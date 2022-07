Liberalii îi pregătesc o nouă sinecură de 3.600 de euro lui Teodor Atanasiu

Pe lista persoanelor care urmează să fie incluse în CS apare și numele liberalului Teodor Atanasiu, fost ministru al Apărării în Guvernul Tăriceanu și președinte al Agenției pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), senator și vicepreședinte al PNL. În ultimii ani Teodor Atanasiu a intrat într-un con de umbră, el nemaiprinzând un mandat de parlamentar, dar asta nu înseamnă că nu a avut lipici la funcții bine remunerate de statul român.

Odată cu includerea sa în Comitetul de Supraveghere al Transelectrica, Teodor Atanasiu ar urma să-și rotunjească binișor veniturile. Noua sinecură îi va aduce liberalului 17.926 de lei brut (circa 3.600 de euro), valoarea indemnizației fiind stabilită recent. Rămas fără mandat de parlamentar după ratarea alegerilor din 2016, fostul vicepreședinte al PNL a tras rapid niște sfori și în 2017 a fost numit în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), deși nu are nici în clin nici în mânecă cu sectorul energetic. Noile mandate ale membrilor CS vor avea o durată de patru luni, începând cu data de 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

Compania Transelectrica se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului, iar statul român deține 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al companiei.

De la ASF, la BNR

Teodor Atanasiu demonstrează că a știut mereu să-și folosească relații în interes personal. De exemplu, Laura Atanasiu, soția sa, ajunge, după căsătoria cu omul politic, în funcția de consilier la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, iar de aici poposește la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), de unde demisionează în 2006, cu puţin timp înainte de izbucnirea scandalului cu privire la soţiile politicienilor care au fost angajate în această instituție pe salarii imense. Cu un soț atât de influent, Laura Atanasiu nu a șomat prea mult, pentru că ajunge angajată la Banca Națională a României. Într-o declarație de avere a lui Teodor Atanasiu, funcția și salariul acesteia erau «top secret», „conform art. 130 din Tratatul UE”, după cum se explică sec în declaraţia de avere a soţului.

Și Gheorghe vrea să gestioneze ionii Transelectricii

Un alt personaj care aspiră acum să-și pună talentele în slujba companiei Transelectrica este și Gheorghe Sterp Vingărzan, economist, din Sibiu. El este membru PNL și activează în politică din anul 2005, potrivit CV-ului. În acest timp, a deținut mai multe funcții, de la membru la secretar general al organizației de tineret, președinte al organizației județene de tineret și secretar general adjunct în cadrul organizației PNL Sibiu. În perioada 2010-2011 a deținut funcția de director adjunct al Casei de Cultură a Studenților Sibiu, iar în 2011-2012, pe cea de director al Clubului Sportiv Municipal Sibiu. În 2016 a fost ales consilier din partea PNL în Consiliul Judeţean Sibiu, calitate pe care și-a păstrat-o și după alegerile din 2020. După cum se poate vedea, nici acesta nu a avut vreo legătură cu sistemul energetic și cu atât mai puțin înțelege domeniul reglementării. Președintele PNL Sibiu este Raluca Turcan, o persoană care de-a lungul timpului a avut de multe ori ieșiri critice la adresa PSD pentru numirile în diverse funcții extrem de bine remunerate a unor persoane fără pregătire în domeniile respective.

Raiul sinecurilor de partid

Alături de alte companii și agenții de reglementare, Transelectrica face parte din țintele predilecte ale vânătorilor de funcții bine plătite. Beneficiind mereu de sprijinul unor oameni politici influenți, numirea acestor persoane nu are nicio legătură cu pregătirea lor profesională. De exemplu, presa relata anul trecut că la societatea Smart, filiala de mentenanță a companiei Transelectrica, fusese angajată pe post de consilier Raluca Paraschiv. Ea a practicat dansurile orientale sub numele de scenă „Ayana” (floare frumoasă, în limba arabă), iar ulterior a fondat o școală de make-up. La sfârșitul anului 2019, imediat după preluarea guvernării, PNL și-a înscăunat în Consiliul de Administrație al companiei Transelectrica o serie de membri de partid, deși activitatea lor profesională nu-i recomanda pentru ocuparea acestor funcții. Printre ei, Sebastian Burduja, care era șeful PNL Sector 1 București, Jean Badea, care era secretarul general PNL Sector 2, Jean Valentin Comănescu, consilier local PNL Sector 4, Oleg Burlacu care era propus de PNL Sector 5 etc. În mai 2021, era schimbată conducerea societății Smart, iar noii specialiștii trimiși de Secretariatul General al Guvernului să administreze compania nu aveau, de asemenea, nicio legătură cu domeniu de activitate al acesteia.