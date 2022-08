Nunta cu 10.000 de invitați a lui George Simion

Comuna este pe locul 2 ca populație îmbătrânită într-o statistică făcută la nivelul județului. Din discuțiile cu localnicii, autoritățile și organizatorii am aflat că Simion are, de fapt, două petreceri, una în poiană și alta la un complex de patru stele.

Am pornit spre Măciuca din Pitești și drumul a fost de două ore. Am trecut în județul Olt, prin Slatina, ca apoi traseul să ne ducă în Vâlcea, la localitatea despre care vorbesc acum mulți români. Pe drum am fost blocați în trafic de lucrări de asfaltare. Ne-am zis că sunt oameni gospodari până am ajuns pe o porțiune cu gropi plombate din loc în loc. Am redus viteza și așa am și văzut când am intrat în comună. Indicatorul era ascuns printre copaci și multă vegetație.

Satul Oveselu, cel în care va fi nunta liderului AUR, este un fel de reședință a localității. La intrare, pe partea dreaptă, în contradicție cu tot ce am văzut până atunci în localitatea cu case simple, dăm peste oameni care se relaxează la o pisicină, un hotel ce arată ca din filme și un parc întins parcă pe câteva hectare. Zici că e altă lume!

Ne-am oprit la primărie, căci de aici pornesc toate, și așa am făcut cunoștință cu edilul localității, Mugur Mărcoianu. Un tânăr care a candidat independent și a învins reprezentanții tuturor partidelor. Acum este la al doilea mandat și s-a înscris în PNL. Vorbește bine, îi roagă pe cei de la salubrizare să monteze coșuri de gunoi, oprește un localnic să îl întrebe cum îi mai este piciorul pe care omul abia îl trage după el. Și se vede că nu o face electoral. Așa că l-am întrebat cu ce s-a ocupat înainte și am aflat că primarul din Măciuca a lucrat la Senat, apoi la Consiliul Județean Sibiu unde s-a ocupat de atragerea fondurilor europene și s-a retras în localitatea în care locuiesc părinții lui. Mulți tineri au plecat însă de aici deși primarul spune că angajatori există.

„Am muncit mult, dar am mâhnirile mele legate de comună. Am găsit o localitate fără apă și acum am reușit să facem o parte și lucrăm la extindere. Pentru canalizare, anul acesta ni s-a aprobat finanțarea, dar nu cum am cerut noi, ci doar o parte. O să ne apucăm de treabă și eu sper că voi reuși să fac apoi extindere. Nu poți trăi în 2022 fără apă. Localitatea este mare și avem angajatori. Este aici o substație de pompieri, este secție de poliție ce are arondate mai multe posturi, avem liceu teoretic, un service mare și complexul SPA al unui privat. Este un medic de familie și va fi nevoie de un altul, pentru că dânsul se pensionează”, povestește primarul.

SPA de 5 milioane de euro

Ne întoarcem la cuvântul „SPA” și aflăm ce este ceea ce am văzut noi când am intrat în Oveselu. Un complex de lux cu spații de cazare, restaurant, piscine, teren de tenis și fotbal, echitație și drumeții. Unul la care nu își permite să meargă oricine, pentru că o noapte de cazare este aproape 500 de lei. De ce ar face cineva așa ceva la Măciuca? Nu este nici pe departe o zonă turistică, dar proprietarii complexului s-au născut aici și au vrut să facă și ei ceva pentru satul lor. O dorință de 5 milioane de euro. Dar riscul s-a dovedit a-i duce pe drumul cel bun. Complexul este mereu plin și aici lucrează 40 de oameni din localitate.

SPA-ul i-a furat inima și lui George Simion, căci ideea nunții la Măciuca ar fi pornit exact de acolo. Situat pe un deal de unde se vede localitatea, complexul a fost închiriat în totalitate de Simion pentru nunta de pe 27 august. Parcă ne este și teamă să calculăm cât costă să cazezi oameni în 60 de camere. Și asta nu este tot. Special pentru nuntă, în fața complexului se face o capelă din lemn. Acolo se vor cununa liderul AUR și iubita lui.

Bal pe terenul cu lucernă

Revenim cu picioarele pe pământ obișnuit, coborâm de la SPA la poiana nunții. Este chiar în fața complexului și este tot proprietatea celor care au centrul. Până acum a fost teren agricol și a fost cultivat cu lucernă. Un cal se bucură de ce a mai rămas după ce poiana a fost curățată ca să facă loc nunții de AUR. Sute de baloți de paie sunt depozitați acolo. Ei vor fi folosiți pentru a amenaja mese și scaune pentru serbarea câmpenească a lui Simion. Deocamdată, o căpriță este atrasă de gustul paielor, iar noi îl vedem ca pe un loc bun de făcut poze pentru rețele de socializare. Pe lângă poiană, angajații primăriei tund iarba și pun coșurile de gunoi pe care i-a rugat edilul să le monteze. Toată lumea știe că va fi nunta cea mare și mulți s-au și înscris. Și și-au scos iile de la naftalină.

Sătenii s-au înscris pe net

În niciun sat nu ratezi locul în care sunt dezbătute toate temele ce privesc localitatea, barul! Și să nu credeți că nunta lui George Simion a scăpat. Oamenii ne spun că vor merge, au folosit internetul și s-au înscris, spun ei. Acum așteaptă curioși să vadă unde vor fi chemați. „M-am înscris, domnișoară, dar vedem unde ne primește că face și jos (n.r. - în poiană) și sus (n.r. - la complexul SPA). Unde ne-o primi, acolo ne ducem. Nu ne e mâncare sau ceva, dar ne e drag că ne îmbrăcăm în portul tradițional. Eu mi-am făcut rost de o cămașă și îmi iau niște pantaloni negri”, ne povestește un localnic cu care poate că am mai fi stat, dar i se cam împleticea limba și ne era greu să înțelegem. Ne băgăm pe o uliță și ajungem la poarta unei doamne care s-a mutat de curând în sat. A stat la oraș până acum și ne spune că s-a înscris și pentru nuntă, odată cu sora ei, fiul ei și alte rude.

Simion și avizele de la primărie

Un asemenea eveniment nu este simplu de organizat și depășește limitele unui eveniment privat. Așa se face că nunta lui Simion va fi păzită de jandarmi și va bloca un drum național! Parlamentarul pare însă să nu fie prea informat în legătură cu avizele pe care trebuie să le obțină. Așa se face că mai avea de adus hârtii la primărie cu 8 zile înainte de marele eveniment. E drept, legea spune că le poate depune cu 3 zile înainte de eveniment, dar autoritățile susțin că au nevoie de mai mult timp ca să se organizeze.

Nu am plecat înainte de a lămuri de unde vine numele localității și pentru asta ne-am oprit la monumentul din centrul comunei. O măciucă. Pentru că asta au folosit oamenii de aici ca să lupte în Războiul de Independență și în Primul Război Mondial.

Petrecerea liderului AUR este condiționată de vreme. Dacă va ploua, invitații se vor umple de noroi, pentru că vor fi primiți pe un teren agricol.

„M-am înscris, domnișoară, dar vedem unde ne primește că face și jos (n.r. - în poiană) și sus (n.r. - la complexul SPA). Unde ne-o primi, acolo ne ducem”

sătean

„Se cere și, evident, i-am cerut și dânsului plan de securitate, plan cu zona și cu accesul în zonă, responsabilii de organizare, aviz de la administratorul drumului și aviz de la Poliția Rutieră. Avem o cerere în care se vorbește despre un număr de 10.000 de persoane”

Mugur Mărcoianu, primarul comunei Măciuca.