Transformer de Botoșani. Cum face Valeriu Iftimie trecerea de la patron la șef de județ

Valeriu Iftime este foarte cunoscut, mai ales ca finanțator al echipei de fotbal FC Botoșani, fiind un prosper om de afaceri cu firme care câștigă zeci de licitații cu statul și contracte prin atribuire directă în toată țara, iar firmele sale își permit să asigure sponsorizarea echipei.

Este preşedintele grupului Elsaco - Elsaco Power, Elsaco Solutions, Elsaco Esco, Simetrix și Vestra - având contracte pentru proiecte energetice, hidroedilitare, automatizări&SCADA, software de proces şi business, soluţii IT&C - toate cu statul.

Înainte de a intra în politică, acţionarul FC Botoşani ocupa locul IX într-un top al celor mai bogaţi oameni din fotbalul românesc, în 2022 având o avere estimată la circa 24 de milioane de euro.

L-am întrebat pe Valeriu Iftime dacă va renunța la afaceri sau la politică, în caz că va trebui să aleagă, firmele având în continuare contracte în derulare în județul Botoșani, dar proaspătul politician e convins că nu poate avea probleme de încălcare a legii pentru câteva contracte pe „câteva sute de mii de euro”, dacă nu mai e nici administratorul firmelor lui, ci doar acționar.

Acesta a mai spus că a ales politica, pentru a lăsa firmele celor doi copii ai săi. „Deja am ales. Eu am o vârstă, am doi copii mari - 35 și 39 de ani - și ei au preluat firmele. Elsaco Electronic, cea mai mare firmă din grup, o conduce băiatul meu cel mic, Iftime Șerban, cu doctorat în România, firma cea mai profitabilă o conduce celălalt băiat al meu, care, la fel, are doctorate, are școli făcute bine. Nu am treabă cu județul Botoșani. Vând niște laptopuri la niște școli. Niște prostii de-astea mici. Alea nici nu știu dacă se pot anula vreodată. Din păcate, n-am nici un contract mare în județul Botoșani. Eu trăiesc în Botoșani, fac 12 milioane de euro cifră de afaceri (pe an - n.r.) și nu fac nici 1 milion de euro pe județul Botoșani. Din păcate, sunt contracte foarte mici. Ar trebui să fie un avantaj să vând eu în oraș, dar, repet: nu mai sunt administrator. Sunt doar acționar. Ce ar trebui să fac? Să dau acțiunile la un străin? Vă rog să citiți… mi se pare anapoda. Ce facem? Dacă ești om de afaceri, trebuie să vinzi tot, ca să faci politică? Eu m-am uitat foarte atent și în declarațiile de avere și de interese. O să se vadă că-mi scade averea, nu-mi crește. Nu e rentabil, dar este moral pentru mine, pentru că am o vârstă, am această misiune, am copiii mari și pot să fac și altceva. E și un tip de respect pe care mi-l poartă oamenii în oraș, că altfel nu mă votau aici. N-am vrut niciodată să fiu președintele Consiliului Județean, eu am vrut să fiu un deputat, un senator în București, dar uite că nu s-a-ntâmplat. S-a-ntâmplat să fiu președintele Consiliului Județean și asta a vrut Dumnezeu. O să-l duc până la capăt”, spune Iftime.

Patronul care a devenit politician spune că deși are doar contracte cu statul, asta nu înseamnă că e abonat la bugetul statului, iar DNA n-ar trebui să-l cerceteze dacă firmele sale vor avea în continuare contracte mici în județul pe care-l conduce. „Legislația este foarte bine făcută, dar e aplicată prost în România. Faptul că DNA întreabă sau alții scriu că Iftime e abonat la bugetul statului… nu-s abonat la niciun buget. Sunt licitații publice. Cine face infrastructură în țara asta? Privatul face? Am ajuns la 1.000 de angajați cu aproape 200 de milioane de euro cifră de afaceri, iar PSD-ul și alții care au gura spurcată spun că sunt abonat la bugetul statului. Nici 1% nu sunt atribuiri directe din cifra mea de afaceri”, a explicat Valeriu Iftime. Acesta se referă la calculul estimativ al cifrei totale de afaceri a tuturor firmelor sale, de la înființare.

