Protestul profesorilor, greu de suportat de elevii navetiști

Profesorii care nu participă la protest le pun absențe celor care nu ajung la orele lor, iar pentru elevii care fac naveta dintr-o localitate în alta este deja un calvar. Cei care pot fi transportați de părinți pentru o oră sau două pe zi sunt mai norocoși. Ceilalți fie merg la tot programul, chiar dacă nu fac toate orele, fie folosesc transportul în comun, dacă au așa ceva în localitățile lor și dacă sunt suficient de mari pentru a putea merge singuri cu microbuzul sau cu trenul.

Înainte de a fi declanșată greva generală, liderii sindicatelor din învățământ au făcut apel la părinți să nu-și trimită copiii la școală pe perioada protestului, pentru a nu fi create probleme în legătură cu supravegherea lor. Dar nu de părinți depinde ce se întâmplă acum în școli, ci de spărgătorii de grevă, acei profesori care vor să țină orele și îi obligă astfel pe elevi să vină la școală. Transportul școlar nu poate funcționa pentru fiecare în parte, atunci când se modifică programul.

„Acum trebuie să verificăm orarul în fiecare zi, să vedem ce ore are fiul nostru, care e în clasa a șasea. Ieri a avut o singură oră de Educație Civică și a trebuit să se ducă la școală singur, cu microbuzul, pentru că nu are cine să-l transporte. Astăzi a avut alte două ore, dar cu pauză de o oră între ele. Tot singur a trebuit să meargă. Așa vom face până la finalul anului, pentru că profesorii care nu sunt în grevă au spus să vină toată lumea la orele lor, amenințând că vor pune absențe și nu le vor încheia situația”, a explicat, pentru Jurnalul, mama unui elev din satul 2 Mai, din județul Constanța, care face naveta la școală în Mangalia.

În aceeași situație sunt foarte mulți elevi din țară. „Noi trebuie să ne ducem la Fieni, la liceu, pentru că avem profesori care ne pun absențe. Nu toți sunt în grevă, iar pentru orele pe care le facem trebuie să mergem cu microbuzul de Târgoviște sau cu trenul, de dimineață, de la prima oră, iar seara ne putem întoarce tot cu trenul pe care îl luam și înainte, fiind unul singur. Noi am fi stat acasă, dar nu avem cum, pentru că ne pun absențe și nu ne încheie mediile profesorii care nu fac grevă”, explică o elevă de clasa a XI-a din satul Dealu Frumos, județul Dâmbovița, care face naveta împreună cu mai mulți colegi din localitățile învecinate. Pentru acești tineri este și mai greu să meargă la liceu pentru câteva ore pe zi, neavând nici măcar transport între gară și satele în care locuiesc.

Lipsă totală de unitate între profesori

În același timp, între cei care protestează și cei care sparg greva s-au creat deja disensiuni. Primii îi acuză pe cei din a doua categorie că distrug sistemul de învățământ pentru că nu ajută cu nimic la obținerea unor majorări salariale, iar ceilalți se plâng în această perioadă că trebuie să le facă și treaba colegilor greviști. „Este un protest despre care nu știe nimeni către ce va duce. Pare a nu avea nicio finalitate. Până când ne lămurim, vedem în școală numai haos total, iar cei care nu participă la grevă trebuie să supravegheze toți elevii, inclusiv pentru colegii care protestează”, a explicat psihologul unei școli din județul Prahova.

Una dintre probleme e legată de statutul directorilor de școli și licee care nu au dreptul să participe la protest. Dacă aceștia au un număr mare de ore, activitatea lor aduce în mod automat elevii la școală. Alți profesori cu statut special sunt cei la plata cu ora. Mulți dintre ei nu-și permit să renunțe la puținii bani pe care îi primesc.

Nemulțumiri sunt în ambele tabere

Prin chemarea elevilor la ore de către cei care nu fac grevă s-a creat deja o situație greu de suportat pentru toată lumea, iar o singură oră într-o zi la o clasă poate aduce la școală toți elevii. Unii sindicaliști deja cred că au colegi plătiți de cineva să creeze această situație. „Probabil că spărgătorii de grevă iau bani ca să ne arunce în derizoriu acțiunile de protest, dar ce nu înțeleg acești colegi ai noștri este faptul că din toamnă ar putea avea ei venituri micșorate. Acum se bucură degeaba. Am și auzit o discuție între o doamnă care e aproape de pensionare și are grad didactic I, având circa 6.000 de lei pe lună, cu tot cu sporuri, cu altă colegă debutantă, dar care are peste 20 de ani vechime în muncă, are și doctorat, iar astfel ajunge la circa 5.000 de lei pe lună, cu toate sporurile și cu ore suplimentare. Nu le deranjează prea mult situația salarială și nu participă la grevă. Vor înțelege de ce era nevoie de proteste atunci când se vor elimina sporurile și vor constata că profesorii au rămas pe aceeași poziție în grila de salarizare care se dezbate la Ministerul Muncii. Atunci nu știu ce se va mai putea face. Probabil vor pleca mulți din învățământ, poate vor fi mulți care vor pleca din țară, iar în școli ar putea încerca să vină să predea salahorii din construcții, care au peste 4.000 de lei pe lună”, spune un sindicalist.

Profesorii merg la unitățile de învățământ, dar nu predau și nici nu sunt obligați să stea la clasă. Elevii sunt aduși forțat la ore de cadrele didactice care nu participă la protest.