Legendele nu mor niciodată. Dan Ursuleanu, vizionarul de la Radio România

A fost o lansare inedită, gândită ca o predare de ștafetă a valorilor de la generația de aur la generația digitală, în memoria lui Dan Ursuleanu, care ar fi împlinit anul acesta 80 de ani. Mai multe generații de voci care au marcat istoria radioului românesc și-au dat întâlnire cu ascultătorii de pe vremuri în Sala de Concerte a Radiodifuziunii și și-au regăsit cu emoție un vechi coleg și prieten plecat dintre noi, dar readus la viață, după 9 ani, prin scrierile sale și prin imaginile alb-negru scoase din arhive. Partenera sa de viață și de profesie a adunat cu grijă sute de pagini de manuscrise descoperite prin sertare și a publicat postum 3 volume. Marii actori Florin Zamfirescu, Adriana Trandafir și Sorin Dinculescu au recitat versurile semnate de Dan Ursuleanu și publicate într-o primă carte postumă, „Sustrageri de la Asemănare”, lansată în același timp cu noile volume de proză umoristică.

Pandemia, descrisă încă din 2012

„Un genetician mânuieşte flacoane cu bacterii, fără să respecte Regulamentul Universal de Protecţia Muncii. Un virus modificat scapă din laboratorul său. Invadează cât ai clipi Pământul. Lasă fără suflare milioane de oameni. Este aşa-numitul Virus al Guturaiului Ucigaş. Toate încercările disperate de nimicire a flagelului se izbesc de birocraţia instalată pe bani grei la Consiliul Mondial Planetar, la Uniunea Europeană a Savanţilor şi la Armata Salvării Pământului. Scopul lor nedeclarat este doar organizarea savantă a haosului generalizat şi nu salvarea omenirii, care se stinge treptat. Supravieţuieşte o mână de indivizi sălbăticiţi, care, cât e ziua de lungă, se bat cu ciomegele pentru o conservă iradiată sau pentru o înfricoşătoare femeie-bărbat. Avea dreptate Albert Einstein. Când a fost întrebat cum crede că va fi al treilea război mondial, savantul a răspuns: Nu ştiu cum va fi al treilea război mondial, dar vă pot spune cum se va desfăşura al patrulea. Cu bâtele”.

Acest text a fost scris în 2012 de celebru realizator de radio Dan Ursuleanu, care a lăsat în urma sa scenarii vizionare despre lumea de mâine. Povestea geneticianului ucenic vrăjitor care scapă o bacterie ce invadează pământul seamănă izbitor cu pandemia care ne-a paralizat viețile în 2020, iar al treilea război mondial despre care vorbește autorul pare a fi chiar ceea ce trăim acum, la 9 ani după dispariția lui. Dan Ursuleanu s-a stins din viață în 2013. Ultimii ani și i-a trăit încercând să țină piept unei boli cumplite, care până la urmă l-a învins.

Admiratori vechi și noi

Emoţia a fost foarte puternică la lansarea celor 3 cărți, atunci când pe ecran au apărut imagini cu Florian Pittiș și Adrian Pintea, tineri şi frumoşi, citind din primele cărți publicate de Dan Ursuleanu, tot proză umoristică.

Au rulat imagini de colecție cu personalități valoroase din vremurile de glorie ale Radioului, dar și actori din noua generație. Regizorul Vlad Scolari s-a filmat recitând trei poezii într-un clip realizat la un teatru de marionete din Milano. Alți doi tineri, Vlad Benescu și Călina Epuran, au dat glas versurilor de tinereţe ale autorului, iar pe cele de maturitate şi de bătrâneţe le-au interpretat Florin Zamfirescu, Adriana Trandafir și Sorin Dinculescu.

Coperțile celor două cărți de proză umoristică au fost realizate de tânărul pictor Sebastian Panta, iar fotograful de artă din Bavaria Octavian Beldiman a realizat coperta volumului de versuri.

Un alt tânăr, compozitorul Ion Petre Marinescu, a interpretat live cu trupa sa, Peter The Phantom, piese realizate pe versurile lui Dan Ursuleanu.

Cărturarul Titus Vijeu, fost coleg la legendarul Program III Radio, semnează prefața în ambele volume de proză. Gazda evenimentului a fost binecunoscuta realizatoare de emisiuni Luminița Velciu, colegă și bună prietenă cu Dan Ursuleanu.