Acesta neagă și vreo relație de prietenie sau de rudenie cu Gheorghe Fluture, fostul președinte CJ Suceava, sau cu vărul acestuia, Cătălin Fluture, fost primar al municipiului Botoșani, după ce s-a vorbit mult, la nivel local, chiar despre legături de rudenie cu celebra familie din PNL care a condus mult timp zona Suceava-Botoșani: „Eu cu Flutur în familie? Eu l-am dat afară din partid pe Flutur. Bineînțeles că se spune că-s cu Flutur, dar nu e așa. E o prostie făcută legendă. Nimeni nu a avut grijă de mine, până n-am intrat în politică…”, spune patronul, supărat pe gurile rele din județ.

Incompatibilitatea depinde de valoarea contractelor

Omul de afaceri se declară bine intenționat, dar nu înțelege de ce i-ar interzice legea să facă în continuare afaceri cu primăriile din județul Botoșani, care-i sunt subordonate. „Fac tot ce pot ca să nu fiu în incompatibilitate. Pe 28 octombrie, când voi prelua mandatul, nu voi mai fi administrator în nicio companie”, a răspuns Valeriu Iftime.

Acesta consideră că mărimea unui contract se măsoară în valoarea contractată, iar cele mici contează mai puțin, inclusiv pentru ANI și DNA.

„Nu prea am contracte în județ. În primul rând, de două luni am ieșit din tot ce înseamnă partea de administrator al firmelor mele și chiar dacă sunt în continuare acționar în firme, nu-mi interzice legea. E o firmă din grupul nostru care face ceva tehnică de calcul. Și eu ce pot să fac? Nu am contracte pe apă-canal în județul Botoșani. Sunt niște contracte pe tehnică de calcul sau pe panouri fotovoltaice, habar n-am. De ce sunt în incompatibilitate, dacă eu nu sunt administrator, ci doar acționar? Eu nu sunt executiv acolo. Am vorbit cu avocatul meu și mi-a spus că nu am probleme. Vă dați seama că nu sunt nebun ca să-mi fac viața grea pentru niște contracte de câteva sute de mii de euro, la nivelul companiilor noastre de sute de milioane de euro. În mod normal, trebuie închis într-un fel sau altul, dar nu știu dacă la 1 noiembrie se pot suspenda aceste contracte, pentru că sunt licitații câștigate. Dacă eu am câștigat, ce să-mi facă? Am câștigat contracte înainte de a fi președinte CJ. Juriștii îmi vor spune și voi face tot ce trebuie ca să intru în cadrul legal”, a declarat președintele CJ Botoșani.

În legătură cu una dintre firme, Elsaco Esco SRL, l-am întrebat pe președintele CJ cum poate onora zecile de contracte din aproape toată țara, cu numai 9 angajați. „Pe Elsaco Esco nu sunt contracte foarte mari. Sunt contracte foarte multe, dar mici. Firma are 9 angajați și face studii, bilanțuri, strategii, cred că mai sunt firme în subcontractare, cu siguranță. La Elsaco nu e secretară, directorul este cel care face cele mai multe bilanțuri, e cea mai mică firmă din grupul nostru. Cred că face anual cel mult 500.000 de euro”, a explicat Iftime.

Am mai întrebat cum reușesc cei 9 angajați să ajungă pe teren, în toată țara, unde trebuie să onoreze contractele. „Merg în teren, mai ales pentru studiile de fezabilitate pe eficiență energetică. Sunt 30-40 de contracte în toată țara, nu sunt contracte mari - 10.000-100.000 de lei -, suntem în domeniul energeticii urbane, panouri fotovoltaice, strategii de încălzire, energie regenerabilă. Eu în Botoșani n-am niciun contract pe această firmă. Vestra Industry, care e cea mai profitabilă firmă din grup, n-are decât niște contracte pe la Compania de Apă, restul în țară”, a explicat patronul președinte CJ, uitând că tocmai declarase că nu are niciun contract pe apă-canal în județul pe care-l va conduce de la preluarea mandatului.

