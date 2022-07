Primarii, exasperați de constructori: „La o lucrare de 7 milioane de lei, vin cu 3 muncitori. Te apucă nervii!”

După ce antreprenorii s-au plâns că s-au scumpit materiale şi au cerut ajustare, acum primarii s-au trezit că firmele cer ajustare la ajustare! Unii nici nu au început lucrarea, dar vor o actualizare a preţurilor. Și cu cât trag mai mult de timp, există două pericole: fie depăşesc termenul de execuţie, fie materialele se scumpesc şi mai mult.

„Într-o lună a cerut două ajustări”

„Am avut cinci proiecte, au fost aprobate patru, pe canalizări. Am făcut licitație anul trecut în luna mai și nici nu am început lucrarea, dar mi-au cerut să actualizez prețul. Prima dată au trimis o notificare că mai vor 5 miliarde (n.r. - 500.000 de lei). Am actualizat cu cât a zis el, constructorul. Acum, vrea iar 5 miliarde. Păi, nici nu a început lucrarea! A ajuns să ceară 10 miliarde de lei. Într-o lună a cerut două ajustări. El a venit cu un preț mic şi aşa a câștigat. Acum, cu ce a cerut ajustare, se apropie de cel mai mare preț de la licitație. Nu are oameni și încearcă să găsească soluţii, ca să amâne lucrarea. Dacă auditorul mi-a zis că nu se poate, nu se poate, dacă zice că se poate, aşa fac! Când îi vezi la o lucrare de 7 milioane de lei că vin cu 3 muncitori pe teren, te apucă nervii. Doar motive! Îi sun, îi presez, stau mereu pe telefoane ca să se apuce odată”, ne-a povestit Vasile Ivan, primarul comunei Băbana, din judeţul Argeş.

„I-am dat în judecată!”

Sunt lucrări de canalizare, asfaltare sau construcții care se derulează cu dificultate, spre disperarea primarilor care vor să le vadă încheiate. „Am avut o lucrare de canalizare. O zi lucrau, două nu! M-au încurcat cu termenul, că nu mai terminau. Invocau că nu au oameni, că nu le convine prețul. Nu apăruse ordonanța ca să se legalizeze prețurile. Eu i-am dat în judecată. Când au văzut că-i chem în instanță, s-au apucat de treabă! La a doua înfățișare au venit să se împace cu mine și s-au apucat de lucrare, au și terminat! Neserioşi!”, a explicat Vasile Ivan.

Unii câştigă licitaţiile, alţii muncesc!

O altă comună, o altă situație! Și mai greu le merge primarilor care după ce firmele le-au cerut ajustări, nu au nici cu cine să se certe! După ce câştigă licitaţia, antreprenorii caută un subantreprenor care să execute lucrarea. În felul acesta primarii aleargă de la unul la altul când apare o problemă şi patronii pasează responsabilitatea de la unul la celălalt.

„Eu nu ştiu cine face caietele de sarcini, că ne trezim că au câştigat licitaţiile, caută subantreprenor şi nu le mai pasă. Eu am fost nevoit să trag curent pentru organizarea de șantier, pentru că au plecat în concediu şi nu i-a mai interesat. Au adus un subantreprenor, a venit iarna, acum a depășit termenul. Construiesc o sală de sport care trebuia să fie gata pe 4 aprilie. Am vorbit cu dirigintele de șantier, m-am dus peste ei. Nici vorbă, să termine. Mi-au promis că la 1 septembrie o să fie gata, dar de două săptămâni nu au făcut nimic, aşa că nu cred că o să fie gata nici atunci. Nu ştiu cum se câștigă licitaţiile. Ar trebui modificată legea. Câștigă o licitație de două milioane de euro și apoi caută subantreprenori. El câștigă licitația și caută pe altul să muncească! Este o practică generală. Vedem ce va fi până la urmă. Mulţi colegi din ţară se plâng. Constructorii sunt neserioşi, caută motive şi ei nu muncesc. Nu au oameni. Iau multe lucrări şi îi plimbă de la o lucrare la alta. Eu nu pot să-i dau în judecată, că beneficiar este CNI și ei trebuie să-i acţioneze în instanţă, dar pe mine mă afectează. Eu am alergat după bani la CNI, eu mă ţin de capul lor. Îmi spun că s-au scumpit materialele şi de asta, dar sala trebuia să fie gata până să scumpească materialele”, a declarat Ion Dumitru, primarul comunei Albota, din judeţul Argeş.

Pentru finalizarea contractelor în derulare, Guvernul a dat o Ordonanţă de Urgenţă privind ajustarea contractelor de investiții publice în derulare, finanțate din fonduri naționale și europene, în funcție de creșterea prețurilor la materiale, manoperă, transport, utilaje, în valoare de 5,2 miliarde de lei. De acest sprijin au beneficiat mii de proiecte din întreaga ţară.

