RAR, chiriașă într-o clădire cu aviz de demolare. Angajaților le este frică să intre în birouri

Angajații nu au un sindicat care să-i reprezinte, dar pregătesc o revoltă spontană și vor să depună plângere penală împotriva directorului general și a președintelui Consiliului de Administrație. Cei doi mai au și alte legături cu respectiva clădire și cu proprietarii ei, astfel încât angajații au suficiente documente pentru a demonstra că nu erau străini de faptul că spațiul de birouri este inadecvat și chiar periculos. În plângere, angajații RAR spun că vor specifica și faptul că o altă ofertă care a fost depusă la licitația pentru sediu a fost respinsă pe motive neîntemeiate, „ca să câștige cine trebuie”.

În noul sediu al RAR din sectorul 1 al Capitalei, angajații vor fi nevoiți să suporte niște condiții greu de imaginat, nu doar din cauza frigului din clădire sau a lipsei locurilor de parcare, ci mai ales pentru că toți știu că există risc ridicat de prăbușire, clădirea fiind pe lista celor care ar trebui demolate, nicidecum închiriate ca sediu de birouri.

Angajații spun că principalul vinovat este Mihai Alecu, directorul general al RAR, care a mai închiriat aceeași clădire acum câțiva ani, când era director general la Autoritatea Rutieră Română (ARR). Și angajații ARR s-au revoltat, din cauza problemelor pe care le are această clădire, iar acum doi ani, când Mihai Alecu a plecat de la ARR la RAR, a fost înlocuit la conducere de Cornel Dorin Ștefan, actualul președinte al Consiliului de Administrație al RAR, care a reziliat contractul pentru respectivul sediu, motivând chiar prin faptul că nu este un spațiu care să ofere condiții adecvate de lucru. În mod surprinzător, chiar el este cel care acum a aprobat mutarea sediului RAR în aceeași clădire. Plângerile celor care lucrau acolo au fost aceleași ca ale celor de la RAR, dar în ultimii doi ani clădirea s-a mai degradat, situația agravându-se.

Contract „cu dedicație”, la a treia încercare

Angajații RAR mutați în clădirea care stă să cadă spun că Alina Niță, actualul director economic al RAR, fost director general, a mai avut două încercări de a face această schimbare, în 2022, și ianuarie 2023, dar a renunțat, la presiunea lor, pentru că i-au transmis că vor face plângere penală, arătând că a făcut „cu dedicație” caietul de sarcini, astfel încât să fie câștigătoare oferta pentru acest sediu.

Alina Niță este cea care a mutat și sediul RAR din Constanța la marginea localității Agigea, schimbare pe care angajații RAR de la Constanța o consideră „o manevră imobiliară costisitoare și nejustificată”, în condițiile în care contractul cu spațiul în care își desfășurau activitatea a fost reziliat de directoare, fără a exista un temei. Și cei mutați în sectorul 1 spun că este tot „o manevră imobiliară nejustificată” schimbarea de sediu.

„Contractul de închiriere pentru spațiul în care aveam până acum birourile a expirat, iar conducerea nu a dorit reînnoirea lui, preferând să ne mute în alt sediu. S-au prezentat două oferte la licitație, dar se vede clar, din punctul nostru de vedere, că cealaltă a fost descalificată pe motive neîntemeiate, ca să câștige cine trebuie. Noi știm că domnul director are relații mai vechi cu proprietarii acestei clădiri care stă să cadă, pentru că a mai închiriat-o o dată, când era la ARR, dar nici măcar nu a-ncercat să se ascundă și a ales oferta, deși știa foarte bine ce probleme are clădirea. Noi nu avem sindicat, pentru că cei care fac parte din așa-zisul sindicat din cadrul RAR sunt foarte obedienți față de conducere. Dacă nu ni se va oferi alt sediu și vom fi sacrificați, cu riscul de a muri sub dărâmături, vom depune plângere penală împotriva celor care au luat decizia să ne mute aici”, a explicat, pentru Jurnalul, un angajat al RAR.

Dosar penal pentru aceeași faptă

Directorul general Mihai Alecu este urmărit de DNA într-un dosar care privește chiar mutarea ARR în aceeași clădire, pe vremea când era director general al Autorității. Dosarul aflat în lucru la DNA a fost deschis pentru valoarea mare a chiriei plătite de Autoritate și pentru necorelarea spațiului închiriat cu numărul angajaților, dar și pentru mutarea mobilierului printr-o firmă care s-a înregistrat la Registrul Comerțului ulterior datei la care a fost încheiat contractul cu instituția, fiind singurul ofertant la licitație.

Al doilea dosar în care acesta este cercetat de DNA anchetează achiziția unor autoturisme pentru ISCTR. Alecu a fost și director general al ARR, dar și Inspector de Stat Șef la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR). Este fiul primarului comunei Odobești, din județul Dâmbovița, Niculae Alecu, foarte cunoscut pentru rapiditatea schimbării partidelor, trecând din 2008 până în 2020 de la PSD la PDL, apoi din nou la PSD, de unde a plecat la PNL. Problema cercetată de DNA este legată de mașinile care au ajuns, ca donație, de la ISCTR la tatăl lui Mihai Alecu, după ce inspectoratul a făcut o achiziție de care nu avea neapărat nevoie, parcul auto al ISCTR nefiind foarte vechi.

Jurnalul a prezentat acea situație, înainte de a fi deschisă ancheta de către DNA, după raportul Corpului de Control al ministrului Transporturilor, din 2021. Corpul de Control a cerut sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi a Agenţiei Naţionale pentru Integritate, instituţii care ar fi trebuit să verifice modul în care directorul general al ARR de atunci, Mihai Alecu, a dispus casarea şi transmiterea cu titlu gratuit a unor automobile din cadrul Autorităţii, precum şi încheierea unui contract cu o firmă care nu se afla în catalogul SEAP/SICAP la data consultării acestuia de către funcţionarii instituţiei publice.

Actualul director general actual al RAR a fost demis de la conducerea ISCTR de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dar a fost numit imediat la conducerea ARR, unde a stat un an și jumătate, apoi s-a angajat la RAR, în decembrie 2022, devenind director general în august.