Nici rudele de gradul I nu pot prelua afacerile

Ceea ce au uitat să-i spună avocații omului de afaceri este exact ce prevede legea. Mai exact, Legea nr. 161/2003, care definește, la Articolul 87, incompatibilitățile președintelui de consiliu județean, astfel: nu poate deține inclusiv. Am întrebat un avocat cu experiență în apărarea aleșilor care sunt pe listele foarte lungi de la ANI și DNA, pentru același tip de relații cu firmele care au contracte cu statul, chiar și pe sume de câteva mii de euro. Acesta a explicat că noul președinte CJ Botoșani se încadrează perfect în prevederile Legii 161/2003 care se referă la situațiile de incompatibilitate în care intră un președinte de Consiliu Județean dacă este acționar în firme sau dacă cedează acțiunile rudelor de gradul I.

Deși legea face referire în primele paragrafe la funcțiile de conducere deținute de aleșii locali în companii sau în consilii de administrație, există aceleași prevederi și pentru simpla asociere sau pentru calitatea de comerciant: „g) calitatea de comerciant persoană fizică; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic”. Așadar, legea nu se referă doar la deținerea unor funcții de conducere, așa cum crede noul președinte CJ Botoșani, ci și la calitatea de acționar în firme.

Articolul 90: „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”, respectiv Articolul 91: „(2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau rudă de gradul I a acestuia devin acţionari. (3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceasta funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale”.

În acest caz, omul de afaceri a renunțat la funcțiile din firme, adică nu mai este administrator, dar crede că poate continua să fie acționar, fără a interveni incompatibilitatea și conflictul de interese, inclusiv prin cedarea acțiunilor către fiii lui - rude de gradul I, pentru care legea prevede exact situația de incompatibilitate.

Din momentul în care va prelua mandatul, oricine poate sesiza situația de incompatibilitate, iar prefectul este cel care trebuie să-l elimine din funcție pe președintele CJ, după constatarea situației, cerând Guvernului să organizeze noi alegeri. Prefectul ar putea să nu emită ordinul prevăzut de lege. În acest caz, ANI și DNA vor avea ocazia să deschidă mai multe dosare.

Fotbalul, pus sub semnul întrebării

Conform prevederilor legii, Valeriu Iftime ar putea să nu mai finanțeze nici echipa de fotbal FC Botoșani. A declarat, pentru Jurnalul, că nu știe nici ce va face în continuare cu echipa și pare indecis. „Firmele finanțează echipa de fotbal, nu eu, personal. Toate firmele din grupul nostru au finanțat din profit, prin contract de sponsorizare, clubul de fotbal. Fotbalul e fotbal, nu are legătură cu mine. Banii vin din grupul Elsaco și de acolo se finanțează. Cât mai finanțăm... că la cât de prost mergem acum, poate nu mai finanțăm... căutăm soluții”, a spus președintele CJ, dar s-a răzgândit imediat: „Nu, nu, nu! Aceasta a fost o glumă! Sigur că da... vom finanța clubul de fotbal, ca până acum”.

Dincolo de declarațiile sale contradictorii, procurorii ar putea găsi și în această calitate a președintelui CJ Botoșani o incompatibilitate, așa cum s-a mai întâmplat în alte cazuri, când s-au deschis dosare de urmărire penală pentru „capitalizare de imagine” în scop electoral.

Lista foarte lungă de aleși locali cercetați de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru incompatibilitate și conflict de interese arată că necunoașterea legii i-a indus în eroare pe mulți alții, nu doar pe Valeriu Iftime, afaceristul nou intrat în politică, devenit președintele CJ Botoșani. Astfel de cazuri sunt permanent vânate de ANI și DNA.

