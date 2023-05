Ultima șmecherie bulgărească, după țeapa RCA de 500.000.000 €: „mama” Euroins se dă păgubită

Introducerea ei este necesară deoarece disponibilitățile financiare ale FGA sunt insuficiente pentru a asigura plățile pentru City Insurance și Euroins. Măsura vine după ce la începutul acestui an Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) majorase contribuțiile asigurătorilor la FGA. Tribunalul București a judecat la sfârșitul săptămânii trecute, pe fond, cauza în care se cere falimentul fostului lider RCA, Euroins, și a rămas să pronunțe o decizie peste două săptămâni. De asemenea, DNA a cerut ASF documentele instituției din ultimii ani pentru a analiza dacă și-a făcut sau nu treaba în ceea ce privește supravegherea companiei Euroins

Potrivit unui proiect adoptat recent de Parlament, se permite perceperea de către FGA a unor contribuții speciale de la asigurători pentru finanțarea FGA. De asemenea, conform unui proiect de normă pus în dezbatere publică de ASF și care urmează să fie adoptat zilele următoare, cota procentuală specială va fi de 3% și ea se va aplica companiilor pentru asigurările generale vândute. Cotele pentru contribuția permanentă și pentru contribuția specială se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale și/sau, după caz, asigurărilor de viaţă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, se arată în documentul elaborat de ASF. În clasa asigurărilor generale sunt incluse asigurările auto, de sănătate, de accidente, aviatice și maritime. Piața asigurărilor din România este orientată spre activitatea de asigurări generale, ea deținând o pondere de 84% din totalul primelor brute subscrise (PBS) de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF. De asemenea, piața asigurărilor generale este dominată de asigurările auto, astfel încât acestea reprezintă aproximativ 77% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea din această categorie de asigurări și 64,5% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în anul 2022.

Contribuția la FGA crește rapid

Anul acesta a crescut din nou contribuția care trebuie virată de firmele de asigurări la FGA, entitatea care plătește daunele păgubiților rămași în urma falimentelor asigurătorilor, fapt ce influențează și prețul polițelor RCA. Ea a crescut de la 2,5% la 4% din primele brute încasate (cu excepția activității de asigurări de viață unde cota rămâne neschimbată, la 0,4%) după ce, odată cu falimentul City Insurance, cota crescuse de la 1% la 2,5%. Banii care erau strânși în contul FGA la momentul falimentului City Insurance nu ajungeau, iar pentru acoperirea totală a cererilor de daună a fost necesară majorarea cotei. Cea mai mare parte a plăților în contul creditorilor City Insurance și Euroins România trebuia să se finalize în 2027, potrivit calculelor inițiale ale FGA, dar acum termenul a fost prelungit până în 2028. Și după acest an FGA va mai avea de făcut plăți, ele venind de la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru accidentele produse în străinătate și în urma proceselor în instanța a căror soluționare se va întinde foarte mult, spun surse din piața asigurărilor.

Taxa suplimentară, sub formă de împrumut

Cota suplimentară de 3% se va aplica pentru o perioadă de un an, urmând ca ulterior să se stabilească nivelul ei pentru următoarea perioadă, în funcție de nivelul plăților pe care FGA le va avea de făcut. Taxa suplimentară va fi vărsată către FGA sub formă de împrumut în următorii ani, sumele colectate de la companii urmând să le fie returnate acestora după ce va fi făcută cea mai mare parte din plăți către creditori și FGA va avea fondurile necesare pentru finalizarea plăților. Banii vor fi returnați peste câțiva ani companiilor fără a se calcula și dobândă la ei, dar varianta aleasă de FGA pentru a face rost de bani este cea mai convenabilă pentru companiile de asigurări pentru că fondul ar fi putut decide creșterea taxei pe care o încasează de la 4 % la 7% și în acest caz asigurătorii nu ar mai fi văzut niciun ban înapoi. Pe de altă parte, o astfel de măsură ar fi transferat rapid acest cost suplimentar în prețul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, ceea ce ar fi inflamat din nou piața. Surse din piața asigurărilor au precizat pentru cotidianul Jurnalul că din contribuția de 4% și cea suplimentară de 3%, FGA va colecta lunar circa 90 de milioane de lei pe lună, ceea ce înseamnă că într-un an fondul va avea la dispoziție peste un miliard de lei pentru plățile în contul creditorilor City Insurance și Euroins. Trebuie spus însă că FGA mai are încă și astăzi de făcut plăți după falimentul companiilor Astra și Carpatica care au lăsat în urmă daune neplătite de milioane de lei.

Bulgarii mai încearcă o șmecherie

Surse din piața asigurărilor spun că, în această perioadă, bulgarii, prin compania-mamă Eurohold și compania EIG Re, reasiguratorul intragrup (deținut tot de Eurohold), cumpără creanțe ale Euroins România, în încercarea de a deveni cel mai mare creditor al acesteia. Creanțele sunt cumpărate de la creditori la prețuri reduse, chiar și sub jumătate de preț, comparativ cu valoarea lor. O astfel de poziție îi poate permite grupului Eurohold să influențeze decizia de numire a viitorului lichidator și în acest fel să evite o eventuală răspundere penală.

