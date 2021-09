Noul „munțoman” vrea iluminat stradal pe potecă și dozatoare cu apă pe vârf

Salvamontiștii argeșeni au fost certați de tatăl unei tinere că traseul montan pe care îl parcurgea fiica lui nu era iluminat. În jur de 10 apeluri a dat omul, atât la 112, cât și la Dispeceratul Național Salvamont, ca să le bată obrazul salvatorilor montani. Tânăra nu era în primejdie, dar salvamontiștii au plecat spre ea. La fel cum nici alți tineri care au vrut să ajungă pe vârful La Om nu aveau o problemă de sănătate, ci i-au chemat pe salvatori cu apă. Ei au uitat să își ia când au plecat pe traseu.

A fost o vară aglomerată pe Transfăgărășan, iar ultimul weekend de vacanță a atras parcă la munte mai mulți turiști ca niciodată. Oameni din toate colțurile țării au vrut să profite de zilele frumoase și au plecat cu mașina la plimbare sau pe jos, să parcurgă trasee montane. Problemele au apărut când unii dintre cei veniți la plimbări cu autoturismele au decis să urce și pe vârfuri muntoase.

Toate echipele de salvamontiști, la apeluri care nu erau urgențe

Un apel la 112, spre exemplu, a anunțat că doi tineri au ajuns pe Vârful La Om (2.238 m altitudine), din Munții Piatra Craiului, și nu se mai pot întoarce pentru că sunt deshidratați și au dureri musculare. Salvamontiștii au luat legătura cu ei și au întrebat dacă este nevoie de targă, iar tinerii au infirmat. Au spus că răniți nu sunt, dar să le aducă salvatorii un bidon cu apă. „Au plecat colegii și au luat și câte doi litri de apă. Când au ajuns la ei, nu au găsit două persoane, ci șapte. Nu înțeleg de ce au mințit. După ce au băut apă, au coborât foarte bine, nu erau răniți, nu aveau probleme. Dacă își luau cele necesare de când au plecat, nu se ajungea în această situație. Era suficient ca fiecare dintre ei să ia un litru de apă la el”, spune salvamontistul argeșean Cristian Toma.

În același timp, o altă echipă de salvatori a plecat la o altă intervenție care s-a dovedit a nu fi o urgență. Când a venit un al treilea apel, aceștia au cerut ajutorul colegilor din Sibiu: doi tineri coborau de pe munte la lumina telefonului.

Certați și înjurați de familiile temerarilor

O tânără în vârstă de 23 de ani, cu experiență pe munte și cu toate cele necesare la ea, a fost căutată de mai mulți salvamontiști după ce tatăl ei a sunat de zece ori să trimită salvatorii după ea. La primul apel, le-a spus că fata este singură pe munte, că nu are lumină și a prins-o noaptea. Salvamontiștii au cerut telefonul tinerei, care le-a și răspuns. Le-a spus de la început că are lanternă, că este în siguranță și se întoarce spre mașină. Apoi le-a dat coordonatele locului în care se afla. Trei salvatori au plecat să o caute, pentru că tatăl a anunțat că ea este în pericol.

Problemele au apărut în momentul în care părintele și-a dat seama că salvamontiștii nu ajung repede la fiica lui. A sunat de 7 ori prin Dispeceratul Național Salvamont și de 3 ori la 112. Când a vorbit direct cu salvatorii a fost recalcitrant.

„Traseul este unul greu. Tânăra avea și echipament, experiență și baterie la telefon când am sunat-o prima dată. Am plecat după ea ajutați de coordonatele transmise de tânără. Dar ajungeam în 50 de minute. Așa că tatăl și-a vărsat furia pe noi. Ne-a certat că traseul nu este iluminat, că nu facem educație pentru ca tinerii care merg pe munte să nu fie în pericol, că fata lui este singură pe traseu și noi nu ajungem repede. A ajuns chiar să ne înjure. Colegii nu au mai găsit-o pe tânără în locul indicat, pentru că ea nu putea sta pe loc, ar fi înghețat de frig. În plus, nu era în pericol. Când a văzut că i se descarcă telefonul, a sunat și ne-a anunțat să nu ne facem griji și a promis că ne sună de la mașină. Așa a și făcut. L-am întrebat pe tată de ce nu o sună pe fată și ne-a spus că fiica lui bravează. De fapt, tânăra a mers foarte bine, am ghidat-o prin telefon doar o porțiune de drum, în rest, nu a avut nevoie”, a mai spus Cristian Toma.

Amenințați cu judecata

Ca și cum nu ar fi fost suficient că au mers să ducă apă la 2.238 de metri altitudine sau să caute o tânără care a ajuns singură la mașină pentru că nu avea nevoie de ajutor, salvatorilor li s-a mai bătut și obrazul că au făcut o postare pe o rețea de socializare, în care îi rugau pe oameni să înțeleagă care sunt urgențele reale. Nu de alta, dar în cele câteva ore bune în care salvamontiștii au mers să „livreze” apă pe vârf de munte, tot județul a rămas descoperit. Dacă altcineva era cu adevărat în pericol de moarte, nu ar fi avut cine să mai intervină. Nu a contat asta pentru tinerii bucureșteni care au amenințat că îi vor da în judecată pe salvamontiști - aceiași cărora le mulțumeau cu câteva ore înainte - că au postat pe rețeaua de socializare informații legate de această non-intervenție.

Ca să evite orice conflict, salvamontiștii argeșeni au șters postarea de pe pagina de Facebook.