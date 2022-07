Mintea cea de pe urmă: Se caută centre de vaccinare

Scriu oameni din toată țara și se plâng fie că nu mai sunt centre, fie că nu îi vaccinează medicii de familie. În mod normal, în fiecare județ, pe site-urile DSP-urilor ar trebui să fie publicate liste cu medicii vaccinatori.

În perioada în care pandemia era cuvânt de ordine în România, pe rețelele de socializare au apărut zeci de grupuri pro sau contra vaccinare. Când am ieșit din starea de alertă și ne-am întors la normalitate, aceste grupuri au luat pauză. Acum parcă s-au reactivat, iar pe cele proimunizare sunt români din toată țara care întreabă unde pot completa dozele de vaccinare sau unde își pot vaccina copiii.

„Am sunat la toate cabinetele care sunt pe lista din Brașov, nu vaccinează nimeni. Mai există centre deschise? Sunt dispusă să mă deplasez și în alte județe”, scrie una dintre membrele grupului. Pe lângă răspunsuri în care sunt criticați cei care au închis centrele, este și un mesaj în care i se spune că poate vaccina copilul la Spitalul de Pediatrie Galați. Iar cea care a adresat întrebarea spune că va merge. De la Brașov la Galați sunt 270 de kilometri!

Mesaje din București, Cluj, Sibiu

Marile orașe nu par ocolite de această problemă. Sunt oameni din Capitală care spun că nu au găsit locații să se vaccineze. Pe vaccinare-covid.gov.ro este publicată o listă de 215 pagini care conține medici care, teoretic, vaccinează. Medicii de familie de pe această listă au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru vaccinare împotriva COVID-19 și sunt plătiți per persoană vaccinată. Lista de pe site-ul guvernamental nu corespunde, însă, cu cele de pe site-urile DSP-urilor. În județul Argeș, de exemplu, dacă verificăm la Direcția de Sănătate Publică sunt active 177 de contracte ale medicilor de familie, pentru vaccinare, iar pe lista de pe vaccinare-covid.gov.ro nu apare niciunul. În Brașov am accesat întâi lista de pe platforma de vaccinare și am găsit un singur cabinet, în timp ce DSP-urile declară contracte cu 100 de cabinete. Și exemplele pot continua.

Medicii se tem că vor plăti vaccinurile

Doctorii de familie au voie la pierderi de o doză, maximum două. Asta înseamnă că, atunci când desfac cutia de ser care are șase doze, ei trebuie să aibă tot atâția oameni gata să se imunizeze. Dacă le rămân pe stoc multe doze, ei trebuie să le plătească, conform regulilor impuse atunci când au semnat contractele cu CNAS. Este motivul pentru care, deși pe hârtie par mulți medicii vaccinatori, în practică nu este așa. Și situația nu se va schimba. Românii care vor să se vaccineze la un medic trebuie să aștepte să mai vrea și alții să facă asta.

CNCAV sau „ultimul stinge lumina”

În România, activitatea de vaccinare a fost coordonată de CNCAV. Comitetul s-a închis după un an și jumătate, în luna iunie. 40 de mii de oameni au fost implicați în activitatea de vaccinare în România. La închidere, cel care a condus CNCAV, Andrei Baciu, spunea: „Pandemia și vaccinarea vor rămâne un capitol unic în viața fiecăruia dintre noi.”