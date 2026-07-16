Donald Trump pune taxe pe suveranitate

Amenințarea lui Donald Trump cu impunerea de tarife vamale interpretează încercarea Braziliei de a-și proteja democrația ca fiind o practică comercială neloială și, în același timp, oferă bolsonarismului o puternică platformă de exprimare chiar din inima capitalei americane.

În iunie, anul trecut, Curtea Supremă a Braziliei a reacționat la campania de dezinformare online care a alimentat tentativa eșuată de lovitură de stat a extremei drepte, condusă de fostul președinte, Jair Bolsonaro, în 2023.

Instanța a decis că platformele de socializare pot fi trase la răspundere pentru anumite postări ale utilizatorilor, obligând astfel companii precum X, deținută de Elon Musk, și Meta, controlată de Mark Zuckerberg, să elimine discursul instigator la ură și conținutul antidemocratic.

O lună mai târziu, Donald Trump a propus introducerea unui tarif vamal de 25% pentru importurile din Brazilia, susținând că judecătorii brazilieni au obligat companiile americane din domeniul tehnologiei să elimine conținut cu caracter „politic”.

La o audiere organizată săptămâna trecută de Comisia pentru Comerț Internațional a SUA, fiul lui Jair Bolsonaro, Flávio, a beneficiat de o tribună neobișnuită.

El este candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din acest an, în timp ce tatăl său execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare.

Mesajul transmis autorităților americane a fost acela că presupusele practici comerciale incorecte ale Braziliei sunt, în realitate, consecința politicilor președintelui Luiz Inácio „Lula” da Silva, aflat în conflict deschis cu Donald Trump.

În același timp, Bolsonaro jr a cerut Statelor Unite să amâne decizia privind tarifele până după scrutinul prezidențial din octombrie, susținând că el - spre deosebire de Lula, pe care l-a descris drept „antiamerican” - ar putea ajunge în curând la putere.

În condițiile în care Casa Albă urma să ia o decizie miercuri, gestul său a fost interpretat drept unul de o îndrăzneală ieșită din comun. El nu a făcut doar lobby împotriva tarifelor, ci a și încercat să se prezinte drept candidatul favorit al lui Trump pentru președinția Braziliei.

Mai puțin carismatic decât tatăl său, Flávio Bolsonaro promovează însă aceeași combinație de discurs antistângă, politici represive în materie de ordine publică și teme specifice războiului cultural al extremei drepte.

„Problema” Lula

Deocamdată, Lula conduce în sondaje. La 80 de ani, el este considerat unul dintre cei mai de succes politicieni ai acestui secol.

De la muncitor într-o fabrică și lider sindical, la fondator de partid și președinte, Lula a făcut din redistribuirea veniturilor unul dintre pilonii democrației braziliene. Numărul persoanelor aflate în sărăcie extremă a scăzut de la aproximativ 30 de milioane, în 2002, la sub șapte milioane, în prezent.

Actualul președinte a condus Brazilia între 2003 și 2011, revenind la putere în 2023, după ce condamnările pentru corupție pronunțate împotriva sa au fost anulate de instanță, într-un mediu politic extrem de polarizat.

De la Washington, Trump respinge demersurile lui Lula de consolidare a suveranității Braziliei. Președintele brazilian susține că statul trebuie să poată combate dezinformarea cu caracter antidemocratic pe platformele digitale.

De cealaltă parte, Trump consideră că Statele Unite ar trebui să aibă un cuvânt greu de spus în privința spațiului informațional al Braziliei.

O altă dispută privind suveranitatea vizează controlul infrastructurii financiare a țării și posibilitatea existenței, în America Latină, a unui sistem public de plăți care să funcționeze independent de controlul american.

Sistemul brazilian de plăți instant, numit Pix, permite persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor publice să transfere și să primească bani în timp real. Ușor de utilizat, acesta a devenit extrem de popular.

Sistemul, dezvoltat și administrat de Banca Centrală a Braziliei, a fost lansat în noiembrie 2020.

În 2025, valoarea totală a tranzacțiilor procesate prin Pix a ajuns la 6.700 de miliarde de dolari. La fel ca India, Brazilia a construit o infrastructură publică digitală, menită să reducă dependența de rețelele de plată controlate din străinătate și să protejeze sistemul național de eventuale presiuni sau sancțiuni externe.

În practică, Pix ocolește rețelele tradiționale de carduri, precum Visa și Mastercard, evitând modelul de afaceri al acestora.

Iar plățile înseamnă date. Dacă tranzacțiile sunt procesate prin rețele conectate la Statele Unite, acestea pot deveni instrumente de supraveghere și presiune, după cum remarca, recent, un fost ministru ecuadorian de Finanțe.

Dacă rămân sub control național, acestea pot constitui baza dezvoltării unor sisteme de inteligență artificială suverane.

În această logică, adevărata „vină” a Braziliei nu este protecționismul, ci autonomia. Țara și-a construit un sistem public de plăți și și-a impus jurisdicția asupra platformelor tehnologice americane.

Donald Trump transformă însă această afirmare a suveranității într-un presupus caz de discriminare comercială. Iar faptul că bolsonarismul este dispus să susțină această interpretare pare, în egală măsură, previzibil și îngrijorător.







