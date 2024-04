Metroul, lăsat fără mecanici de conducerea companiei

Sindicatul a tras un semnal de alarmă și în privința unor erori legislative care ar fi urmat să blocheze activitatea de la metroul bucureștean, din cauza unei ordonanțe de urgență care făcea imposibilă acordarea subvențiilor după 15 mai. Guvernul a ținut cont de aceste avertismente și a reușit să dea o nouă ordonanță, a găsit și bani pentru investiții în Magistrala 2, veche din anii ’80, dar a uitat de problemele angajaților care nu beneficiază de drepturile negociate.

Sindicaliștii de la metroul bucureștean protestează astăzi în fața Guvernului, de la ora 14:30, pentru a-și cere drepturile salariale și reducerea deficitului de personal. Aceștia spun că vor cere explicații Executivului cu privire la acțiunile de distrugere a Metrorex, care li se par evidente. Continua lipsă a finanțării necesare, reducerea personalului, până la situația în care nu se mai poate asigura transportul în condiții de siguranță, modul în care le sunt ignorate drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă și toate acțiunile făcute împotriva angajaților de la Metrorex arată că există rea voință – spun sindicaliștii.

„Noi întrebăm cine vrea să distrugă Metrorex. Finanțarea trebuie să o dea Guvernul. Subvenția a scăzut față de 2023, deși a crescut activitatea, pentru că mai avem o stație de metrou. A scăzut și numărul de angajați. Recent s-a aprobat o ordonanță de guvern care le permite societăților feroviare să facă bugete și să le înainteze spre aprobare, ceea ce nu se putea până vinerea trecută și riscam să ne blocheze activitatea pe anul acesta. Dar drepturile noastre pe care le-am semnat pe contractul colectiv de muncă ni s-au luat prin legea austerității. Ieșim în stradă, pentru că am discutat de mai multe ori cu miniștrii, dar am observat că doar cei care au protestat în stradă au reușit să obțină ceva”, a explicat, pentru Jurnalul, Marian Artimon, liderul sindicatului din Metrorex.

Conducerea companiei continuă politica lui Drulă

Acesta mai spune că pe 2 aprilie, 8 mecanici cu foarte multă experiență au fost concediați, deși își suspendaseră pensia pentru a lucra la metrou, unde e deficit de personal calificat. Poate părea un număr mic de angajați, dar pentru metroul bucureștean înseamnă că se poate ajunge în situația de a nu mai avea suficienți mecanici pentru a funcționa în condiții normale. „Au fost dați afară, li s-a spus că de mâine trebuie să se ducă la Casa de Pensii, să ceară anularea suspendării, dar au rămas fără salarii, pensia venindu-le abia din luna mai. Acum noi nu mai putem să scoatem două trenuri în circulație, pentru că nu mai avem suficienți oameni. Avem un deficit de 800 de oameni. Problema e la conducerea Metrorex și la cine a ales-o, adică la membrii Consiliului de Administrare”, mai spune liderul de sindicat.

Situația Metrorex s-a înrăutățit, spun sindicaliștii, începând din perioada în care ministru al Transporturilor era USR-istul Cătălin Drulă. Acesta a tăiat bugetul Metrorex și a cerut și concedierea a 1.800 de angajați ai companiei, deși ar fi trebuit să mai angajeze. Din această cauză s-a ajuns la un deficit de personal care face din ce în ce mai dificilă asigurarea traficului zilnic la metrou, pentru că nu mai sunt nici măcar suficienți mecanici care să conducă trenurile în subteran, dar nici specialiști care să asigure reviziile și reparațiile necesare, în timp ce unele echipamente de pe primele două magistrale date în folosință au fost montate din 1983-1984, iar o parte din trenuri sunt tot din acea perioadă.

Nu mai sunt specialiști disponibili

Cu 800 de oameni în minus, conducerea metroului își permite să trimită în continuare acasă mecanicii cu experiență, deși știe toată lumea că nici măcar nu mai există școli care să formeze acești specialiști, iar tineri cu experiență nu există.

Liceul care forma specialiști pentru metrou a fost desființat, iar cursurile de scurtă durată care se mai fac nu s-au mai organizat de câteva luni. În plus, cei care până de curând au plecat de la CFR Călători ca să se angajeze la metrou, pe salarii mai mari, se întorc acum la CFR, unde au crescut veniturile și au condiții de muncă mult mai bune. Astfel s-a ajuns la situația în care 40% din personal are sub 5 ani vechime, iar 50%, sub 8 ani, în prezent, spun sindicaliștii. La metrou au mai rămas 5.100 de angajați, iar dacă s-ar dori angajarea unor noi mecanici, efectiv nu ar mai putea fi găsiți.

103 milioane de euro pentru trenuri care nu există

În timp ce angajații sunt din ce în ce mai puțini și abia s-au găsit bani pentru investiții în Magistrala 2, în urma scandalurilor, Metrorex a plătit regește 13 trenuri care întârzie să apară, de doi ani. Compania Alstom a câștigat licitația pentru achiziţia a 13 noi trenuri în valoare de peste 103 milioane de euro, care ar fi trebuit să ajungă din 2022 în România. Banii s-au plătit, dar Magistrala 5, pentru care au fost cumpărate metrourile, rămâne tot cu vagoanele vechi. Alstom aduce aceste trenuri din Brazilia și primul ar fi plecat deja spre România, cu vaporul, urmând să ajungă de Paști. Metrorex a amenințat compania că va cere despăgubiri de 20 de milioane de euro, dacă vor continua întârzierile, însă pentru a se ajunge la o astfel de plată, e nevoie și de un proces pe care Metrorex să-l câștige. Noile trenuri vor avea nevoie și de mecanici, dar nu se știe de unde vor fi luați aceștia, în condițiile actuale.