Alți vechi colegi și prieteni din tinerețe au depănat amintiri pe scenă: academicianul Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, și scriitorul Alexandru Mironov.

„În viața mea nu m-am plictisit niciodată”

Pe mama autorului v-am prezentat-o anul trecut: Florica Ursuleanu, charismatica centenară care ne dezvăluia secretul longevității de la înălțimea celor 100 de ani împliniți în timpul pandemiei. Distinsă, tonică, de o frumusețe aparte, cu un ten luminos și un zâmbet natural, cu o dicție impecabilă, doamna Ursuleanu povestea așa: „Am fost un om activ. În viața mea nu m-am plictisit niciodată. N-am știut ce e plictiseala, întotdeauna am avut ceva de făcut. Nefericirea mea a fost că i-am pierdut pe toți ai mei. După aceea, am mers înainte șchiopătând, dar trăiesc, mai fac umbră pământului”.

Venerabila doamnă nu mai iese din casă de ani buni, pentru că nu o mai țin picioarele să coboare trepte multe, dar mintea sclipitoare și umorul elegant care o caracterizează, pe lângă iscusința vorbelor, o fac să fie o prezență mai mult decât agreabilă astăzi, când are deja 101 ani împliniți. Chiar dacă nu a putut participa la lansarea de la Radio, a fost o mare bucurie să vadă câtă lume a venit la întâlnirea cu volumele fiului său și câtor oameni le-a marcat acesta existența. S-a uitat la imagini iar și iar, cu lacrimi în ochi, ascultându-i vocea și văzând filmările alb negru scoase din arhive.

„Magician al vorbelor de duh”…

… așa îl descrie soția sa, Camelia Stănescu Ursuleanu, cu care a împărtășit pasiunea pentru profesie, cea care a făcut un efort uriaș pentru a-i organiza această ultimă întâlnire cu publicul.

„Am intitulat evenimentul de lansare Un călător printre tâlcuri: Dan Ursuleanu. Mi-am dorit să fie o fuziune spectaculoasă de mijloace de exprimare scenică moderne şi de tehnici de artă digitală, un ingenios transfer spre generaţii mai tinere al modului lucid şi jucăuş, senin şi grav de a privi lumea al poetului Dan Ursuleanu. L-am admirat mereu. Ca şi el, vreme de peste patru decenii, am slujit cu pasiune Radioul Românesc. Alături de Florian Pittiş, am fost realizatoarea şi prezentatoarea unor emisiuni culturale pentru tineret, aflate în topul preferinţelor. Vă mărturisesc că l-am considerat pe Dan un adevărat profesionist al microfonului. Emisiunile lui Caravana fanteziei, Cucerirea imposibilului, La frontierele cunoaşterii, Căutătorii de energie, Radiobiblioteca S.F, Exploratorii lumii de mâine, aflate astăzi în Fonoteca de Aur a Radioului, aveau milioane de fani. Nu e de mirare că Dan era campion absolut în materie de scrisori primite la Radio: 20.000 pe an, pe vremea când nu exista internetul. Nu e de mirare că nu a fost uitat. Am fost impresionată de numărul mare de participanţi la întâlnirea noastră, în posteritate, cu Dan Ursuleanu. Mi-am revăzut foşti colegi, împovăraţi de vârstă, unii sprijinindu-se în baston. Am făcut cunoştinţă cu ascultători ai emisiunilor noastre. Unul dintre ei, cu mâini tremurânde, mi-a arătat o diplomă de la concursurile de Limba Română, iniţiate şi prezentate de Dan. M-a impresionat fostul nostru coleg de la radio Iaşi Florin Bălănescu. Mi-a spus că vreme de 15 ani, nu a pierdut niciuna din ediţiile rubricii Logicon, de dragul căreia şi-a pus în cap pe toată lumea. Florin a fost fanul absolut al emisiunilor lui Dan. A rezolvat toate problemele propuse de el de la microfonul Logicon. Le are şi astăzi pe toate. Matematicianul Dan Petrescu, alt ascultător al emisiunilor lui Dan a avut ideea să le publicăm. Şi ce frumos l-a definit Florin pe Dan. Voce rarisimă. Stil radiofonic atât de personal. Umor mucalit. Un ascultător împătimit de literatura de anticipaţie mi-a povestit că, de vreo 50 de ani, păstrează cu sfinţenie emisiuni de-ale lui Dan. Cum a fost posibil ca pe un post de radio naţional să se difuzeze asemenea emisiunii în timpul dictaturii comuniste? Miracolul a fost posibil datorită unei incomparabile şefe. Sofia Șincan, care, cu riscul de a-şi pierde funcţia, a protejat emisiunile lui Dan, cu abilitate, de cenzura comunistă atotputernică. Îi mulţumesc fiului lui Dan Ursuleanu şi al Mariei Vrânceanu, Răzvan Alexandru Ursuleanu, realizator de radio, pentru umorul şi duioşia cu care şi-a evocat tatăl. Le mulţumesc tuturor celor prezenţi la reîntâlnirea magică de la Radio. L-au readus pe Dan Ursuleanu din lumea de ieri în lumea de astăzi, dovedind că actul de cultură e încă viu în România”.

