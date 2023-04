Ministra lui Iohannis, singura care cere bani în timp ce Guvernul e pus pe tăieri

Sindicatele din învățământ spun că au ajuns la o înțelegere cu reprezentanții ministerului de resort și banii ceruți guvernului sunt pentru a se rezolva problema creșterii salariilor în sistem. Protestele sindicale din educație se îndreaptă deja spre greva generală, cu riscul înghețării anului școlar, dacă nu vor crește salariile. Deși Ministerul Educației este de partea profesorilor și a personalului nedidactic, nu a existat până acum niciun răspuns pentru sindicate din partea premierului Nicolae Ciucă sau a lui Marcel Ciolacu.

Între cerințele premierului Nicolae Ciucă, reacțiile miniștrilor și declarațiile de ieri ale președintelui României se vede o gravă neconcordanță care ar putea fi un prim semn de conflict între Guvern și Președinție, pe de o parte, dar și în interiorul alianței de la guvernare. Ajustările cerute de premierul Nicolae Ciucă ar trebui să acopere o „gaură” din bugetul statului de 20 de miliarde de lei, despre care președintele Klaus Iohannis a declarat că nu există.

Președintele a criticat, ieri, într-o conferință de presă, ministerele care și-ar fi „umflat” bugetele, cu susținerea și complicitatea Ministerului Finanțelor, spunând că s-au greșit calculele inițiale. Iohannis a dat asigurări în privința salariilor bugetarilor, care nu vor fi diminuate, și a negat existența unei probleme economice a României, despre care se discută deja în spațiul public.

ANAF ne va „strânge cureaua”

Banii ar urma să vină la buget din acțiunile în forță ale ANAF, pentru a nu se tăia din bugete. „Trebuie corectate lucruri. Evident, trebuie corectate și pe colectare. Fiscul trebuie să se miște un pic mai bine, dar trebuie corectat și pe partea de cheltuieli, adică la anumite capitole banii trebuie folosiți mai judicios. Nu e nevoie de tăieri. Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus, și cred că voi mai avea, nu vor exista tăieri de salarii. Ideea mea și a Coaliției nu e să băgăm România în vreun scenariu de austeritate. S-a dovedit când am avut criza bancară în 2008 – 2010 că austeritatea nu e o soluție. Sper să rețină asta politicienii și cvasipoliticienii. Nu vor exista tăieri de salarii. Nu îmi doresc ca prin dezvoltarea României și atragerea de fonduri europene, românii să o ducă mai rău, e o absurditate. Oricine spune altceva în spațiul public e în eroare”, a explicat Klaus Iohannis, care a criticat și „tăierile din pix” făcute de ministere.

Alocare suplimentară pentru noile legi

Declarația președintelui României a venit în contextul anunțării reducerilor bugetare ale ministerelor, majoritatea fiind din banii pentru deplasări, achiziții și utilități. Ministerul Educației a fost singurul care a anunțat că nu poate face reduceri bugetare, Ligia Deca motivându-și decizia prin nevoia crescută de investiții și adoptarea pachetului de legi ale Educației. Mai mult, ministrul a anunțat deja că sistemul de învățământ are nevoie de o suplimentare a bugetului.

„Având în vedere nevoia crescută de investiții în Educație și iminența adoptării pachetului de legi ale Educației, nu am considerat că putem avea reduceri. Din contră, ne așteptăm să avem nevoie din ce în ce mai mult de cadre didactice, consilieri școlari, alți specialiști și am menționat acest lucru. Din păcate, Ministerul Educației nu poate face reduceri bugetare. Mai mult, dacă vrem să avem un viitor sustenabil, nu putem tăia de la Educație. Sistemul de Educație are nevoie de investiții suplimentare și am și menționat acest lucru. La rectificare vom veni cu propuneri concrete”, a explicat ministrul Educației, Ligia Deca.

Ciucă și Ciolacu nu le răspund sindicatelor

Sindicatele din învățământ spun că banii care vor fi ceruți de ministerul de resort sunt inclusiv pentru creșterile salariale negociate. „Am analizat problemele salariale împreună cu doamna ministru și cu reprezentanții ministerului. Avem sprijinul Ministerului Educației, inclusiv pentru revizuirea grilelor de salarizare. Așteptăm un răspuns de la Guvern, dar până acum nu au existat negocieri cu premierul Nicolae Ciucă sau cu Marcel Ciolacu. Dacă nu ni se va răspunde la solicitări, vom merge mai departe cu acțiunile de protest, până la greva generală, așa cum am anunțat. Sperăm să nu se ajungă la asta, dar depinde de răspunsul pe care îl va da Guvernul”, a declarat, pentru Jurnalul, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Risc de înghețare a anului școlar

Sindicatele din învățământ au anunțat deja că sfârșitul anului școlar depinde de reacția Guvernului la solicitările lor. Examenele finale ale elevilor sunt puse sub semnul întrebării, dacă peste o lună nu se vor aloca fonduri pentru creșterile salariale ale profesorilor și ale personalului nedidactic din școli. Sindicatele au parcurs deja jumătate din traseul prevăzut de lege pentru a declanșa greva generală la finalul lunii mai, ceea ce ar afecta sfârșitul de an școlar. În ultima lună au continuat protestele, dar fără niciun rezultat în negocierea cu premierul. Guvernul ignoră în continuare solicitările sindicaliștilor, deși acestea sunt perfect întemeiate și susținute de ministerul de resort. Profesorii și ceilalți angajați ai unităților de învățământ nu mai acceptă să lucreze pe salarii apropiate de cele ale muncitorilor necalificați. Școlile deja nu mai au de unde să ia profesori, dar nici contabili, secretare sau angajați pentru curățenie.