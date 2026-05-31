Ambasadorul Rusiei va fi expulzat, dacă dronele rusești continuă să încalce spațiul aerian al României! Avertisment al președintelui Nicușor Dan

Măsura închiderii consulatului de la Constanța „reprezintă un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri.”, a spus Nicușor Dan.

„Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a precizat șeful statului.

Întrebat de BBC care ar fi, în mod concret, aceste măsuri pe care le-ar lua România, în cazul în care astfel de incursiuni cu drone rusești continuă, președintele României a afirmat: „Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic.”.

Șeful statului a spus cum au determinat autoritățile române că drona explodată la Galați era de tip „Gheran-2”, de provenineță rusească.

„Suntem siguri de acest lucru, deoarece am avut o altă dronă acum patru sau cinci săptămâni care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei care a explodat ieri și cele ale celei care a ajuns acum o lună – și sunt complet identice. Așadar, putem spune cu certitudine că este o dronă rusească. În al doilea rând, cunoaștem contextul. A existat, de fapt, un roi de 43 de drone care a vizat portul Reni, portul dunărean din vestul regiunii Odesa, adică partea de vest a Ucrainei din regiunea Mării Negre”, a spus Dan.

El a mai afirmat că în ultimii ani au existat „poate 20-30 care au ajuns aici”.

„La început, acestea nu erau încărcate cu explozibili. Însă, după cum am menționat, acum o lună am avut o altă dronă cu explozibili care, din fericire, nu a explodat. Prin urmare, situația este periculoasă. A devenit periculoasă pentru cetățenii români. Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a mai declarat președintele.

Nicușor Dan și-a exprimat, de asemenea, convingerea că SUA vor susține România.

„Sunt convins. Este un proces deja în desfășurare. Ne-au furnizat deja echipamente exact pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Avem, așadar, echipamente americane, însă doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă.”, a spus președintele României.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