții Alecu. Mihaela și Gheorghe nu bănuiau că focul ar putea să le schimbe viitorul. Adică faptul că au plecat de acasă ca să își ajute vecinii. Au aflat când s-au întors. Hoții le intraseră în casă și le furaseră mica avere.

„Am vândut o garsonieră în Pitești pentru că încercam să adoptăm un copil. Ne-a spus asistentul social că este nevoie de condiții, copilul să aibă camera lui. Zis și făcut. Am dat garsoniera, am făcut și un împrumut în bancă și am început să căutăm. Am găsit și urma ca lunea să mergem la notar să semnăm. De aceea am și schimbat banii în euro și i-am pus în casă. O parte am schimbat la bancă și alte sume la o casă de schimb valutar. Când a izbucnit focul, am ieșit din casă și eu și soțul, a rămas socrul meu. Dânsul este bolnav. Hoțul a intrat în casă, cu socrul meu acolo. Pe ușa pe care intrăm noi și a mers în camera noastră. A răvășit totul până a ajuns la punga cu euro. Au lăsat niște bani pe care îi aveam în lei și care erau pe un birou, au lăsat aurul, au luat euro. Apoi au ieșit prin spate, prin niște grădini. Noi bănuim că au fost trei, unul în casă, unul de pază și un șofer care i-a așteptat cu mașina. Socrul meu a văzut o siluetă, dar a crezut că am revenit noi. Și eu, dacă aș fi revenit mai devreme, poate chiar îl găseam pe hoț în cameră”, povestește Mihaela Alecu.

Banii nu mai sunt, ratele da

Un vecin le-a spus oamenilor că ar fi văzut o mașină gonind pe o uliță lăturalnică și crede că au fost hoții. Familia Alecu e convinsă că locuința le-a fost supravegheată și focul pus intenționat la vecini. De altfel, cauza incendiului a fost chiar un foc provocat. Despre informația legată de bani, cei doi soți spun că cei de la casa de schimb știau de sumă și chiar i-ar fi sunat să îi întrebe dacă mai au nevoie să le schimbe. Au făcut și plângere la Poliție și așteaptă un răspuns încă de anul trecut. De fapt, speră să își recupereze banii. Pentru o parte din ei, acum au început să le curgă ratele. 1.600 de lei lunar. „Doamne, poate, poate. Așa sper și mă rog. Nu suntem oameni bogați, lucrăm amândoi, nu avem salarii mari. Eu am 46 de ani, soțul meu are 51 de ani. Nu avem copii din cauze medicale și ne doream. Acum am rămas plătind la datorii. Polițiștii mi-au spus că de ce am vorbit prin sat despre bani, dar eu nu am făcut asta. Am spus, într-adevăr, că ne căutam apartament și nu găsim. Atunci se scumpiseră. Dacă nu trebuia să mergem lunea la notar, nu aveam banii în casă, dar noi lunea aveam actele de semnat și duminica dinainte am fost jefuiți”, mai spune Mihaela Alecu.

Un Parchet mic, multe cazuri de furturi

Inițial, o speță a Poliției Municipiului Pitești, dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Argeș. Pentru tot ce se face își dă acordul un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, un Parchet mic din sudul județului și cu multe cauze de furturi. Anchetatorii spun că au un cerc de suspecți. Cine sunt și dacă vor răspunde, este greu de spus. Familia Alecu vrea, mai mult decât orice, să își recupereze banii.