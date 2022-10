Cum scumpești RCA și faci rost de 40.000 de șomeri

Modelul aplicat acum și în România, din 8 septembrie 2022, a fost preluat din țări precum Danemarca, Suedia, Norvegia și Finlanda, singurele care astfel au eliminat brokerajul. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere intervenția Parlamentului pentru a se împiedica falimentul brokerilor, care ar duce la monopolul marilor companii pe această piață, dar și la creșterea ratei șomajului și la creșterea prețurilor RCA mai mult decât în ultimul an.

Conform calculelor făcute de COTAR, prețul polițelor RCA a crescut, după falimentul City Insurance, cu 250%, în ultimele 12 luni, iar modificarea Normei 18/2022 a ASF ar duce la scumpiri și mai mari, după ce vor rămâne pe această piață doar marile companii, brokerii fiind eliminați. 40.000 de șomeri din rândul brokerilor de asigurări au calculat transportatorii că ar rezulta în urma aplicării unei prevederi a Art. I pct. 11 din Norma 18/2022 a ASF, care modifică structura tarifului RCA în modalități care vor elimina de pe piață companiile de brokeraj. „Astfel se va maximiza profitul multinaționalelor din asigurări, dar vor crește prețurile polițelor RCA, oricât de mult vor dori multinaționalele”, afirmă reprezentanții COTAR. Confederația a sesizat comisiile parlamentare de specialitate și a înregistrat, pe rolul Curții de Apel București, acțiuni în justiție, având ca obiect anularea și suspendarea prevederilor nocive ale Normei ASF nr. 18/2022, conform unui comunicat de presă transmis marți.

„Această Normă generează o catastrofă legislativă, pregătită de sectorul de asigurări/reasigurări, din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aceste prevederi nu au la bază o minimă fundamentare și evaluare a impactului lor, astfel încât vor genera grave dezechilibre în piața de asigurări RCA. Printre acestea se numără creșterea tarifului RCA, restricționarea accesului la produse de asigurare și eliminarea concurenței. Scopul modificării legislative pare a fi acela de a maximiza profiturile multinaționalelor din asigurări, eliminând din piață companiile de brokeraj în asigurări din România. Dar toți românii vor plăti mai mult”, spun transportatorii.

În „comision zero” se ascund costurile suplimentare

Brokerii, care astăzi însumează aproximativ 80% din vânzările societăților de asigurări, ar urma să dispară din piață, odată cu aplicarea noilor prevederi, pentru că nu vor mai putea vinde sub prețul marilor companii. „Această normă îi permite asigurătorului, teoretic, să vândă cu comision zero, deci elimină piața de brokeraj. Dar, de fapt, în spate este altceva, pentru că nici asigurătorii nu vând cu comision zero. Practic, ei ascund toate costurile în „prima netă”, costuri care până acum erau la vedere. Primele de asigurare s-au majorat. Ei spun că putem cumpăra poliță RCA cu comision zero, dar, de fapt, prețurile au crescut deja și vor mai putea crește oricât vor dori asigurătorii. Mai este o problemă: există un tarif de referință, dar 90% dintre polițele de asigurări se vând în acest moment, după 8 septembrie, peste tariful de referință, ceea ce face ca România să fie acum o țară cu risc ridicat. Costurile asigurătorului sunt incluse în prețul poliței RCA, dar astfel, marile companii de asigurări și-au eliminat concurența, adică piața de brokeraj, și au creat monopol, pentru că prețurile vor putea fi stabilite, de acum înainte, exact așa cum vor dori asigurătorii”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Acuzații de lobby pentru eliminarea concurenței

