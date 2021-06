Oamenii speriați de urs cred că autoritățile așteaptă să fie victime

Locuitorii din nordul județului Dâmbovița sunt terorizați de prezența unui urs care le intră în gospodării. Deși mai mulți au semnalat prezența animalului, autoritățile se limitează la a da doar avertismente prin mesageria telefonului mobil. De când primesc și alerte, oamenii sunt și mai speriați, iar unii sunt convinși că nu se va lua nicio măsură până când nu vor fi morți. Nu ar fi prima oară când urșii omoară oameni în această parte a țării, deși situațiile s-ar fi putut evita, dacă s-ar fi intervenit la timp.

Cu o lună în urmă, primii care au încercat să ceară ajutor din partea autorităților, după ce un urs le-a intrat în curte, pe timp de noapte, au fost câțiva locuitori ai satului Dealu Frumos, din comuna Pietroșița. Dar ursul a continuat să se plimbe nestingherit. Astăzi, localnicii din Pietroșița și Moroeni au primit alertă, pe telefoanele mobile, pentru a se feri de ursul care a fost văzut în mai multe locuri, în ultimele zile. „Cineva l-a văzut la râu, lângă pod, ieri. Astăzi se spune că ar fi la Moroeni”, spune o localnică din Pietroșița. Dar oamenii nici măcar nu știu cui ar trebui să se adreseze în astfel de situații. Cei mai mulți cer ajutor la Romsilva, fără să cunoască legislația sau procedurile. „Noi nu avem fond de vânătoare în nordul județului. Trebuie să se constituie, la nivel local, un comitet de situații de urgență, să plece documentația de la UAT și de la gestionarul fondului de vânătoare. E greoaie metodologia. În anul 2017, când a mai fost o situație asemănătoare, cu un urs care a coborât până la Găești, în sud, am fost personal la Ministerul Mediului și am predat documentația. Am explicat că în condițiile în care avem o astfel de problemă nu trebuie să se ajungă să moară oameni, pentru a primi autorizație de recoltare. Dar nici atunci nu am primit această autorizație. Ni s-a dat doar o autorizație de relocare, iar ursul s-a retras, după un timp, spre munte”, a explicat, pentru Jurnalul, Petre Marin, directorul Direcției Silvice Dâmbovița.

Ministerul Mediului nu a primit încă o solicitare

Deocamdată, ursul care terorizează nordul județului Dâmbovița rămâne liber. La Ministerul Mediului nu a ajuns încă nicio cerere pentru relocarea sau recoltarea acestui urs, iar procedura prevede foarte multe demersuri care trebuie să fie făcute înainte de a se trimite cererea. „Trebuie să se întrunească mai întâi o comisie locală. Există o procedură care trebuie urmată. Trebuie să fie un demers pornit de la comitetul local pentru situații de urgență care se constituie din primărie, fondul cinegetic, Agenția de Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu. Se pun într-un dosar dovezile, le transmit la Minister și cer relocare sau recoltare. Ministerul aprobă, de obicei, recoltarea ursului (împușcarea – n.r.), în astfel de cazuri care pun în pericol viețile oamenilor”, a explicat, pentru Jurnalul, un reprezentant al Ministerului Mediului. Prefectura este intermediar în această procedură, preluând documentația de la comisia locală.

În anul 2017, când un alt urs din județul Dâmbovița a ajuns până la 70 de kilometri distanță de Capitală, oamenii au fost terorizați aproape două luni. Ursul intrase deja în curțile oamenilor, dar și în instituții, vizitând și o grădiniță, în timpul zilei. Problema urșilor a ajuns atunci până la Bruxelles, unde fostul guvern PSD s-a dus cu propunerea ca alte țări membre UE să preia o parte din populația de urși a României. Deși până atunci erau mai multe țări care declarau că ar vrea să mai aibă urși, propunerea venită din partea țării noastre a fost respinsă categoric. Însă nimeni nu a venit cu altă soluție. Activiștii de mediu pledează pentru creșterea populației de urși, chiar dacă animalele devin periculoase pentru oameni. Pentru ursul care se îndrepta spre București în anul 2017, Ministerul Mediului a vrut să dea, inițial, autorizație de recoltare, însă a dat autorizație de relocare după intervenția ONG-urilor de mediu, care au cerut să nu fie împușcat animalul. Angajații din Romsilva au explicat atunci, pentru Jurnalul, că relocarea unui astfel de mamifer este, de cele mai multe ori, inutilă, pentru că ursul se poate întoarce de la zeci de kilometri. Este și foarte greu de făcut, efectiv, o astfel de relocare, iar oamenii devin victime ale mamiferelor.

Ministerul Mediului ar putea interveni în relocarea sau recoltarea ursului care acum terorizează oamenii din nordul județului Dâmbovița, printr-o procedură de urgență. Până când autoritățile vor interveni, oamenii nu pot decât să se roage la Dumnezeu să nu fie atacați, pentru că nu au nicio altă soluție.

În această zonă sunt povești de groază, din ultimii 20 de ani, cu săteni uciși de urși. În Parcul Natural Bucegi, care pornește de pe raza comunei Moroeni, semnele care avertizează vizitatorii de pericolul apariției urșilor sunt peste tot și se întâmplă destul de des ca animalele să coboare în satele de la baza muntelui.