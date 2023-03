Prioritate pentru gravide și persoane însoțite de copii, în magazine și servicii publice

Inițiatorii proiectului legislativ propun, de asemenea, ca toate parcările, publice sau private, să aibă locuri special amenajate și rezervate gravidelor și celor cu copii mici. Neacordarea de prioritate la ghișee se va sancționa cu o amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei, iar șoferii care vor parca pe locurile pentru gravide ar putea scoate din buzunar până la 2.500 de lei.

Propunerea legislativă inițiată de trei deputați liberali - Mara Calista, Florin Alexe şi Alin Ignat - și susținută de alți peste 60 de parlamentari de la mai multe formațiuni politice se bazează pe „constatările și experiențele dobândite în realitatea cotidiană românească” și urmărește protejarea femeilor însărcinate și a persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, „care se află în situații speciale ce necesită o protecție deosebită”, după cum se menționează în expunerea de motive.

Inițiatorii legii consideră că, pe lângă sprijinul financiar oferit de stat acestor categorii de persoane, este nevoie și de alte măsuri de protecție în societate, mai ales în relaționarea cu instituțiile statului, dar și cu alte entități din sectorul privat.

Cel puțin două locuri de parcare rezervate

Astfel, proiectul legislativ pus marți pe masa senatorilor prevede că femeile însărcinate și/sau persoanele însoțite de copii de până la 5 ani vor avea prioritate la casieriile unităților comerciale publice și private, la ghișeele și casieriile instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea.

„Angajații unităților comerciale, precum și cei ai instituțiilor publice și private au obligația de a prezenta la casele de marcat/casierii sau acolo unde se înfăptuiește serviciul oferit de aceștia afișe la vedere, care să prevadă acordarea de prioritate femeilor însărcinate, persoanelor însoțite de copii cu vârstă de până la 5 ani”, conform proiectului. Excepție fac unitățile și instituțiile care dețin case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Totodată, „în spațiile de parcare de pe lângă clădirile instituțiilor publice și ale unităților comerciale publice și private, precum și în spațiile de parcare organizate, vor fi amenajate, rezervate și semnalizate cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de femeile însărcinate și/sau persoanele însoțite de copii cu vârstă de până la 5 ani”, mai prevede proiectul de lege.

Până la 100.000 de lei amendă

Instituțiile publice sau companiile private care nu amenajează locurile de parcare pentru gravide riscă amenzi cuprinse între 20.000 de lei și 100.000 de lei, iar orice alt șofer care va parca pe aceste locuri rezervate ar putea scoate din buzunar până la 2.500 de lei. Neacordarea de prioritate la casele de marcat și ghișee se va sancționa cu o amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei, potrivit propunerii legislative.

„Prin prezenta propunere legislativă dorim să aliniem România în șirul statelor care se preocupă în mod special de accesul prioritar al categoriilor de persoane ce reprezintă subiectul acestui proiect. Amintim că, în contextul în care declinul demografic înregistrat în România tinde să devină o problemă care poate afecta pe termen mediu și lung însăși securitatea națională, statul este obligat să ia măsuri de protecție specială pentru femeile însărcinate sau pentru părinții cu copii mici”, afirmă inițiatorii proiectului.

Nu vor plăti amenzi angajații Ministerului de Interne, ai Jandarmeriei Române, ai unităților medicale publice ori private sau ai Inspectoratului Situațiilor de Urgență, dacă aceștia se află în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Inspirat din Legea priorității din Portugalia

Potrivit inițiatorilor, propunerile făcute sunt inspirate din experiența altor țări.

„În Uniunea Europeană, protecția maternității constituie un domeniu complex de legiferare. (...) În unele țări se pune un accent deosebit pe combaterea discriminării negative a gravidelor și/sau a mamelor. În alte state, se practică politici de discriminare pozitivă, prin oferirea de avantaje femeilor aflate în perioada de maternitate, acesta fiind cazul Portugaliei, Franței și al Israelului etc.”, se arată în documentul care însoțește proiectul.

Unele state din Uniunea Europeană, spre exemplu, au introdus carduri de acces cu prioritate pentru categoriile de persoane cu incapacități: femei însărcinate, persoane cu copii mici, vârstnici, persoane cu dizabilități. Deținătorii acestor carduri pot obține „accesul prioritar la serviciile publice/administrative, comerciale, culturale, de educație, de agrement și la alte servicii (parcare etc.)”.

În Franța, femeile gravide și persoanele însoțite de copii au acces prioritar în locurile publice pe baza acestui card de prioritate, însă vârsta până la care este acordată această facilitate diferă în funcție de numărul de minori. Astfel, beneficiază de acces prioritar persoanele care au în întreținere un copil cu vârsta sub 3 ani ori doi copii cu vârsta sub 4 ani sau cel puțin trei copii cu vârste sub 16 ani.

Portugalia are o Lege a priorității ce vizează mai multe categorii de persoane care nu trebuie să stea la cozi. Legea adoptată în 2016 a extins, practic, la entitățile private, o hotărâre care, până atunci, era aplicabilă doar serviciilor publice.

Astfel, „restaurantele, magazinele, birourile, supermarketurile, toate unitățile cu servicii pentru clienți sunt obligate să respecte această hotărâre și nu este necesară nicio semnalizare pentru a-i informa pe ceilalți cu privire la acest ordin”, explică inițiatorii.