Confederația transportatorilor aduce acuzații grave de lobby prin care s-ar fi ajuns la modificarea subtilă a unei norme, astfel încât marile companii de asigurări să-și elimine concurența din piață și să-și asigure monopol. În asemenea situații, dacă asigurătorii rămași în piață se constituie în cartel, pot manipula prețurile polițelor RCA oricum își doresc. De fapt, creșterea nejustificată a prețurilor polițelor RCA din ultimul an arată destul de clar că deja s-a întâmplat acest lucru, iar Consiliul Concurenței nu s-a autosesizat. COTAR cere și modificarea articolului 8 din OUG 93/2013, astfel încât vicepreședinții ASF să poată fi numiți și demiși de președintele Autorității. „Prin numirea și demiterea vicepreședinților ASF de către Parlamentul României nu s-a făcut decât o subordonare a acestora față de orice acțiune ilegală de lobby care se face la nivel de Parlament. În România, lobby este trafic de influență și e faptă penală, dar vedem că, deși este evident cum o simplă modificare de Normă scoate din piață concurența multinaționalelor din domeniul asigurărilor, nu s-a autosesizat nicio instituție de control a statului și nici măcar Consiliul Concurenței, pentru a face o anchetă, în acest sens, iar președintele ASF nu poate face nimic, într-o formulă instituțională în care oricare dintre vicepreședinți conduce un „stat în stat”, subordonându-se Parlamentului și nu celui care conduce instituția. În acest fel, președintele degeaba încearcă să rezolve problemele mai vechi ale ASF, pentru că vicepreședinții pot face orice. Pot chiar și să modifice acte normative, în urma unor acțiuni de lobby din Parlamentul care îi numește și-l menține în funcție”, acuză COTAR.

Mai puțini bani la bugetul statului

Confederația transportatorilor ia apărarea brokerilor de asigurări pentru că eliminarea acestora din piața RCA este pasul decisiv pentru a se scăpa de sub control creșterile aberante ale prețurilor stabilite doar de marile companii, care vor rămâne pe piață. Astfel, vor fi afectați direct toți românii, inclusiv firmele de transporturi. „În România funcționează astăzi mai puțin de 270 de companii de brokeraj, iar numărul lor se reduce în fiecare lună. Pe de altă parte, în Belgia funcționează peste 5.000 de companii de brokeraj. Evident, Belgia nu a implementat în legislație prevederile sinistre adoptate de curând de ASF. Companiile de brokeraj achită taxe și impozite care rămân în România, spre deosebire de multinaționalele din asigurări care au majorat prețul RCA cu 250% în ultimele 12 luni și se declară în continuare pe pierdere, achitând taxe și impozite absolut derizorii către Bugetul de Stat și externalizând profitul în afara țării, prin mecanismele dosarului de transfer”, mai arată COTAR.

Transportatorii spun că falimentul pieței de brokeraj din România, care va avea loc, în mod inevitabil, la fel cum s-a întâmplat în Norvegia și Danemarca, va aduce la dispariția a sute de societăți de brokeraj cu capital românesc, iar asta va însemna mai puțini bani la buget și o povară suplimentară, de 40.000 de șomeri, pentru statul român. „În acest sens, solicităm public Parlamentului și organelor de cercetare abilitate demararea de urgență a verificărilor cu privire la modul în care a fost adoptată această Normă anticoncurențială, care avantajează în mod direct multinaționalele din asigurări, eliminându-le concurența din piață, adică societățile de brokeraj, care reprezintă 80% din acest sector economic”, spune Vasile Ștefănescu.

Companiile vor stabili dreptul la despăgubire

Prin art. I pct. 16-20 din aceeași Normă, sectorul de asigurări din Cadrul ASF a modificat regimul juridic al formularului „Constatare amiabilă”, astfel încât să se poată încheia și exclusiv electronic, ceea ce le dă firmelor de asigurări posibilitatea de a stabili procedura de avizare a daunei. „Cu alte cuvinte, deși cunoaște situația precară a pieței de asigurări RCA și numărul ridicat de petiții/reclamații întemeiate, sectorul de resort din cadrul ASF dă asigurătorilor dreptul de a stabili cum, dacă și în ce limite păgubitul își va putea exercita dreptul la despăgubire”, se arată în comunicatul COTAR.

Este strigător la cer faptul că au crescut automat primele de asigurare cu 200% pentru persoanele care au vârsta până în 30 de ani. Anul trecut, un tânăr de 26 de ani a plătit 1.500 de lei la Euroins. Anul acesta, deși nu a avut niciun accident, i-a venit prețul calculat automat la 7.000 de lei. Asigurătorilor li s-a dat mână liberă să crească prețurile cât vor.

Vasile Ștefănescu, președinte COTAR