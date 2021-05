Vizita virtuală a lui Biden în realitatea Bucureștiului

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a fost prezent, luni, în România, la summitul București, organizat la inițiativa președintelui României, Klaus Iohannis. Prezența demnitarului american a fost una virtuală. O vizită reală ar fi arătat o Capitală a României interesantă

În jurul prânzului, Air Force One-ul ar fi aterizat la Otopeni odată cu Wizz-ul de Catania și cu BlueAir-ul de Madrid. Turcul de merge doar vara spre Antalya nu apucase să fie urcat la panou. TAROM-ul nu prea mai are curse, iar cele pe care mai zboară sunt scumpe, nu cumpără mai nimeni.

„Protocolul” de pe Otopeni e ocupat; flota de Dustere ale Companiei Naționale Aeroporturi e strânsă în parcare. Pe „Henri Coandă” e scandal cu testarea COVID a pasagerilor. Unii – de la o farmacie – spun că au câștigat licitația și au monopol pe muncitorii de pleacă afară, alții acuză că noul contract e făcut cu schepsis, iar câștigătorii care au luat potul scot teste mânărite. Cert este că pe aeroport se trage de pasageri ca pe timpuri, în Gara de Nord. La biroul de informații de la Sosiri, o funcționară cască de plictiseală și bagă un joc pe mobil. „Pirații” nu au dispărut – te iau de mânecă spre mașinile lor fără niciun însemn de taxi. La ieșire, primele figuri de autohtoni: două „badante” și o „prințesă”. Abia aterizate din Italia.

De la aeroport, coloana ar fi trebuit să iasă pe Național, direct în două gropi căscate în rondul de Balotești. Marginea Bucureștiului e pestriță: vile, blocuri de sticlă și dărâmături. După centură e un mare panou de publicitate: „Isus vine!”. Mai încolo, două prostituate așteaptă. Spre Băneasa începe aglomerația. Sunt și echipe de intervenție: un SMURD cu girofarul aprins și cu asistenții în combinezoane anti-COVID. Și un Logan de la Circulație cu iz de radar. Prima bandă e blocată de o avarie: unul și-a lăsat mașina, să-și cumpere ceva de la shop&go.

Bucureștiul ar fi fost vesel pentru Biden. Chiar de la intrare, de la Casa Presei unde un detașament de veste verzi de-al administrației lui Clotilde ridică praf de doi metri. Cică se tunde iarba. În rigole e încă gunoi – o amintire, parcă, a războiului dintre primar și compania de salubritate. Kiseleff încă poartă urmele galbene ale indicatoarelor pentru echipamentul greu de luptă care a defilat pe sub Arcul de Triumf, iar asfaltul e ros. La cozile din trafic se poate admira stilul de parcare în capitala României: mașinile sunt urcate, aiurea, pe trotuar sau îngroapă gazonul din marginea carosabilului. Spre centru apar tot mai multe gropi.

La Guvern, printre un grevist al foamei și un car de televiziune care transmite cum ministrul Justiției este acuzat că a atacat justiția în cazul 10 august, coloana ar trece spre Cotroceni prin Calea Victoriei. Unde unul cu duba a blocat de tot traficul, să descarce marfa. De privit ar fi niște clădiri vechi, pe care noua administrație le-a învelit în huse. Ca niște cearceafuri murdare, acoperământul imobilelor interbelice se sfoiegește în soare. Doi muncitori rașchetează o bordură, pe trotuare sunt întinse, din loc în loc, scaune de cafenea. La intersecția cu Regina Elisabeta e din nou ambuteiaj.

În jos, către Eroilor, se trece prin fața Palatului Municipalității. Unde edilul anunța că va deschide larg ușile. Acum sunt garduri și dispozitive antistaționare pe scuarul rezervat mașinii primarului general. Clădirea e păzită ca o unitate militară, consilierii au rezervate locurile de parcare cu polițist local și garduri de la Străzi.

La Municipal, se poate admira stația noului tronson de metrou, către Drumul Taberei, lucrare cu istorie. Printre hârtiile aruncate de vânt și chiștoacele azvârlite de șoferi pe asfalt, traseul oficial se oprește la porțile Palatului Cotroceni. Unde, acum, nu e nimeni. Doar doi jandarmi, la colț de gard, își câștigă salariul la o palavră sub soare. La Grădina Botanică e aglomerație, la fel ca în deal, spre sediul lucitor al SPP de la Răzoare, unde o ambulanță nu își poate croi cale prin șirul de mașini.





După lucrările summit-ului, Biden a părăsit România. Din fericire, tot „on line”. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, nu s-a lăsat mai prejos. A dat semne pe Twitter: „Glad to welcome @POTUS @JoeBiden (emoticon cu steagul Americii n.n) to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today.Together w/President @AndrzejDuda (emoticon cu steagul Poloniei n.n) we'll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on #EasternFlank”.