Turiștii români, mai liberi la sud de Dunăre decât la ei acasă, unde relaxarea vine cu multe condiții

Bulgaria a ridicat orice restricție legată de prezentarea unui test PCR, a unui certificat de vaccinare sau a unui document medical care să ateste trecerea prin boală, pentru accesul terestru pe teritoriul său. Măsura a fost instituită pentru cetățenii români sosiți din România, care au nevoie doar de Cartea de Identitate și de talonul mașinii, pentru a intra în țara vecină. Primul weekend fără astfel de restricții a funcționat, mai ales că toate punctele rutiere de trecere a frontierei au fost deschise. „Jurnalul” a verificat, sâmbătă, dacă lucrurile stau în realitate așa cum scrie în ordinul autorităților de la Sofia. Iar situația se prezintă, într-o singură propoziție, așa: totul arată, în Bulgaria, ca înainte de pandemie.

Potrivit Ordinului nr. RD-01-374 al ministrului sănătății al Republicii Bulgaria, emis pe data de 27 mai 2021 şi aplicabil în perioada 27 mai – 31 iulie 2021, cetățenii români care sosesc din România pot intra în Republica Bulgaria fără a fi obligați să prezinte alte documente în afara celor de călătorie (Carte de Identitate, pașaport de călătorie și documentele mașinii, dacă se deplasează în regim privat). În prima zi liberă, de după emiterea acestui ordin, am plecat spre Vama Giurgiu-Ruse, cu intenția de a petrece o zi în stațiunea Veliko Târnovo. La ieșirea din România, am prezentat documentele, așa cum o făceam și înainte de pandemie. Polițistul de frontieră ne-a întrebat unde călătorim. I-am spus, însă am menționat că ne vom întoarce în seara aceleiași zile. „Dar de ce vă grăbiți așa tare?”, s-a mirat polițistul de frontieră. Aceeași întrebare ne-a fost adresată și la revenirea în România, prin același punct de trecere a frontierei, unde, de asemenea, am prezentat doar cărțile de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului.

Este drept că, potrivit Ordinului de mai sus, de acest regim beneficiază doar cetățenii români care sosesc în Bulgaria din România. Cei sosiți din alte state o pot face dacă, pe lângă documentele de călătorie, mai prezintă fie un document care atestă finalizarea schemei de vaccinare împotriva COVID-19, fie un document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19 (pentru cei trecuți prin boală), fie un document care atestă un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19, pentru cei sănătoși.

Diferență majoră față de regimul instituit de autoritățile de la București, care, prin Hotărârea CNSU 32, din 27 mai 2021, „pot intra în România fără carantină persoanele vaccinate, cei care au trecut prin boală în interval de cel mult 90 de zile, cei cu test PCR negativ. Copiii până la 16 ani pot intra în baza unui test negativ”.

Cum treci Podul Prieteniei, lucrurile arată ca înainte de pandemie

Odată ajuns în Bulgaria, intri într-o altă lume, la propriu. Primul contact cu acea realitate este că aproape nimeni nu poartă masca de protecție. În aer liber cu atât mai puțin, dar acest lucru poate fi constatat și în spațiile închise. În special benzinării. Doar angajații purtau, însă nu toți.

La aproximativ 120 de kilometri distanță de Ruse, am ajuns la destinație. Pe traseu, am întâlnit zeci de mașini cu numere de România. La Veliko Târnovo, cu greu am reușit să găsim un loc de parcare. Orașul era plin de turiști. Mulți vorbeau românește. Terasele, cafenelele, restaurantele, barurile, magazinele și obiectivele turistice forfoteau la propriu de oameni. Să găsești o masă la restaurant, în interior sau în exterior, s-a dovedit a fi extrem de dificil. Toate mesele erau ocupate. Și, când spunem toate, menționăm că nu există excepții cu privire la funcționarea la o capacitate de 70 la sută. Nimeni nu cere test PCR sau certificat de vaccinare pentru a lua loc la masă. Exact ca în 2019, înainte de pandemie.

În România, autoritățile au decis că restaurantele pot funcționa cu capacitate până la 70% acolo incidența este sub 3 la mie, în intervalul orar 5.00-24.00, iar capacitatea „poate crește dacă toți clienții sunt complet vaccinați de cel puțin zece zile. În privința barurilor, a cluburilor, discotecilor și a sălilor de jocuri, în România acestea s-au deschis „cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența este sub 3 la mie. Pot intra doar persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare”. În Bulgaria, nimic din toate acestea.

Spectacol în aer liber, fără limită de participare

În jurul orei 22.30, în piațeta de la intrarea în cetatea medievală Tsarevets, principalul punct de atracție turistică din Veliko Târnovo, erau strânse câteva sute de persoane. Din nou, aproape nimeni nu purta mască. Motivul aveam să-l aflăm odată cu lăsarea întunericului. Șoseaua principală, care străbate acea piațetă, a fost închisă circulației rutiere până la ora 22.30, deoarece, pe fațada acestei cetăți a urmat o spectaculoasă proiecție cu laser (vezi foto).

Urmărind acest spectacol, am rememorat măsuri din Ordinul CNSU, emis la finalul săptămânii trecute, în România. Care prevede că „activitățile culturale vor putea fi organizate în spații deschise cu cel mult 1.000 de persoane, în condițiile asigurării unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și cu obligativitatea purtării măștii de protecție. (...) La aceste activități pot participa doar persoanele vaccinate cu schemă completă, pentru care au trecut 10 zile de la rapel, au un test COVID negativ sau sunt între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale. Numărul participanților poate crește peste 1.000 dacă toți sunt vaccinați”. La Veliko Târnovo nimeni nu a cerut nimănui vreo astfel de „dovadă” de neinfectare.

Încă un detaliu, de final, ar fi acela că, spre deosebire de România, unde autoritățile au propus „creșterea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula în grupuri pietonale de la 6 persoane la 8 persoane”, în Bulgaria noi nu am constatat să se fi făcut astfel de propuneri și evident, nimeni nu ar fi respectat o astfel de propunere.

În final, o astfel de zi petrecută la vecinii bulgari costă, în bani românești, aproximativ 150 de lei de persoană, la care se adaugă costul carburantului.