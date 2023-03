Ministerul Agriculturii spune „Da” pentru o tranzacție în patria eolienelor

Trei dintre acestea au în calitate de cumpărător compania cu capital românesc Investments & Services SRL, suprafața totală a terenului fiind de 118 hectare. În schimb, de la începutul anului nu a fost emis niciun aviz negativ, după ce anul trecut a fost dat unul singur, pentru o tranzacție cu un teren în suprafață de 35 de hectare. Conform legii, Ministerul Agriculturii trebuie să-și dea avizul pentru toate tranzacțiile cu terenuri agricole mai mari de 30 de hectare.

Cea mai mare ofertă de cumpărare a venit anul acesta din partea firmei Investments & Services SRL, societate românească având sediul în comuna Florești, județul Cluj. Aceasta vrea să cumpere mai multe suprafețe de teren în localitatea Grădina, din județul Constanța. Prima ofertă vizează achiziționarea unei suprafețe de 40 de hectare pentru un preț de 1.375.948 de lei, ceea ce înseamnă 34.398,7 lei/hectar (echivalentul a 7.000 de euro/hectar). A doua ofertă este identică cu prima, iar prin a treia ofertă se dorește cumpărarea unei suprafețe de 38,34 de hectare, la un preț de 1.318.846 de lei (cost identic pe hectar). În toate cele trei cazuri vânzătorul este același.

De 12 ani, doar un angajat

Investments & Services SRL are codul CAEN principal 4110, ceea ce înseamnă că activitatea sa de bază este „dezvoltarea proiectelor de construcții, pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice și fizice pentru realizarea proiectelor de construcții în vederea vânzării ulterioare”. Potrivit datelor publicate de risco.ro, firma a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de 116.000 de lei și un profit net de 57.597 de lei. Ea a fost înființată în 2012 și de atunci are doar un singur angajat. Pe raza comunei Grădina funcționează cel mai mare parc eolian de uscat din Europa. Cu 240 de turbine și o putere instalată de 600 MW, parcul a fost construit de cehii de la CEZ. În octombrie anul trecut, CEZ Group a aprobat vânzarea activelor sale din România către fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Acesta este cel mai mare administrator de infrastructură din lume și este parte a Macquarie Group, o companie australiană de top 10 din punctul de vedere al capitalizării de piață, cu investiții de 12,4 GW în capacități de energie regenerabilă și rețele de distribuție a energiei electrice în Australia, Austria, Finlanda, Spania și SUA.

Cea mai mare vânzare, în Giurgiu

Compania Danube Land Invest SRL, societate administrată de un cetățean israelian, a vândut o suprafaţă de teren agricol de 102,8 hectare, aflată în comuna Slobozia, din judeţul Giurgiu, către un cetățean român. Valoarea tranzacţiei a fost de 6,1 milioane de lei, ceea ce înseamnă circa 60.000 de lei/hectar (aproximativ 12.000 de euro/hectar).

Peste 5.000 de euro/ha, în Călărași

În luna martie a fost listată deja pe site-ul Ministerului Agriculturii prima ofertă. Ea vine de la compania românească Ildu SRL, care vrea să cumpere 30 de hectare de teren agricol în comuna Budești, județul Călărași. Prețul oferit este de 801.869 de lei, ceea ce înseamnă 26.729 de lei (echivalentul a circa 5.400 de euro).

12,8 milioane de hectare de teren agricol sunt înregistrate în România

Cum a mers piața în debutul anului

Conform datelor publicat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la nivel național au fost realizate 11.582 de tranzacții cu terenuri agricole în luna februarie, după ce în ianuarie numărul lor a fost de 7.000. Vedeta în februarie este județul Dolj, cu 801 tranzacții, el fiind urmat de Brăila, cu 737, și Buzău, cu 632. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, numărul tranzacțiilor a rămas sensibil egal, cu diferența că topul era condus de județul Buzău, cu 747 de tranzacții, Arad ocupa poziția secundă, cu 640 de tranzacții, iar pe trei era Dolj, cu 640 de contracte de vânzare-cumpărare semnate.

Piața terenurilor agricole, în UE

Prețul unui hectar de teren arabil în 2021 a variat de la un minim de 3.661 de euro în medie în Croația la 47.290 de euro în medie în Luxemburg, în rândul celor 19 state membre ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date pentru 2021, potrivit cifrelor Eurostat publicate în decembrie 2022. În România, prețul mediu al unui hectar de teren arabil a fost în 2021 de 7.600 de euro, iar cele mai mari prețuri medii (10.707 euro) au fost în regiunea București - Ilfov. Cel mai mic preț, 6.200 de euro, a fost nord-vestul țării, adică în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Prețul unui hectar de pajiști permanente în 2021 a variat de la un minim de 1.423 de euro în medie în Bulgaria la 41.930 de euro în medie în Luxemburg și a ajuns până la 59.065 de euro în medie în Țările de Jos, în 2020. În România, prețul mediu al unui hectar de pajiști permanente a fost de 5.354 de euro.