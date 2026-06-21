Trump vrea taxă de Înger Păzitor în Strâmtoarea Ormuz

Președintele american, Donald Trump, ca răspuns, a amenințat că va impune taxe americane pe calea navigabilă din Strâmtoarea Ormuz dacă nu se ajunge la un acord final cu Iranul în 60 de zile, spunând că banii vor fi pentru „servicii prestate în calitate de Înger Păzitor țărilor din Orientul Mijlociu”, potrivit AP. Postarea sa de pe rețelele de socializare a subliniat că acordul prevede călătorii fără taxe timp de 60 de zile.

Anunțurile au indicat un început dificil al discuțiilor la nivel tehnic dintre SUA și Iran, despre care mediatorul cheie din Pakistan a declarat că vor începe duminică, la care participă și mediatori qatarezi.

Vicepreședintele american JD Vance a plecat spre Elveția sâmbătă seara, exact în momentul în care televiziunea de stat iraniană a postat o înregistrare video care îi arată pe negociatorii Iranului sosind acolo. Printre aceștia se numără președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf, ministrul de externe Abbas Araghchi și oficiali ai băncii centrale și ai petrolului, printre alții. Acordul prevede deblocarea activelor Iranului în valoare de miliarde de dolari.

Discuțiile urmau să înceapă vineri, dar iranienii și-au anulat inițial planurile de participare din cauza escaladării luptelor din Liban. Negociatorii SUA și Qatarului, cu ajutorul Iranului, au elaborat un acord între Israel și Hezbollah pentru a atenua ostilitățile, potrivit unor oficiali americani și regionali care nu au fost autorizați să comenteze public și au vorbit sub condiția anonimatului.

Vance le-a spus reporterilor că va fi în Elveția „pentru o zi sau două”, dar s-a arătat optimist în ceea ce privește progresele înregistrate în discuțiile nucleare și în ceea ce privește un armistițiu în sudul Libanului.

Negocierile pentru un acord final vor începe odată ce angajamentele cheie vor fi respectate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei. Dacă nu vor fi respectate, „memorandumul de înțelegere în ansamblu va fi pus în pericol”.

(sursa: Mediafax)