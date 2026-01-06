Reguli mai dure și amenzi usturătoare pentru vânzarea portocalelor de proastă calitate 

După ce șefii ANPC au afirmat că România a ajuns „bătaia de joc a importatorilor de citrice”, avertizând că portocalele și lămâile, care în alte țări sunt furaje pentru animale, în multe magazine de la noi sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind calitatea I, aleșii propun reguli mai stricte privind modul în care citricele sunt vândute în țara noastră. Concret, portocalele, mandarinele și alte citrice care nu îndeplinesc standardele de calitate și dimensiuni ale categoriei I vor fi etichetate și vândute separat, prevede un proiect de lege depus la Senat. Comercianții care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 100.000 de euro.

Proiectul de lege pus pe masa senatorilor chiar înainte de vacanța parlamentarilor, de deputatul neafiliat Lucian Nicolae Andrușcă, vizează creșterea transparenței la raft și informarea corectă a consumatorilor în procesul de comercializare a citricelor destinate consumului uman.

Fructe care în alte țări ajung compost, vândute aici ca fiind „de calitate”

„În ultimii ani, pe piața din România au fost constatate practici comerciale care afectează dreptul consumatorilor la informare corectă și la alegere în cunoștință de cauză, în special în ceea ce privește comercializarea citricelor destinate consumului uman.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a semnalat public existența unor situații în care citrice importate, care în alte state membre ale Uniunii Europene sunt direcționate preponderent către procesare sau alte utilizări non-alimentare, ajung pe rafturile din România fiind prezentate ca produse de calitate superioară. Problema nu este una de acces pe piața Uniunii Europene, ci apare la momentul comercializării către consumatorul final, unde lipsa unor obligații clare privind prezentarea, etichetarea și separarea la raft conduce la inducerea în eroare a consumatorilor”, se arată în expunerea de motive.

Vid de reglementare exploatat de importatori și comercianți

Cu toate că, la nivelul Uniunii Europene, există standarde de comercializare pentru fructe și legume (reglementate prin Regulamentul nr. 543/2011 și Regulamentul nr. 1308/2013), care stabilesc criterii privind clasificarea, calibrarea și condițiile generale de comercializare, aceste reglementări nu detaliază modul de prezentare la raft, separarea fizică a produselor sau obligațiile de informare vizibilă a consumatorului final, lăsând aceste aspecte în competența statelor membre.

Pe de altă parte, legislația națională privind protecția consumatorilor și practicile comerciale incorecte „instituie principii generale, însă nu conțin norme specifice aplicabile comercializării citricelor sub standardele uzuale de calitate, ceea ce creează un vid de reglementare exploatat în practică”, explică inițiatorul proiectului prin care sunt reglementate „obligaţiile privind informarea corectă a consumatorilor, prezentarea la vânzare şi comercializarea citricelor destinate consumului uman”.

Potrivit inițiatorului, actul normativ depus la Parlament nu modifică standardele europene existente, ci introduce reguli suplimentare aplicabile direct la punctul de vânzare, scopul principal fiind ca fiecare consumator să poată face o alegere corectă, cunoscând exact calitatea portocalelor, mandarinelor sau lămâilor achiziționate.

Obligația etichetării citricelor sub-standard

În primul rând, inițiativa introduce obligația unei etichetări distincte pentru citricele care nu îndeplinesc standardele categoriei 1, iar eticheta trebuie să conțină informații precise, eliminând astfel posibilitatea confuziei pentru cumpărători.

„Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate corespunzătoare categoriei I li se aplică o etichetare distinctă, clară și vizibilă, care va cuprinde în mod obligatoriu:

a) categoria reală de calitate;

b) calibru sau dimensiune;

c) mențiunea «produs sub standardul comercial uzual»”, stipulează documentul pus în dezbatere.

Proiectul stabilește clar că vânzarea citricelor fără respectarea obligațiilor de etichetare prevăzute mai sus va fi interzisă.

Rafturi separate și interzicerea reclasificării

Totodată, propunerea legislativă prevede separarea strictă la raft a fructelor sub-standard față de cele încadrate în categoriile superioare.

„Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate pentru categoria I le este interzisă expunerea la acelaşi raft sau în aceeaşi zonă comercială cu produsele încadrate la categoria I sau Extra. Produsele (…) se expun în spații delimitate și semnalizate distinct, astfel încât consumatorul să poată face o alegere informată”, conform documentului.

De asemenea, va fi interzisă schimbarea destinației comerciale a fructelor care au fost introduse inițial în țară pentru procesare, utilizare industrială sau alte utilizări non-alimentare, în scopul vânzării acestora pentru consum uman.

Răspunderea legală revine „în mod solidar” importatorului și comerciantului final, iar acesta din urmă „nu se poate exonera de răspundere invocând documentele sau declaraţiile furnizorului”, stipulează proiectul legislativ.

Amenzi de până la 500.000 de lei

Respectarea noilor reguli ar urma să fie verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar în cazul încălcării acestora proiectul de lege prevede amenzi usturătoare:

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, raportată la cifra de afaceri, următoarele fapte:

- comercializarea citricelor sub-standard ca produse de calitate superioară;

- nerespectarea obligațiilor de etichetare;

- nerespectarea obligației de separare la raft;

- reclasificarea nelegală a destinației produselor”.

În cazul abaterilor repetate, autoritățile pot decide suspendarea temporară a activității de comercializare a fructelor.

Directorul ANPC: „Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice”

Cu câteva zile înainte de Crăciun, directorul ANPC Paul Anghel spunea, într-un mesaj postat pe Facebook, că România a ajuns bătaia de joc a importatorilor de citrice şi a retailerilor:

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar și al achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) și portocalele (sub 60 mm diametru) sunt considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizată după normele europene.

Destinația acestora poate fi DOAR:

- Furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine)

- Procesare (suc, piure, alcool)

- Compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană. În multe hiper/supermarketuri acestea sunt oferite consumatorilor și prezentate ca fiind toate CALITATEA I”.