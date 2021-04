Norocel cel norocos numit președinte la ANRM

Premierul Vasile Cîțu a decis să-l demită pe președintele Agenției Naționale a Resurselor Minerale, Nicolae Turdean, și să-l numească în locul său pe Daniel Grigoroiu-Norocel. Nicolae Turdean fusese numit în această funcție la sfârșitul lui 2019 de către fostul premier Ludovic Orban, fiind un specialist recunoscut în domeniu. În locul său vine acum o persoană pentru care domeniul resurselor minerale este complet străină și aceasta într-o perioadă în care pe agenda ANRM figurează modificarea mai multor legi extrem de importante, cu un impact financiar foarte mare asupra României.

Despre demiterea lui Nicolae Turcean din funcția de președinte al ANRM se vorbea, pe surse, de ceva vreme, pentru că ea se jucase deja la ruleta politică. Șefia acestei autorități revenise liberalilor, iar ea era râvnită de multe grupuri de interese care gravitau în jurul partidului. Așa se face că din joben a fost scos Daniel Grigoroiu-Norocel, un om bun la toate de-a lungul anilor, după cum o demonstrează parcursul său profesional. Mereu în funcții bine plătite, Norocel a știut mereu să se facă util mai marilor zilei, care nu au ezitat niciodată să-l răsplătească cu funcții. Așa se face că premierii s-au mai schimbat, dar Norocel a fost moștenirea lăsată de la unii la alții.

Când valoarea nu are culoare politică

Avocat la bază, Daniel Grigoroiu-Norocel a renunțat rapid la această meserie, iar viitorul avea să-i demonstreze că nu s-a înșelat când a luat această decizie. Curios este și faptul că CV-ul său nu este public, deși de aproape 20 de ani ocupă numai funcții în instituții publice. Totuși, în baza declarațiilor sale de avere și interese am reușit să-i refacem în mare parte traseul prin instituțiile statului.

-Pentru o scurtă perioadă Daniel Grigoroiu-Norocel a fost avocat, el intrând în baroul București în 1999, dar în decembrie 2003 era suspendat din barou la cererea sa;

-După câțiva ani în care nu apare pe nicăieri, în 2008-2009 îl regăsim în funcția de consilier al premierului Călin Popescu Tăriceanu și, ulterior, al premierului Emil Boc;

-În 2010 se mută la Secretariatul General al Guvernului, în cadrul Departamentului pentru Luptă Antifraudă (DLAF). Evident, tot pe funcția de consilier;

-Ulterior ajunge să lucreze la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP). Potrivit declarațiile sale de avere depuse pentru anul fiscal 2013, aici a ajuns director general la Direcția Supraveghere Ex-post;

-Anul 2014 vine cu o nouă provocare pentru Daniel Grigoroiu-Norocel. Premierul de la acea dată, Victor Ponta, îl numește în luna iulie a acelui an în funcția de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor. Un departament nou înființat la acea dată care urma să funcționeze în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, iar una din atribuțiile sale era de a elabora strategia de punere în aplicare a programului de guvernare și a politicilor Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes național, al investițiilor străine și al parteneriatelor public-private. La sfârșitul lunii iunie a anului 2016 departamentul era desființat, dar asta nu-l afecta pe Norocel, pentru că el plecase de mult de aici;

-Aici nu stă prea mult, pentru că în același an este numit director general al companiei naționale din industria de apărare Romtehnica, funcție în care a rămas până în 2018. Unul din marile contracte semnate de companie în perioada în care la conducerea ei se afla Daniel Grigoroiu-Norocel a fost cel cu General Dynamics European Land Systems pentru achiziționarea a 227 de transportoare blindate Piranha. Premierul de la acea dată era Mihai Tudose, iar ministru al Apărării, Mihai Fifor;

-După expirarea mandatului de la conducerea Romtehnica, în 2019 el apare în funcția de consilier superior la Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport Ministerul Transporturilor, unde nu rămâne foarte mult;

-Tot în 2019, el ajunge la Curtea de Conturi, consilier la Cabinetul președintelui;

-Nici în această funcție nu stă prea mult, pentru că în 2020 este numit președinte al Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, organism în subordinea Ministerului Economiei, de unde este parașutat la conducerea ANRM.

Printre atribuții, se numără concesionarea perimetrelor de resurse minerale, gestionarea resurselor minerale și de hidrocarburi ale României, organizarea Fondului Geologic Naţional și constituirea Fondului Naţional de Resurse/Rezerve.

Sigur că am deranjat unele găști care monopolizaseră tot. Sigur că aceștia s-au lansat în cele mai suburbane atacuri împotriva noastră și a mea. Am reușit modificarea Legii Minelor în sensul legiferării posibilității de deblocare a activităților în zonele închise, desecretizarea parțială, debirocratizarea aprobării licențelor pentru materialele de construcție și apele minerale etc. S-au reactualizat normele și instrucțiunile rămase înțepenite la nivelul anilor 2000-2005.

Urma și sper că se va materializa reorganizarea totală a agenției și transformarea ei în autoritate de reglementare, recunosc, o măsură cam îndrăzneață, care sperie. Adio presiuni, adio monopol, adio favoritisme etc.

Nicolae Turdean, postare pe Facebook

Pălărie cam mare pentru specialistul bun la toate

Numirea lui Daniel Grigoroiu-Norocel ca președinte al ANRM, funcție cu rang de secretar de stat, fără ca el să aibă niciun fel de expertiză în această zonă, este cel puțin bizară, mai ales că premierul Florin Cîțu ne anunța la începutul acestui an că nu va mai numi niciun secretar de stat fără să vadă evaluarea lui. Pe de altă parte, din această poziție, Daniel Grigoroiu-Norocel va trebui să coordoneze schimbarea Legii offshore, o lege care ridică destul de multe probleme. De asemenea, pe agenda actuală de priorități a ANRM figurează și modificare Legii apelor minerale. Interesele subterane care se învârt în jurul acestei legi sunt foarte mari având în vedere că vorbim despre o piață în care se învârt anual circa un miliard de euro. În programul viitor propus de fosta conducere a ANRM, urmau schimbarea Legii minelor și a Legii petrolului, legi cu implicații importante asupra mediului de afaceri având în vedere repercusiunile asupra actualilor concesionari care nu și-au respectat obligațiile contractuale, iar aceștia nu sunt puțini deloc. De asemenea, acum urma să fie schimbat și statutul ANRM, pregătindu-se transformarea ei în autoritate de reglementare, după modelul Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).