Pacienți cu cancer, nevoiți să facă naveta 

Nu își pot lua concedii medicale, nici referate de care au nevoie fie la comisii de handicap, fie la pensii. Cazurile care sunt în tratament sunt internate o zi ca să li se poată face medicația. Unii merg, pentru rețete, fie la Câmpulung, fie la Pitești și chiar folosesc mai mulți o singură mașină ca să le fie mai ușor. Spitalul are Compartiment de Oncologie, are și doi medici, dar niciunul dintre ei nu poate merge în Ambulatoriu, pentru că legea nu le permite.

Interdicții pentru medici

Doctorii pot face gărzi în nenumărate spitale. Sau în câte pot duce fizic. Dar au voie să lucreze într-un singur ambulatoriu. Așa se face că oncologii Compartimentului Oncologie din Spitalul Curtea de Argeș nu pot lucra și în Ambulatoriul Spitalului: ambii lucrează în Ambulatoriul Spitalului Câmpulung.

În Curtea de Argeș sunt aproape 1.800 de persoane diagnosticate cu cancer sau trecute prin boală, dar încă pe tratament. Unii dintre bolnavi sunt chiar nedeplasabili și îi consideră norocoși pe cei care pot face naveta 38 de kilometri la Pitești sau 49 de kilometri, la Câmpulung. Cei mai mulți aleg a doua variantă, pentru că au conexiune bună cu medicii care vin și la ei în spital. Pe cei care nu pot pleca un medic merge și îi vede acasă.

„A fost o domnișoară doctor aici la noi la Curtea de Argeș, dar a plecat la Oradea. Apoi a venit alt medic și a plecat la București. Fiecare pacient a ales, s-a descurcat. Eu am avut cancer de prostată și merg la Câmpulung, pentru că am nevoie de rețetă de la doamna doctor. Ca mine sunt mulți și chiar mergem cu aceeași mașină, nu plec singur, mai iau două sau trei persoane cu mine. Eu sunt operat și o să am de urmat tratament toată viața. Sunt alți bolnavi care sunt sensibili și nu pot merge atât. Alții care nu pot fi transportați. La ei vine doamna doctor acasă. Cei care fac citostatice merg așa sau le face internare de-o zi, le face doamna doctor schema, e și un asistent la spital. Pentru mulți e complicat să își găsească medici din alte părți. Eu sunt foarte mulțumit de medicul meu, merg la Câmpulung, dar sunt mulțumit”, spune Marius Stanca, unul dintre argeșenii afectați de situație.

Au făcut o asociație și se susțin unii pe alții

Pacienții și-au făcut o asociație pentru a se ajuta între ei cu informații despre medici, despre tratamente sau investigații. Sau pentru a se susține psihic. Asociația are acum 40 de membri și mai crește.

„Problema noastră la Curtea de Argeș este că nu putem beneficia de servicii în Ambulatoriu. Posturile sunt blocate, medicii care vin nu au voie să lucreze în Ambulatoriu. Suntem fără speranță. De aia ne-am și făcut Asociație și începem să trimitem hârtii peste tot, să ne susținem cauza. Noi ne ajutăm mult. Avem o colegă de suferință care a refuzat să mai facă investigații pentru că îi era greu să se deplaseze și am luat-o cu mine când am avut eu programare la o scintigrafie la București, o altă colegă a luat-o cu ea când s-a operat și astfel s-a operat și femeia, altcineva a luat-o la radioterapie și tot așa. Un alt om care avea nevoie de trimitere a renunțat pentru că nu avea familia cu ce să îl deplaseze la Pitești. Nu avea aici specialist pentru trimitere. Și ne-am ocupat noi și l-am dus. Noi vrem medic! Atât cerem!”, a declarat, pentru Jurnalul, Ion Velea, președintele Asociației Pacienților cu Cancer Curtea de Argeș

Apelul conducerii Spitalului Curtea de Argeș

Spitalul Municipal Curtea de Argeș este condus, la acest moment, de unul dintre cei mai tineri manageri de spital din țară. Cu o sinceritate ieșită din comun pentru un șef de spital, Andreea Gheordunescu ne-a rugat să scriem și să transmitem mesajul ei către cât mai mulți medici. Roagă specialiștii să vină la Curtea de Argeș și să rezolve problema pacienților, oameni pe care îi întâlnește nu doar la spital, ci și pe stradă sau la cumpărături. Unii îi sunt vecini, cunoscuți.

„Am avut un medic care s-a întors acasă la Oradea și un medic rezident care a plecat la București. Policlinica este descoperită. Tratamente se dau din Compartiment. Spitalul nostru are compartiment de Oncologie cu 15 paturi, 5 dintre ele pentru internări de o zi. Rezolvarea este deblocarea - să vină un medic prin transfer chiar și cu jumătate de normă pe Policlinică, poate fi și un medic în an terminal. Vă rog mult să transmiteți mesajul meu pentru că sper că așa va ajunge la cât mai mulți medici: dacă un doctor vrea să vină la noi, există soluții de colaborare pe Policlinică. Îl rog, de oriunde ar veni! Voi face toate eforturile necesare. Pe paliație am făcut tot ce ne trebuia, s-a confirmat că avem toate condițiile și așteptăm un medic care vrea să vină din Statele Unite. Este în procedura prin care trebuie să treacă pentru ca statul român să îi recunoască studiile, este o parte birocratică, apoi poate veni. Posturile sunt blocate și singura soluție este pe prestări servicii”, ne-a declarat Andreea Gheordunescu, managerul Spitalului Curtea de Argeș.