DNA a bătut la ușa ASF

După scandalul iscat de falimentul Euroins, procurorii DNA au solicitat instituției să le pună la dispoziție documente (decizii și note ale Consiliului ASF) din ultimii ani pentru a vedea dacă șefii instituției și-au făcut sau nu treaba pentru care sunt plătiți cu mii de euro pe lună. Astfel, începând de săptămâna trecută, în ASF se desfășoară o activitate febrilă de copiere a documentelor solicitate. Reamintim că Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a depus pe 6 aprilie, la Parchetul General, o plângere penală în care se arată în detaliu cum conducerea ASF, știind dificultățile cu care se confrunta Euroins, a decis să nu acționeze în sensul atribuțiilor sale conform legii de „asigurare a protecţiei asiguraţilor şi să contribuie la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor”. Ulterior, Parchetul General a trimis plângerea formulată de FACIAS împotriva conducerii ASF, pentru abuz în serviciu și neglijență în serviciu, către Direcția Națională Anticorupție.

61.000 de dosare au ajuns la FGA pentru despăgubiri

Până pe data de 25 mai, FGA a recepționat 61.004 dosare neachitate de către Euroins, precum și un număr de 3.950.240 polițe de asigurare, atât polițe RCA-2.782.279, cât și non RCA-1.167.961 care au fost denunțate de posesorii lor. Din cauza situației deosebite generate de intrarea în insolvență a societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA, numărul cererilor de plată primite este foarte ridicat, spun reprezentanții FGA. Conform legii, la 90 de zile de la pronunțarea deciziei de faliment, polițele de asigurare emise de societatea aflată în lichidare expiră de drept.

În septembrie expiră polițele Euroins

Dacă instanța se va pronunța în două săptămâni asupra falimentului cerut de ASF și alți 50 de creditori, în general service-uri auto, polițele de asigurare emise de Euroins România vor expira de drept la începutul lunii septembrie. Instanța urmează să desemneze și un lichidator dintr-o listă de firme agreate de ASF. Mai mulți creditori au propus deja ca acesta să fie firma CITR, ea conducând în prezent și procedura de faliment a companiilor Carpatica Asig, City Insurance și Certasig.

În data de 11 aprilie a intrat în vigoare proiectul ASF de plafonare a prețurilor polițelor RCA la nivelul din 28 februarie 2023, plafonarea fiind valabilă timp de șase luni.

ASF, supraveghere de formă

Traseul companiei City Insurance de la o societate de pluton până la lider absolut al pieței asigurărilor și mai apoi la prăbușire a fost favorizat de comportamentul ezitant al celor puși să supravegheze această piață. Din păcate, cazul Euroins are multe similitudini cu cel de la City Insurance. Aceasta putea fi oprită să ajungă cea mai mare societate de asigurări din istoria pieței fără să aibă capacitatea de a plăti sutele de mii de daune generate de cele 3,5 milioane de polițe RCA vândute anual (circa jumătate din totalul pieței). Putea fi oprită chiar înainte de a începe să crească, însă indecizia ASF a făcut ca acest lucru să nu se întâmple. La rândul ei, compania Euroins România putea fi readusă pe linia de plutire sau, după caz, forțat să își diminueze dimensiunile, eventual chiar să părăsească piața înainte să ajungă să controleze 40% din numărul polițelor RCA vândute. Nici acest lucru nu s-a întâmplat, tot din cauza indeciziei de la nivelul de conducere al ASF.

Euroins lasă o gaură de 445 mil. euro

ASF a transmis la mijlocul lunii martie că a luat decizia de a retrage autorizația de funcționare a companiei Euroins, întrucât „la data de 30.06.2022, societatea nu deține fonduri eligibile pentru acoperirea capitalului minim necesar de solvabilitate (SCR), situație care se menține și la data de 30.09.2022”. Pentru restabilirea cerinței de SCR era nevoie de fonduri în cuantum de 2,19 miliarde de lei, în această sumă fiind inclusă și cea pentru acoperirea capitalului minim (MCR). Bulgarii trebuiau să aducă la capitalul Euroins România circa 445 de milioane de euro. Prima dată ASF a constatat inexistența SCR-ului în decembrie 2021, motiv pentru care a dat companiei un termen de 6 luni pentru a rezolva problema și un termen de 2 luni pentru prezentarea unui plan de redresare în vederea restabilirii SCR-ului. La vremea respectivă, în decembrie 2021, suma care lipsea era de circa 95 milioane de lei. Bulgarii nu au făcut nimic, iar la expirarea termenelor ASF a preferat să închidă ochii și nu a luat nicio măsură. Abia în 26 octombrie 2022 s-a făcut un calcul privind necesarul de SCR, iar suma crescuse la peste 600 milioane de lei, pe datele estimate din 30 iunie 2022 ale societății Euroins România. Practic, aproape un an de zile ASF nu a făcut nimic, mulțumindu-se să dea doar niște amenzi, deși ar fi putut să retragă autorizația de funcționare mai repede pentru nerestabilirea capitalului minim de solvabilitate necesar. Pe 30 septembrie 2022 bulgarii au venit cu alte date financiare care schimbau calculele ASF-ului, astfel încât pe 9 februarie 2023 noul necesar de SCR creștea la 2,19 miliarde de lei.

Cât au costat până acum falimentele

În prezent, FGA gestionează cereri de plată pentru mai multe societăți aflate în faliment: Astra SA, Carpatica Asig SA, Forte SA, Certasig SA, City Insurance SA, Euroins SA. Astfel, suma totală a despăgubirilor achitate de FGA până la 31 martie 2023 este de 1,86 miliarde de lei și a fost achitată către creditorii următoarelor societăți de asigurare: