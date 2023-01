Un contraspion făcut manager și un manager făcut ministru. De ce e scandal la Damen Mangalia

Ministrul Economiei, cel care trebuie să gestioneze situația, a venit direct de la conducerea companiei olandeze, după ce a fost mutat, inițial, de la Galați la Mangalia, cu șase luni înainte de semnarea tranzacției pentru preluarea șantierului de către Damen. Sindicaliștii spun că managementul olandez nu și-a îndeplinit nimic din obligațiile pe care și le-a asumat la semnarea contractului, deși a negociat preluarea conducerii companiei cu doar 49% din acțiuni. Iar manager este un specialist în contraspionaj militar, general în rezervă din Armata Română, care lucrează acum pentru compania olandeză, după ce, inițial, a controlat activitatea de acolo, pentru interesele statului român. Principalul rol al șantierului ar fi fost repararea navelor de război, în perioada pe care tocmai o traversăm, dar Damen Mangalia nu a câștigat licitațiile.

Sindicatul Liber Navalistul și Blocul Național Sindical (BNS) nu sunt la primul protest, însă ceea ce vor sindicaliștii nu se leagă doar de salarizare. Nivelul scăzut al salariilor angajaților de la Șantierul Naval Mangalia este menținut de conducerea companiei Damen pentru a scoate specialiștii din compania în care statul român are 51% din acțiuni și a-i prelua apoi la șantierul naval de la Galați, deținut doar de Damen, unde statul român nu are acțiuni. De asemenea, oamenii sunt preluați și de firme din străinătate, unde sunt transferați pentru a lucra cu nivelul salarial din România, dar și pentru firmele private care au preluat contractele externalizate de conducerea Damen. Cu alte cuvinte, nu e doar un protest prin care niște angajați cer bani în plus la salariu, ci unul pentru a cere intervenția statului în interes propriu.

În plus, liderul sindicatului din șantierul naval de la Mangalia spune că deși olandezii și-au luat angajamentul că crească numărul de salariați la 3.000 în doi ani de la preluarea managementului, de fapt au dat afară zeci de angajați, ajungând acum la jumătate din totalul promis. „La momentul preluării erau 1.690 de salariați, iar în decembrie 2022 mai rămăseseră 1.548, conform datelor afișate la porțile de acces în șantier. La momentul preluării, scăzuse deja drastic numărul de salariați, pentru că nu mai era de lucru de câteva luni și au plecat peste 600 în 2017-2018. Li s-a propus concediere voluntară sau concediu fără plată, pe trei luni. Cei mai mulți au preferat să nu se mai întoarcă din străinătate. Puțini s-au întors, dar sunt deja dezamăgiți și pleacă în continuare. Damen și-a luat angajamentul ca în decurs de doi ani să crească numărul salariaților la 3.000, dar ei transferă oameni la firma lor de la Galați sau la companii din străinătate”, a explicat, pentru Jurnalul, Laurenţiu Gobeajă, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul.

Secțiile închise pentru profitul altor companii

Secretarul de Stat Mihai Macaveiu, din cadrul Ministerului Economiei, a ajuns ieri la Mangalia, dar sindicaliștii au avut de așteptat întâlnirea cu el, pentru că venise la o ceremonie organizată în șantierul naval, nu pentru a discuta cu oamenii care protestează. Firmele private din șantier lucrează acum la proiecte de tip offshore, pentru a deservi anumite ferme eoliene. Nici măcar pentru ele nu mai sunt suficiente lucrări subcontractate.

Sindicaliștii mai spun că s-au închis unele secții din compania în care statul român are 51% din acțiuni, pentru a se transfera lucrările mai ales la Damen Galați. „Au închis atelierul de galvanizare, confecții tubulatură, au externalizat electrica, dar transportă zilnic camioane cu tablă și profile la Galați, pentru a face acolo ceea ce se făcea în secțiile închise la Mangalia. Costul unui transport este 4.000 de lei și îl suportă statul român, iar la Galați ei fac profit, producând pierderi la Mangalia. În plus, administrează și centrul de formare profesională, cu titlu gratuit, prin contract de comodat, pregătind oameni care lucrează tot la Damen Mangalia”, mai explică liderul de sindicat.

Contractul pentru Corvete a picat

Managementul acestei companii a fost preluat de la început de Damen, deși compania olandeză a pare doar 49% din acțiuni, acționariatul majoritar fiind al statului român. „Întâmplător, Damen mai are pe teritoriul României Șantierul Naval de la Galați, care operează în același domeniu. De ce a luat Damen acest șantier naval, preluând pachetul de acțiuni al coreenilor de la Daewoo? Și aceea era o societate mixtă, care timp de 20 de ani a avut profit un singur an. S-a creat o societate pe care cei care au preluat-o au muls-o permanent de bani, cu complicitatea statului român, timp de 21 de ani. Apoi au venit olandezii care au pus condiția preluării managementului. Întrebarea se pune: dacă aveau deja un șantier naval, de ce l-au luat pe al doilea? În acea perioadă se pregătea lansarea unei achiziții publice de Corvete, de către MApN, ceea ce a fost miza reală a acestei achiziții, pentru că ar fi dat de lucru șantierului de la Mangalia”, a explicat Dumitru Costin, liderul BNS, pentru Jurnalul.

