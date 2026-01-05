Proiect de lege: Gărzile medicilor, recunoscute ca vechime în muncă

Un proiect de lege depus la Parlament chiar înainte de vacanța de iarnă a aleșilor prevede ca gărzile efectuate de medici, obligatorii prin contract, să fie recunoscute oficial ca vechime în muncă.

Propunerea legislativă înregistrată la Senat chiar în pragul Sărbătorilor aparține senatorului AUR Cătălin Silegeanu, însă este semnată și de alți 68 de parlamentari, colegi de partid cu inițiatorul.

Documentul, pentru care a fost solicitată dezbatere în procedură de urgență, vizează modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu scopul „reglementării explicite a modului de calcul al vechimii în muncă pentru personalul medical care efectuează gărzi cu durata de cel puțin 24 de ore”.

Desfășurată pe 2 zile calendaristice, contabilizată ca o zi de vechime

Conform legislației actuale, medicii sunt obligați prin contract să efectueze gărzi pentru a asigura continuitatea actului medical, inclusiv pe timpul nopților, weekendurilor și sărbătorilor legale, însă activitatea din gardă nu este integrată în vechime, din cauza unei anomalii legislative, spune inițiatorul proiectului.

„Reglementarea actuală, care stabilește că vechimea se calculează în funcție de zilele lucrate, indiferent de numărul de ore, conduce la o situație paradoxală: o gardă de 24 de ore, desfășurată inevitabil pe două zile calendaristice, este contabilizată ca o singură zi de vechime. Soluția normativă în vigoare reduce la jumătate realitatea muncii medicale și generează o inechitate evidentă prin ignorarea sacrificiul profesional și social al medicilor, acumulat prin nopți, weekenduri și sărbători legale petrecute în unitățile sanitare”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul.

Parlamentarul AUR spune că, prin inițiativa legislativă propusă vrea să alinieze statutul personalului medical „cu cel al altor angajați din serviciile de urgență și apărare, pentru care munca în ture și permanențele sunt luate în calcul la stagiul de cotizare”.

Propunerea legislativă „introduce o normă derogatorie clară, prin care fiecare zi calendaristică acoperită integral de activitatea de gardă este considerată zi distinctă de vechime în muncă. În acest mod, se corectează o lacună normativă și se asigură o recunoaștere juridică adecvată a muncii medicale. Prevederea nu modifică regimul muncii suplimentare și al timpului de odihnă reglementate de Codul muncii, ci instituie un regim special aplicabil exclusiv personalului medical”, arată inițiatorul documentului.

„(1) Activitatea de gardă desfășurată de personalul medical, cu durata de cel puțin 24 de ore, se consideră timp de muncă în sensul Codului muncii. Pentru calculul vechimii în muncă, fiecare zi calendaristică acoperită integral de activitatea de gardă constituie zi distinctă de vechime în muncă.

(2) Prin derogare de la dispozițiile generale privind calculul vechimii în muncă, prevederile alin. (1) se aplică exclusiv personalului medical care efectuează gărzi și nu afectează regimul juridic al muncii suplimentare”, stipulează proiectul legislativ.

Pentru aplicarea corectă, documentul prevede că angajatorii din unitățile sanitare vor avea obligația de a evidenția distinct aceste zile în registrul general de evidență a salariaților, pentru „trasabilitate administrativă și verificabilitate juridică”.

„În acest mod, legea nu doar repară o nedreptate, ci oferă și un mecanism de implementare clar și eficient”, spune inițiatorul, precizând că propunerea sa este compatibilă cu dreptul european și adoptarea proiectului legislativ „se impune ca o măsură de justiție normativă și de recunoaștere instituțională a unei realități profesionale ignorate până acum”.

În plus, arată parlamentarul, proiectul „nu implică cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat”, întrucât gărzile sunt deja remunerate, iar „efectul constă exclusiv în recunoașterea lor ca vechime, cu consecințe asupra stabilității carierei și asupra drepturilor de pensie”.

„Gărzile medicale de 24 de ore constituie timp de lucru continuu, desfășurat pe două zile calendaristice, ceea ce justifică recunoașterea lor ca vechime distinctă în muncă”, conform expunerii de motive.

„Puțini știu că nopțile pierdute de medici nu sunt recunoscute ca vechime în muncă și nu sunt luate în calcul, de ani întregi, la stabilirea pensiei. Deși sunt obligatorii, reglementate prin contract și plătite, gărzile sunt tratate juridic ca o activitate marginală în parcursul profesional al medicilor. Este o anomalie legislativă clară, care nu poate fi justificată prin nicio logică a echității”, subliniază inițiatorul proiectului, senatorul Cătălin Silegeanu.

Ministrul Sănătăţii afirma, în noiembrie 2025, că garda prestată de medici nu poate fi considerată vechime în muncă.

„Vechimea în muncă se calculează în zile, nu în ore. Deci faptul că eu muncesc 12 ore pe zi, la vechime mi se calculează o zi. Dacă un coleg lucrează doar 4 ore pe zi, la vechime lui i se calculează tot o zi. Deci nu am cum garda să intre suplimentar pentru că este realizată tot în cele 24 de ore care se cuantifică deja la vechimea în muncă”, a declarat Alexandru Rogobete, la Medika Tv, adăugând că multe gărzi sunt realizate în baza unui contract individual, separat, care reprezintă o formă de prestare de serviciu.



