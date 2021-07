Noul guvernator al Deltei Dunării, „înscăunat” de colegul de partid

Funcția de Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este ocupată, începând de ieri, de Atena Groza, specialist în biodiversitate. Alianța USR-PLUS a dorit să aducă la conducerea ARBDD un membru de partid, dar numai printr-un concurs pe care membrii alianței l-au lăudat și l-au promovat, în ultimele șase luni, spunând că este foarte riguros. Cu toate acestea, „gurile rele” din Delta Dunării spun, încă de la momentul T0 al anunțării concursului, că nu e decât „o făcătură” prin care USR-PLUS să-și plaseze la conducerea ARBDD propriul om. Dar ar fi putut face același lucru și printr-o simplă numire politică directă, fără să pretindă că au organizat un concurs riguros.

Marile provocări ale noului guvernator al Deltei Dunării sunt, chiar din prima zi, invazia somnului african, ravagiile pe care le fac șacalii și decolmatarea canalelor. Rezolvarea acestor probleme este proba practică pe care o va da, încă din primele zile de la preluarea mandatului, specialista în biodiversitate Atena Groza, ca nou guvernator al Deltei, cu rang de subsecretar de stat. Însă, după preluarea funcției, aceasta nu a răspuns întrebărilor transmise de Jurnalul, până la închiderea ediției. Oricine a participat la un concurs riguros pentru ocuparea postului de conducere ARBDD ar trebui să știe exact și ce soluții ar putea fi implementate, în cel mai scurt timp, pentru a fi rezolvate problemele vechi – precum colmatarea canalelor sau șacalii. Și despre somnul african ar trebui să aibă măcar o părere, după ce s-au scris zeci de articole în presa locală și centrală, în ultimele două săptămâni, această specie invazivă fiind un real pericol mai ales pentru puietul de sturion. „Gurile rele” spun că specialista în biodiversitate Atena Groza nici nu ar fi participat la concursul mult lăudat de alianța USR-PLUS, dar a fost declarată câștigătoare.

Ministrul Mediului a avut alte treburi

Deși a declarat presei că o susține pe noua guvernatoare, ministrul Mediului, Tanczos Barna, nu a participat, ieri, la ceremonia de preluare a funcției, Atena Groza fiind susținută oficial doar de colegul de partid care conduce Prefectura Județului Tulcea, Marcel Ivanov. Tot „gurile rele” din Delta Dunării spun că ministrul ar fi ales o delegație în județul Alba, pentru a nu se asocia cu noua numire, preferând să scrie doar un mesaj pe pagina de Facebook pentru noul Secretar de Stat: „Îi urez succes doamnei Atena Groza pentru preluarea noii funcții de guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării. Din păcate, nu am putut participa astăzi la evenimentul de preluare a mandatului, deoarece mă aflu în vizită de lucru în județul Alba, în zonele afectate de inundațiile puternice din ultima perioadă. Am avut, săptămâna trecută, o întâlnire la minister cu doamna guvernator Groza, am vorbit despre provocările principale ale administrării rezervației, despre obiectivele principale finanțate din PNRR pentru conservarea habitatelor și ecosistemelor din Delta Dunării și despre planul de acțiune propus de doamna guvernator pentru perioada următoare. Această funcție este o provocare majoră, dar sunt convins că doamna Atena Groza, un specialist experimentat în probleme de mediu, se va ridica cu siguranță la înălțimea așteptărilor”. Nici la întrebarea referitoare la principalele puncte ale acestui plan de acțiune nu ne-a răspuns noul guvernator, până la închiderea ediției.

Ascensiune transpartinică, generatoare de suspiciuni

Despre ascensiunea Atenei Groza s-au vehiculat mai multe ipoteze, în ultima perioadă. Atena Adriana Groza este absolventă a Facultății de Biologie din cadrul Universității din Bucureşti, și a unui Master în Biologie, la aceeași universitate. S-a remarcat de la o vârstă fragedă ca angajat al Ministerului Mediului, încă din anul 1998, când avea 28 de ani, ajungând, la doar câteva luni de la angajare, să reprezinte ministerul în Programul LIFE al Comisiei Europene. Apoi a devenit responsabilă cu adoptarea acquis-ului comunitar în domeniile protecţia naturii şi organisme modificate genetic. Este, de asemenea, coautor, alături de Răzvan Theodorescu, al unui album cu titlul „România în patrimoniul UNESCO”, tipărit la Editura Monitorul Oficial, din vremea când acesta era ministrul Culturii, din partea PSD. Această evoluție transpartinică este comentată deja în mass-media ca fiind cel puțin ciudată, iar ascensiunea în carieră ar fi mai puțin legată de meritele profesionale și mai mult de zona serviciilor de informații și de legătura cu partidele politice. Nici despre acest aspect nu ne-a răspuns noul guvernator, până la închiderea ediției.

În ciuda faptului că am insistat, timp de două ore, să obținem răspunsuri din partea noului guvernator, în legătură cu tot ceea ce spune „gura lumii”, nu am primit niciun răspuns, până la închiderea ediției. Angajații au fost surprinși de faptul că am insistat, telefonic, să obținem răspunsuri după ora 16.30, când se termină programul de lucru.