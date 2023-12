„Liste negre” cu angajații pe care nu-i mai vrea nimeni 

De obicei se pune stigmatul pe salariații care au furat, au plecat fără preaviz, au creat tensiuni în rândul colegilor sau au vândut informații din firma la care au lucrat. Contează mult cum a fost desfăcut contractul de muncă - prin demisie, abatere disciplinară sau disponibilizare - altfel legea te poate obliga să faci reîncadrarea, spun juriștii.

Piața muncii a suferit multe modificări în ultimii ani și angajatorii se plâng, deseori, de lipsa candidaților. Deși oferă salarii atractive, bonusuri sau tichete valorice, uneori nu găsesc personalul de care au nevoie. Site-urile de profil sunt pline de anunțuri de angajare, dar nu întotdeauna candidații sunt interesați de ele. Există însă și situații în care oricât de disperați sunt să găsească forță de muncă, responsabilii de resurse umane din unele companii nu trec cu vederea ieșirile angajaților problemă.

„Există în companie o listă în care îi trecem pe toți cei care au lucrat la noi și au făcut câte o prostie. Ne-a venit ideea după ce aceiași oameni pe care i-am concediat s-au întors după o vreme și au candidat pentru un alt post sau pentru aceeași funcție. Avem filiale în mai multe orașe și nu aveam cum să-i ținem minte pe toți. I-am reangajat și ne-am dat seama că nu și-au schimbat comportamentul. Atunci am deschis lista și am trecut acolo angajații care au ieșit lipsă în gestiune, care au fost prinși furând, cei care nu au mai venit la serviciu și au refuzat să predea telefonul și laptopul care aparțineau companiei, cei care au plecat fără preaviz, dar include și persoanele care se comportau urât cu colegii și creau tensiuni în rândul colectivului. Lista este permanent deschisă și în ultimii ani a ajuns cam la 30 de persoane. Acum, înainte să programăm interviul cu un candidat, verificăm mai întâi lista după datele din CV. Dacă persoana respectivă figurează acolo, nu o mai contactăm, o eliminăm dintre potențialii candidați”, a explicat Adriana Soare, specialist recrutare.

Informațiile sunt transmise de la o companie la alta

Companiile se ajută între ele în timpul recrutărilor de personal. Informațiile din CV sunt verificate deseori și atunci, în mod invariabil, reprezentanții societăților cer referințe nu numai privind activitățile de muncă, ci și în legătură cu latura umană.

„Când se prezintă la interviu, obișnuiesc să-i întreb pe candidați de ce au plecat de la vechiul loc de muncă. Când observ în CV că în ultimii 5 ani, spre exemplu, a schimbat mai multe locuri de muncă, atunci mă întreb dacă nu cumva motivul ține de comportament, de lipsa de implicare sau de greșeli pe care le-a făcut în anumite atribuții de serviciu. Ascult ce are de zis, dar apoi verific. Contactez responsabilii din locurile în care a lucrat și așa aflu dacă e din vina lui sau a angajatorului. Noi, angajatorii, ne cunoaștem și vorbim deschis. Așa îmi dau seama dacă acel salariat se află pe lista neagră. Eu, la rândul meu, dacă sunt întrebat, ofer relații despre foștii angajați care au o «bilă neagră». Dacă aflăm lucruri urâte despre candidat, nu îi oferim postul. Adică, dacă vreau să angajez un paznic și aflu că el se ducea beat la serviciu și l-au prins dormind în post de nu știu câte ori, nu pot să îl angajez. Dacă un inginer de la mine le spune concurenților la ce licitații particip, ce proiecte am, îl concediez și nu va mai lucra în veci la firma mea și o să spun și la alții ce făcea când lucra pentru mine. Vă spun eu, un angajat care se compromite greu își va mai găsi un loc de muncă bun”, declară Florin Florea, managerul unei societăți de construcții.

Șefului nu i-a trecut supărarea

Abaterile disciplinare la locul de muncă pot duce de concedierea angajatului. Atunci când un salariat își pierde locul de muncă pentru că a comis o infracțiune, s-a abătut de la regulamentul firmei, poate să rămână fără serviciu și nu doar atât. În istoricul lui vor apărea greșelile comise și greu va mai putea fi reangajat la aceeași firmă.

„Eram angajat ca electrician la o firmă. Mergeam în deplasări, lucram peste program și am cerut o mărire de salariu. Șefu mi-a zis să mai am răbdare câteva luni și mai discutăm. După vreo trei luni m-am dus din nou la el și l-am rugat să îmi mai pună și mie ceva la bani, dar și atunci a încercat să mă ducă cu vorba. Atunci nu am zis nimic, dar în ziua în care am luat salariul mi-am băgat demisia și de a doua zi nu m-am mai dus. Șeful s-a supărat rău, pentru că în ziua aia eu ar fi trebuit să plec cu alți colegi la București, unde luase o lucrare. Când m-a sunat, i-am spus că nu mă mai duc. Am lucrat doi ani în altă parte, pe perioadă determinată. Când am rămas fără loc de muncă, am văzut că fostul meu șef avea anunț la ziar că angajează electrician. Eram convins că i-a trecut supărarea pe mine pentru cum am procedat. Când m-a văzut, mi-a spus că eu în firma lui nu mai am ce căuta, chiar dacă lucrez ca voluntar, fără bani, și nu a vrut să mă reangajeze”, a povestit Cristian Olteanu.

Contează cum este desfăcut contractul de muncă

Dacă un salariat este concediat pentru abateri disciplinare sau își dă demisia, legea nu obligă firma să-l reangajeze, spun juriștii. Dacă a fost disponibilizat fără o cercetare disciplinară și un raport în acest sens, trebuie reîncadrat, în plus, firma poate fi obligată de instanță să plătească și salariile pe perioada de la data concedierii până la data sentinței.

„Avem istoricul fiecăruia și este alegerea ta dacă mai vrei să-l reangajezi. Legea prevede obligativitatea unei cercetări disciplinare în cazul în care un angajat a furat, a venit băut la serviciu sau a făcut altă prostie. În timpul cercetării ai declarația lui, concluziile comisiei, documente care vor rămâne la dosar și dacă se dispune concedierea pentru abateri disciplinare, nu ai obligația reîncadrării. Dacă își dă demisia, de asemenea, nu ești obligat să îl reîncadrezi. Dar dacă ai disponibilizat un angajat «problemă», timp de 90 de zile nu mai poți reîncadra pe altcineva pe aceeași funcție. Dacă totuși vrei să o faci, ai obligația să-l notifici pe angajatul disponibilizat că ai un post vacant pe funcția lui sau pentru pregătirea lui profesională și dacă el acceptă postul, ești obligat să îl reîncadrezi. Ai posibilitatea să angajezi pe altcineva doar dacă ai refuzul lui în scris. Dacă nu îl notifici și tu angajezi pe altcineva, te poate da în judecată și vei fi obligat să-i plătești daune și salariile pe perioada cât nu a lucrat. Una este să îi desfaci contractul de muncă pe abatere disciplinară, și atunci ești absolvit de orice obligație, având în vedere că a încălcat regulamentul de ordine interioară, contractul de muncă, alta e să faci disponibilizare. Atunci când faci asta trebuie să «te acoperi» de documente, altfel te poate da oricând în judecată”, a declarat pentru Jurnalul, Amalia Dobre, jurist în cadrul unei companii.