Este vorba despre anul 2017, când au început negocierile pentru preluarea acțiunilor Daewoo de către Damen. Statul român a intervenit pentru a se facilita încheierea contractului de preluare cât mai repede.

Schimb de informațiii clasificate

Dumitru Costin spune că este inadmisibil ca statul român să le dea voie specialiștilor din serviciile de intelligence să treacă direct în mediul privat, folosindu-și expertiza și informațiile secrete din domeniul în care au lucrat pentru stat, iar o situație de acest fel este la Damen Mangalia, unde manager este un general din Armata Română, Gheorghe Savu, specialist în contraspionaj militar, angajat de compania privată olandeză imediat după retragerea acestuia.

„Toată lumea se-ntreabă ce s-a-ntâmplat cu economia României, iar instituțiile care trebuiau să investigheze dosare nu fac nimic. Exact acești oameni care aveau în atribuții supervizarea mediului economic sunt cei care odată trecuți în rezervă profită de faptul că legislația le permite să treacă direct în business. Azi sunt trecuți în rezervă, iar mâine îi vezi angajați exact în companiile pe care le-au supravegheat, în posturi-cheie. Nu cumva există un conflict de interese uriaș, de care nimeni nu vrea să se ocupe? Cel care conduce ostilitățile la Mangalia a condus serviciul de contraspionaj al Armatei”, a mai spus Dumitru Costin.

Acesta este unul dintre subiectele pe care BNS dorește să le discute cu Ministerul Economiei, însă și ministrul provine tot de la Damen. Florin Spătaru a lucrat la Damen Galați din 1995 până în 2018, când a fost transferat pe postul de Director Resurse Umane la Damen Mangalia, apoi de acolo a plecat direct la Ministerul Economiei, în funcția de ministru. Însă sindicaliștii spun că el ar fi ajuns la Mangalia, de fapt, din decembrie 2017, deși contractul cu Damen s-a semnat abia în iulie 2018, iar în acest timp a preluat conducerea șantierului naval de la Mangalia, chiar dacă nu se făcuse tranzacția. Acest detaliu face inexplicabil scandalul din cele șase luni, din decembrie 2017 până în iulie 2018, timp în care statul român s-a străduit să faciliteze semnarea contractului în favoarea olandezilor de la Damen care deja își puseseră un director la Mangalia – chiar pe actualul ministru al Economiei.

Licitațiile au rămas în aer

Licitația pentru Corvete a fost câștigată de o companie franceză, însă la mai bine de un an de la acel moment, încă nu s-a semnat contractul și se spune că MApN ar dori să refacă licitația. „Recent a mai existat o licitație pentru amenajarea și modernizarea celor două fregate dăruite României în timpul mandatului lui Tony Blair. A câștigat un consorțiu condus de o companie turcă împreună cu o companie americană, care ar fi trebuit să facă lucrările la șantierul naval de la Constanța, dar nici acel contract nu a fost semnat. Există o mare problemă în zona achizițiilor publice. Șantierul naval de la Mangalia, preluat în management privat, arată că din zona de management nu a venit niciun contract, în tot acest timp, dar au plecat oamenii, tehnologiile și contractele externalizate”, mai spune liderul BNS.

Totuși, imaginea de ansamblu a scandalului Damen arată că directorii companiei aveau rolul de a facilita preluarea contractelor pentru corvete și fregate pe care ar fi trebuit să le aibă acum în derulare Șantierul Naval Mangalia, inclusiv în folosul statului român. Deși este de notorietate priceperea specialiștilor români în aranjarea caietelor de sarcini pentru contractele „cu dedicație”, exact în aceste cazuri au fost câștigate licitațiile de alte companii, cu toate că toate semnele arată implicarea celor care ar fi putut ajuta Damen Mangalia. Faptul că toate aceste licitații au fost pierdute de Damen Mangalia arată fie că specialiștii nu au fost suficient de buni pe analiză, fie că nu au deținut toate informațiile – și că alții se pricep mai bine la contraspionaj decât ei -, fie că nu au făcut tot ce puteau pentru a duce la câștigarea acelor licitații. Deocamdată nu s-a început nici măcar o anchetă a Corpului de Control al primului-ministru, în acest caz.

Managementul de la Damen Mangalia a-ncercat anul trecut să mai dea afară câteva sute de angajați. Am protestat de mai multe ori. În curând vor rămâne doar paznicii acolo.

Dumitru Costin, președinte BNS