Primul program SF din estul Europei

Campion naţional la concursuri de șah, pasionat de filatelie și cuvinte încrucișate, Dan Ursuleanu a publicat și două dicționare de scrabble, plus cărți pentru copii - „Poveste cu poze și pozne” și „Lupul care a uitat proverbele”. Alte volume publicate: „Umor pe patru roți”, „Comic Voiajor” și „O legendă a radioului românesc: Programul III”.

Au rămas în tăcerea sertarelor, nepublicate, „Enciclopedia câinelui”, 3 volume de cuvinte alcătuite din cel mult 3 litere, şi un dicţionar de construcţii lexicale plauzibile, numite de el „DEXcentricități”.

Născut la Cernăuți, absolvent de Filologie, Dan Ursuleanu are un palmares impresionant de emisiuni radiofonice. A atins apogeul carierei cu „Logicon” - concurs de teste, probleme și jocuri logice - și „Exploratorii Lumii de Mâine”, emisiune realizată împreună cu Ștefan Ghindoveanu. A fost primul program SF din estul Europei, un program care aborda și teme incomode pentru regimul comunist, precum UFO-logia, parapsihologia, domeniul cazurilor nerezolvate încă sau literatura științifico-fantastică, în care se înfiera în parabole sistemul de opresiune al epocii.

La televiziune, a debutat în 1968, la emisiunea „Bună seara fete, bună seara băieți”. A urmat un concurs de televiziune de mare succes în anii ’70 – „Turneul Emblemelor”.

După 1990, a fost numit secretar general al Radioului și a fost și purtător de cuvânt al Radioteleviziunii Române.

După anul 2000, a realizat rubrica de succes „Careul de Aur”, destinată pasionaţilor de cuvinte încrucişate. Ultimele emisiuni realizate la radio au fost Memoria Radioului, Cap-Compas și Cafeneaua cultural-artistică.

A ieșit la pensie în 2006. S-a stins din viață în 2013, la 71 de ani.

În poezia „Dacă ucizi un fluture în China”, scrisă în 2012, autorul îşi imaginează o lume a viitorului foarte apropiat, în care se vor instala la guvernarea lumii talibanii, Rusia va porni război atomic şi pandemiile vor curge pe pământ.

„DACĂ UCIZI UN FLUTURE ÎN CHINA” (2012) de Dan Ursuleanu

Savanţii au stabilit pur matematic

Că orice fapt are urmări directe

Și orice se întâmplă, simptomatic,

E-o-nlănţuire cauze-efecte.

Dacă din întâmplare comiţi crima,

De a ucide-un fluture în China,

Se va schimba în Groenlanda clima,

Mont Saint-Michel îşi va toci colina.

Dar astea vor fi fost doar începutul.

În Golful Mexic se vor scufunda vapoare,

Iar în Olanda se va rupe scutul

Statornicit între ocean şi mare.

În România se vor reteza

Localnicilor completamente banii,

Iar pe planetă se vor instala

La guvernarea lumii talibanii.

Ce-a fost serios s-ar transforma în comic,

Ce-a fost de râs devine un mormânt.

Rusia va porni război atomic

Și pandemiile vor curge pe pământ.

Se vor mişca oceane, continente,

Descătuşând seisme şi vulcani.

Nenorocirile vor fi prezente

Peste un număr foarte mic de ani.

Și însăşi Luna, naturalul satelit,

Rupând al gravitaţiei blestem,

Își va găsi în Soare-un trist sfârşit,

Eveniment de care eu mă tem.

Pământul îşi va pierde nifesima.

I se va răspândi în cer lumina,

Dacă din întâmplare comiţi crima

De a ucide-un fluture în China.