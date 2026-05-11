Oastea „pro-UE” a lui Bolojan a declarat război ideologic „trumpistului” Nicușor Dan

Conflictul politic generat de dărâmarea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură și nealinierea președintelui Nicușor Dan pe poziția ideologică anti-Donald Trump au luat forme incredibile în rândurile susținătorilor USR și ai actualului prim-ministru interimar. Mai multe publicații apropiate actualului Guvern, dar și influenceri progresiști de pe rețelele de socializare îl atacă pe președintele României, după ce acesta a îndrăznit să susțină că Uniunea Europeană a făcut multe greșeli, inclusiv de natură ideologică, dar, mai ales, pentru faptul că militează pentru continuarea parteneriatului strategic solid și echitabil cu Statele Unite ale Americii. „Proeuropenii” îl consideră pe Nicușor Dan apropiat de Donald Trump și de mișcarea MAGA, în detrimentul UE, lăudându-l, totodată, pe Ilie Bolojan, că rămâne dedicat exclusiv intereselor Bruxelles-ului. În acest climat de război ideologic, a băgat capul în poză și fosta șefă a DNA, care, într-un interviu recent acordat, l-a amenințat, fără menajamente, pe președintele României.

Relațiile din ce în ce mai reci dintre establishment-ul de la Bruxelles și administrația republicană de la Washington contaminează și războiul politic de la București. În ultimele trei luni, președintele României, Nicușor Dan, a devenit ținta atacurilor grupărilor #rezist din ONG-uri și din presă, dar și de pe rețelele de socializare, începând cu atitudinea constituțională adoptată în chestiunea numirii noilor șefi ai marilor parchete și continuând cu poziția de mediator în conflictul politic ce a condus la promovarea și la adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ceea ce ar fi trebuit să rămână un conflict politic iscat de chestiuni partinice interne, s-a transformat, însă, într-o bătălie ideologică purtată între adepții „pro-UE” exclusiv și cei „prooccidentali”, care doresc relații de parteneriat inclusiv cu SUA, sub mandatul lui Donald Trump. Iar unul dintre cei care acționează pe calea de mijloc este președintele României, Nicușor Dan. Acesta este acuzat că „trădează” Europa și că s-a „înhăitat” cu MAGA-iștii lui Trump.

„Europa a făcut greșeli”

Ultimul episod care i-a scos din minți pe adulatorii lui Ilie Bolojan a fost discursul lui Nicușor Dan, ocazionat de Ziua Europei. Președintele României este taxat pentru că a declarat că „Eu cred, exact în acest moment, de Ziua Europei, că trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când, în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală. Când, pe mai multe subiecte, a acționat ideologic, a fost, de asemenea, o greșeală”.

Conform președintelui, „Europa este o construcție democratică și toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene. Și mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puțin în media din România. Este, de asemenea, adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, nu este cenaclu, în interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale”.

Iar lovitura dată de Nicușor Dan „bulei” a fost atunci când a afirmat că „Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite, și România este un susținător al unui astfel de parteneriat”.

Anularea recepției

De altfel, Nicușor Dan a intrat în colimatorul „bulei” anti-Trump din România încă de săptămâna trecută, când a anulat recepția oficială de la Palatul Cotroceni, prilejuită de Ziua Europei. Această recepție ar fi trebuit să aibă loc la data de 9 mai la sediul Președinției, însă, din cauza crizei politice generate de votul de la moțiunea de cenzură, Administrația Prezidențială a anunțat că evenimentul nu va mai avea loc. La această recepție ar fi urmat să participe liderii partidelor parlamentare, miniștri și alți oficiali. Ulterior, Administrația Prezidențială a început să trimită mesaje invitaților prin care sunt informați că evenimentul nu mai are loc.

Decizia de anulare a fost luată imediat după ce președintele s-a întors mai repede din Armenia.

Parteneră de fotografii cu consilierul premierului, Kovesi îl atacă în mod direct pe președintele României

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. La finalul săptămânii trecute, gruparea pro-Bolojan a apelat la „artileria grea”, în bătălia cu Nicușor Dan. Ca o coincidență, o publicație online, denumită „context.ro” s-a deplasat la sediul ParchetuluI European EPPO, pentru a o intervieva pe șefa acestei structuri, Laura Codruța Kovesi, fostă procuroare-șefă a DNA și fostă co-„patroană” a binomului SRI-DNA.

În cadrul acestui interviu, reporterul i-a cerut șefei EPPO un punct de vedere în legătură cu o afirmație făcută de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unui interviu de la Europa FM. Întrebat fiind dacă s-au făcut abuzuri în timpul mandatelor de conducere a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, președintele a spus: „Cred că au fost făcute (…). Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave... «s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice... Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri.

Ei bine, Laura Codruța Kovesi nu doar că l-a atacat pe Nicușor Dan pentru această afirmație, dar l-a amenințat cât se poate de direct: „În general nu comentez ce zic politicienii, dar este totuși o afirmație a președintelui României care nu m-a afectat doar pe mine, ci a afectat o întreagă instituție importantă în România, numită Direcția Națională Anticorupție și mulți procurori care au lucrat sau care lucrează acolo. Deci faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci altfel de afirmații. Și cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”.

Fosta șefă a DNA susține că nu are „niciun fel de contacte la nivel politic”. „Nu mi-am exprimat niciodată intenția de a intra în politică. Am văzut că au fost tot felul de speculații că candidez la președinție. (…) Și nu am niciun fel de plan să intru în politică”, a adăugat aceasta. În ciuda acestei „echidistanțe”, Laura Codruța Kovesi s-a fotografiat, de curând, alături de Vlad Gheorghe, actualul consilier personal al premierului Ilie Bolojan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