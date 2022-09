O eroare uluitoare a ministrului Sănătății. Ordinul „Nu vaccinați orfanele”

Asta după ce s-a constatat că în ordinul emis, inițial, de Ministerul Sănătății scria că numai părinții își pot da acordul pentru copilele lor. În acest fel, minorele instituționalizate erau excluse din campania de vaccinare. Ordinul a fost modificat, fiind introdusă în text sintagma „reprezentanți legali”. În felul acesta şeful centrului, asistentul maternal sau directorul centrului în care fetele se află sub protecţie socială îşi pot da acordul ca minorele să poată beneficia de acest drept.

Au căutat una și au găsit alta

Campania de vaccinare anti-HPV a fost iniţiată de Ministerul Sănătăţii, în urmă cu aproximativ 5 ani, pentru fete cu vârsta între 11 şi 14 ani. În septembrie 2021 a fost dat un nou ordin potrivit căruia vârsta minorelor cărora li se putea administra vaccinul se mărea la 18 ani. La aproximativ trei luni de când campania a fost demarată, Biroul Teritorial Piteşti s-a sesizat din oficiu după ce în presă a fost publicată scrisoarea deschisă a mai multor asociații și organizații neguvernamentale în legătură cu lipsa dozelor de vaccin anti-HPV din cabinetele medicilor de familie. În timp ce reprezentanţii Avocatului Poporului verificau informaţia au descoperit cu totul altceva. Existau Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului care nu au cerut doze pentru copilele instituționalizate.

„Vaccinarea este gratuită și pentru că, în cursul anului 2021, a fost extinsă grupa de vârstă eligibilă de la 14 la 18 ani, apărea riscul ca numărul dozelor achiziționate să fie insuficiente. Instituția noastră a solicitat Direcțiilor Generale de Asistență Socială precum și Direcțiilor de Sănătate Publică din județele Argeș și Vâlcea detalii privind stocul de vaccin, numărul dozelor distribuite, dacă au fost necesare suplimentări și stadiul campaniei de vaccinare destinată fetelor cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani. Răspunsurile primite au evidențiat faptul că diseminarea campaniei de vaccinare anti-HPV, în cadrul celor două direcții, s-a făcut în mod diferit, motiv pentru care, în județul Vâlcea, nu a fost formulată nicio solicitare pentru vaccinare”, se precizează în rezumatul dosarului 61/ 2022 al Biroului Teritorial Piteşti.

Reprezentanții legali nu puteau să își dea acordul

Atunci au început să apară întrebările! O analiză atentă a ordinului Ministerului Sănătăţii a lămurit situaţia. Unii dintre directori au respectat ad litteram documentul. Fetele instituţionalizate nu puteau beneficia de vaccin din cauză că era prevăzut că dozele trebuie să fie solicitate de părinţi, ori ele se aflau în centre de plasament şi aveau reprezentanţi legali. Unele dintre ele erau orfane sau aveau părinţii decăzuţi din drepturi.

„Văzând că ei nu au avut nicio vaccinare, ne-am uitat cu atenție pe ordin și am constatat că nu era făcută precizarea că îşi pot da acordul şi reprezentanţii legali, respectiv şeful centrului sau al complexului în care sunt instituţionalizate fetele. Erau fete vaccinate la Argeș și la Vâlcea, niciuna. Domnul Nicolae, de la Vâlcea (n.r., Nicolae Badea, director DGASPC Vâlcea), a fost un pic mai exigent și nu s-a îndepărtat de la lege, pentru că acolo scria că părinţii trebuie să solicite dozele. Luând în considerare această stare de fapt, am analizat actele normative de reglementare în vigoare și am constatat că, în conținutul Ordinului nr. 1755/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, la art. I pct. 2 lit. d) a fost omisă includerea reprezentanților legali ai fetelor care se încadrează în grupa de vârstă eligibilă pentru vaccinare și care se află în sistemul de protecție socială”, a declarat pentru Jurnalul, Mihaela Stănciulescu coordonator al Biroului Teritorial Piteşti.

Din fericire, iniţiativa Avocatului Poporului a dus la modificarea ordinului. Chiar dacă timp de câteva luni aceste copile au fost private de un drept al lor, acum pot beneficia de vaccin, evident, cu respectarea legii. „În legătură cu această omisiune, am solicitat Ministerului Sănătății îndreptarea ordinului de reglementare. Demersul instituției Avocatul Poporului a fost soluționat favorabil, de către Ministerul Sănătății, prin emiterea unui nou ordin și a avut scopul să contribuie la armonizarea, precizia și claritatea textului legislativ” scrie în rezumatul dosarului 61/2022, al instituției amintite.

Părinții „cu școală” solicită vaccinul

Referitor la campania de vaccinare a fetelor împotriva HPV, medicii de familie spun că, în general, optează pentru administrarea dozelor părinţii informaţi cu privire la eficienţă, cei cu un grad de cultură ridicat. „Avem vaccin, nu este nicio problemă, părinții care vor, trebuie să facă o cerere. Noi, în baza cererii, îl solicităm de la DSP. Când suntem aprovizionați, anunțăm familia. Fiind opțional, se face doar la cerere. Depinde de cultura fiecărui părinte. Cei care știu ce înseamnă, au ceva școală sau se interesează de efectele vaccinului sunt de acord. Am avut și oameni cu funcții care nu vor. Din păcate, la noi, prevenție nu prea se face. Omul vine atunci când este bolnav, vine să-și caute sănătatea. Atunci face tot ce-i spun! În rest, să facă prevenție, nu!”, a declarat, pentru Jurnalul, Mariana Boşneag, preşedinta Asociaţiei Medicilor de Familie Argeş. Specialiştii spun că vaccinarea anti-HPV este cea mai bună metodă de prevenire a cancerului de col uterin. Pentru imunizarea persoanelor de până la 14 ani sunt necesare două doze, iar pentru cele ce depășesc această vârstă, câte trei doze.

Ministerul Sănătății anunța recent că, în primele 6 luni ale acestui an, au fost utilizate 52.066 de doze de vaccin împotriva HPV, în cadrul campaniei de vaccinare gratuită. În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 iulie 2022, au fost înregistrate la cabinetele medicilor de familie un număr de 30.201 solicitări de vaccinare (16.545 de solicitări la vaccinarea anti-HPV pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani, unde sunt necesare două doze și 13.665 de solicitări la vaccinarea anti-HPV pentru fetele între 15 și 18 ani cu câte trei doze), conform Raportului privind vaccinarea anti-HPV realizat de Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

„Văzând că ei (Asistență Socială din Vâlcea - n.n.) nu au avut nicio vaccinare, ne-am uitat cu atenție pe ordin și am constatat că nu era făcută precizarea că îşi pot da acordul şi reprezentanţii legali, respectiv şeful centrului sau al complexului în care sunt instituţionalizate fetele. Erau fete vaccinate la Argeș, și la Vâlcea, niciuna”

Mihaela Stănciulescu - coordonator Biroul Teritorial Piteşti - Avocatul Poporului

„Din păcate, la noi, prevenție nu prea se face. Omul vine atunci când este bolnav, vine să-și caute sănătatea. Atunci face tot ce-i spun! În rest, să facă prevenție, nu!”

Mariana Boşneag, preşedinta Asociaţiei Medicilor de Familie Argeş