Radiografia managementului din Sănătate: performanță scăzută, pe toate nivelurile

Practic, noua instituție va prelua personalul, drepturile şi obligaţiile actualei Şcoli Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), dar, potrivit MS, sub noua denumire și printr-o „reformă considerabilă”, va face performanță în materie de management sanitar.

Într-un proiect de ordonanță a guvernului, lansat în dezbatere la finalul săptămânii trecute, Ministerul Sănătății anunță o reformă privind pregătirea managerială șefilor de instituții din sistemul sanitar, pentru a respecta o cerință din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României.

„Performanța deficitară a sistemului de sănătate din România și ineficiențele sale majore sunt cauzate, în mare măsură, de capacitatea managerială și administrativă redusă. Acest lucru este vizibil la toate nivelurile de îngrijire (asistență medicală primară și comunitară, ambulatorie, spitalicească), chiar dacă în grade diferite, precum și la nivelul instituțiilor responsabile de dezvoltarea, implementarea și/sau evaluarea politicilor de sănătate la nivel central (de ex., Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică etc.), și regional și local (de ex., Direcțiile Județene de Sănătate Publică, Casele Județene de Asigurări de Sănătate, Centrele Regionale de Sănătate Publică etc.)”, este descrierea pe care reprezentanții Ministerul Sănătății o fac situației actuale, în nota de fundamentare a proiectului.

Consecință directă a lipsei criteriilor de competență

Iar această capacitate managerială redusă a celor care ocupă poziții de conducere „este o consecință directă a laxității criteriilor de competență pentru înscrierea la concursurile pentru posturi de conducere în domeniul sănătății, în prezent numai managerii de spital având obligativitatea efectuării de cursuri în acest sens”, spun autorii proiectului, precizând că pentru celelalte categorii de personal din managementul serviciilor de sănătate nu este cerut niciun criteriu inițial de competență în management pentru ocuparea unei funcții de conducere.

O altă cauză ar fi disponibilitatea limitată a unor programe educaționale în domeniul managementului serviciilor de sănătate, administrație sanitară și politici de sănătate.

Se înființează un nou institut

Astfel că Ministerul Sănătății propune înființarea INMSS, institut care va prelua personalul, bunurile, drepturile şi obligaţiile Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, care se desființează. „Actuala SNSPMPDSB este instituția care, în urma unei reforme considerabile, este în măsură să inițieze și să susțină îmbunătățirea și eficacitatea procesului de formare și perfecționare a personalului din sănătate în domeniul managementului sanitar, precum și să gestioneze baza de date a corpului de experți în managementul sanitar”, susțin inițiatorii proiectului.

INMSS va funcţiona ca unitate sanitară, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat și „are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România în numele și pentru Ministerul Sănătății”, potrivit proiectului de act normativ. Noul institut se va ocupa, de asemenea, de formarea profesională în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, și va participarea la elaborarea curriculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar.

Cursuri de perfecționare și după 3 ani de șefie

Prin acest proiect de OG sunt introduse și noi criterii de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcții de conducere din sistemul sanitar: manageri, directori executivi și directori adjuncți ai DSP, conducerea serviciilor de ambulanţă, directori medicali, directori de îngrijiri, şefi de secţie, şefi de laboratoare sau şefi de servicii medicale și medic-șef.

Astfel, pe lângă cerințele legate de studii sau vechime, documentul introduce un nou criteriu pentru ocuparea unei funcții de conducere, și anume să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății. Conform documentului, un astfel de curs de perfecționare în management sanitar trebuie absolvit de toți cei care ocupă funcții de conducere în domeniul Sănătății și la 3 ani după ocuparea funcției respective.

Normele de organizare și funcționare a INMSS vor fi adoptate printr-o Hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor acestei ordonanțe.