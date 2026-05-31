Ambasadorul Rusiei va fi expulzat, dacă dronele rusești continuă să încalce spațiul aerian al României! Avertisment al președintelui Nicușor Dan

de Redacția Jurnalul    |    31 Mai 2026   •   13:47
Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, într-un interviu telefonic acordat BBC, că închiderea consulatului rus de la Constanța, după incidentul dronei rusești explodate la Galați, reprezintă un „avertisment” dat Moscovei. Următorul pas va fi expulzarea ambasadorului Rusiei, a adăugat el.

Măsura închiderii consulatului de la Constanța „reprezintă un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri.”, a spus Nicușor Dan.

„Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a precizat șeful statului.

Întrebat de BBC care ar fi, în mod concret, aceste măsuri pe care le-ar lua România, în cazul în care astfel de incursiuni cu drone rusești continuă, președintele României a afirmat: „Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic.”.

Șeful statului a spus cum au determinat autoritățile române că drona explodată la Galați era de tip „Gheran-2”, de provenineță rusească.

„Suntem siguri de acest lucru, deoarece am avut o altă dronă acum patru sau cinci săptămâni care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei care a explodat ieri și cele ale celei care a ajuns acum o lună – și sunt complet identice. Așadar, putem spune cu certitudine că este o dronă rusească. În al doilea rând, cunoaștem contextul. A existat, de fapt, un roi de 43 de drone care a vizat portul Reni, portul dunărean din vestul regiunii Odesa, adică partea de vest a Ucrainei din regiunea Mării Negre”, a spus Dan.

El a mai afirmat că în ultimii ani au existat „poate 20-30 care au ajuns aici”.

„La început, acestea nu erau încărcate cu explozibili. Însă, după cum am menționat, acum o lună am avut o altă dronă cu explozibili care, din fericire, nu a explodat. Prin urmare, situația este periculoasă. A devenit periculoasă pentru cetățenii români. Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a  mai declarat președintele.

Nicușor Dan și-a exprimat, de asemenea, convingerea că SUA vor susține România.

„Sunt convins. Este un proces deja în desfășurare. Ne-au furnizat deja echipamente exact pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Avem, așadar, echipamente americane, însă doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă.”, a spus președintele României.

